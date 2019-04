Véget ért az Apple és a Qualcomm harca

Az Apple és a Qualcomm bejelentette, hogy sikerült peren kívül megállapodniuk, és megszüntették az összes peres eljárást a két cég között. A megállapodás részeként az Apple egy egyszeri, meg nem nevezett összeget fizet a Qualcommnak, kötöttek egy hat évre szóló licencmegállapodást is, ami opcionálisan további két évvel meghosszabbítható, és több éves beszállítói szerződést is aláírtak. Az Apple továbbá azt is vállalta, hogy jogdíjat fizet, ezzel pedig a szabadalmi vitáknak is vége a két cég között -írták közleményükben.

Vagyis úgy tűnik, hogy véget ért a techipar egyik legnagyobb háborúja, amit két évig vívott egymással a két cégóriás, nagyjából nyolcvan különböző ügyben. A harcot az Apple kezdte , amikor azt állította, hogy a Qualcomm visszaél domináns szerepével és irreálisan drágán adja a csipjeit. Később a Qualcomm ipari kémkedéssel vádolta meg az Apple-t, és azt állította, hogy ellopták a wifi-technológiájukat. A vita odáig fajult, hogy szabadalmi kérdések miatt először Amerikából szerették volna kitiltatni az iPhone-okat, de később a csata Kínában folytatódott, a német boltokból pedig több iPhone-t is kitiltottak, és esélyes volt, hogy más piacokról is kikerülhetnek bizonyos régebbi modellek.