Nagyon pörög a NASA új bolygóvadász űrtávcsöve

A NASA legújabb exobolygóvadász űrtávcsöve, a TESS egy újabb bolygót és hat szupernóvát fedezett fel – írja a CNET.

A TESS – amelynek a fejlesztésén magyarok is dolgoztak – még csak tavaly áprilisban indult útnak, és szeptemberre már fel is fedezett két bolygót, úgyhogy elég erős tempót diktál. A most bejelentett harmadik, a HD 21749b jelű egy úgynevezett szub-Neptunusz, a Földnél háromszor nagyobb, de 23-szor nehezebb. A Neptunuszénél nagyobb a sűrűsége, nem feltehetően nem kőbolygó. Ahhoz képest, milyen közel van a csillagához, viszonylag hűvös, 149 Celsius-fokos. A három eddig talált bolygó közül ennek van a leghosszabb keringési ideje, 36 nap alatt kerüli meg a csillagát. A TESS a gyorsabban keringő bolygókat könnyebben észreveszi, mert az égbolt egy-egy részét csak 27 napon át vizsgálja.

Ez a három bolygó viszont még csak a kezdet, a TESS adatait elemző kutatók szerint az űrtávcső már nyolc exobolygó létezését igazolta, és további 20-30 potenciális bolygót is azonosított. Ráadásul nemcsak bolygókat keres, hanem más objektumokat is. Talált is a működése megkezdése óta hat szupernóvát. Összehasonlításképp: az ősszel nyugdíjazott Kepler űrtávcső négy év alatt talált ötöt.