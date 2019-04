Huawei P30: olcsóbb húsnak nem feltétlenül híg a leve

Amikor új csúcstelefont dob egy cég piacra, mindenki arról beszél, mindenkit az érdekel, hogy mit tud a legmenőbb és legdrágább darab. A csúcsmodell képével van tele a város, míg a széria többi tagjáról legfeljebb annyit lehet tudni, hogy létezik, és olcsóbb mint a kirakatmodell.

Az egyértelmű, hogy a széria legnagyobb tudású, és egyben legdrágább telefonja többet fog tudni, mint a kistestvérek, a kérdés csak az, hogy valóban akkora lemondással jár-e, ha valaki inkább a pénztárcabarát megoldást választja. Ez pedig úgy derül ki a legegyszerűbben, ha összehasonlítjuk a szériák darabjait. Ezt tettük a Samsung S10-szériájával is, ott egyértelműen látszott, hogy az S10+ és az S10 között árban sem olyan nagy a különbség, és az S10e sem olyasmi, mint például a Huawei esetében a Lite verzió. Eleve magasabb árfekvésből indulnak a készülékek, az árra érzékenyebb vásárlók jó középkategóriás telefonokat inkább az A-szériában találhatnak, az S-sorozat megmaradt a csúcstelefonoknak.

A legnagyobb gyártók közé meghökkentően gyorsan felemelkedett Huawei esetében most a P30 Pro az aktuális csúcskészülék. Sok szexi hívószava van, mint a kijelzőbe épített ujjlenyomatolvasó, vagy hogy a kijelzőbe épített hangszóró miatt lecsökkent a szenzorsziget mérete, és persze nem lehet kihagyni a mesterséges intelligenciás megoldásokat, vagy az egész napot bőben kibíró akkumulátort. De a legizgalmasabb és a legtöbbet emlegetett kunszt mégiscsak a fotózás, egészen pontosan a P30 Pro-ba épített ötszörös optikai zoom, a sötétben fotózás és a lassított videók.

De itt van a sima P30 és a P30 Lite is, amik olcsóbbak, és nyilvánvalóan kevesebbet is tudnak, hiszen csodák nincsenek. A nagy kérdés az, hogy mennyire fájdalmasak azok a kompromisszumok, amiket meg kell hozni, ha olcsóbb telefont választunk.

Az emberek jelentős részénél a telefonok fotózási teljesítménye az egyik legfontosabb szempont, amikor azon gondolkoznak, hogy lecserélik a régi készüléküket. A legtöbb felhasználó egyszerűen jó képeket szeretne csinálni akkor is, ha süt a nap, akkor is, ha alig van fény, és akkor is, ha mozgó tárgyat fényképeznek. Tele a közösségi oldal vacak, szemcsés képekkel – amik egyértelműen a digitális zoom eredményei –, és rosszul sikerült szelfikkel.

Vajon ezeket csak a drága telefonokkal lehet elkerülni, vagy egy olcsóbb telefon is megbirkózik ezekkel a feladatokkal?

12 Galéria: Huawei P30 széria: P30 Pro Fotó: Juhász Edina / Index

Alapvető különbségek

Vannak nyilvánvaló különbségek a három készülék között, nemcsak árban, de tudásban is. Akinek a kamerák száma számít, annak jó hír, hogy a Lite verzió is három hátlapi kamerát kapott, és ebbe is bekerült az ultraszéles látószög és a zoom is. A táblázatban jól össze lehet hasonlítani a három típus specifikációit.

Specifikációk Huawei P30 pro Huawei P30 Huawei P30 Lite Méret 73,4 mm x 158 mm x 8,41 mm 71,36 mm x 149,1 mm x 7.57 mm 72,7 mm x 152,9 mm x 7,4 mm Kijelző 6,47" , FHD+ 2340 x 1080, 16,7 millió szín, OLED 6,1", FHD+ 2340 x 1080, 16,7 millió szín, OLED 6,15",FHD 2312 x 1080, TFT LCD (IPS) Memória 6GB RAM / 128 GB ROM

8GB RAM / 128 GB vagy 256 GB ROM 6GB RAM / 128 GB ROM 4GB RAM / 128 GB ROM Processzor Huawei Kirin 980 Huawei Kirin 980 Huawei Kirin 710 Hátsó kamera 1 40 MP (széles látószögű lencse, f/1.6 lencsenyílás, OIS) 40 MP (széles látószögű lencse, f/1.8 rekesznyílás) 48 MP (Széles látószögű lencse, f/1.8 rekesznyílás) Hátsó kamera 2 20 MP (ultraszéles látószögű lencse, f/2.2 lencsenyílás) 16 MP (ultraszéles látószögű lencse, f/2.2 rekesznyílás) 8 MP (ultraszéles látószögű lencse) Hátsó kamera 3 8 MP (telefotó f/3.4 lencsenyílás, OIS) 8 MP (telefotó, f/2.4 rekesznyílás, OIS) 2 MP (Bokeh lencse) Hátsó kamera 4 Time Of Flight (ToF) kamera - - Előlapi kamera 32 MP, f/2.0 lencsenyílás 32 MP, f/2.0 rekesznyílás 24 MP, f/2.0 rekesznyílás Akkumulátor 4200 mAh 3650 mAh 3340 mAh Ujjlenyomatolvasó Előlapba épített Előlapba épített Hátlapon Vízállóság IP68 szabvány IP53 szabvány - Töltés 40 W gyorstöltés, 15 w vezeték nélküli gyorstöltés Szupergyors töltés Szupergyors töltés NFC Támogatott olvasás-írás üzemmód/társközi (Peer to Peer) üzemmód/kártyaemulációs üzemmód Támogatott olvasás-írás üzemmód/társközi (Peer to Peer) üzemmód/kártyaemulációs üzemmód Támogatott Ár ~299.000 forint (6GB/128 GB) ~329.990 forint (8GB / 256 GB) ~229.990 forint ~124.990 forint

A P30 méltatlanul kevés figyelmet kap

Kicsit olyan a Huawei P30 helyzete, mint a középső testvéreké. Mindenki vagy a naggyal foglalkozik, és azt rajongja körül, vagy a kicsivel törődik, a középső meg csak csendben elvan. Na, a P30 telefon pont ilyen. Kicsit kisebb ugyan, mint a nagyobb testvére, de a kijelzője például pontosan ugyanazt tudja. Teljesítményben sem lehet ok a panaszra, és míg a hátsó kamerák különböznek, az elülső kamera ugyanaz. A processzor is pontosan ugyanaz a kettőben. Egyelőre a ToF kamera hiánya sem annyira szembetűnő, bár tény, hogy míg egyelőre csak a mélységélesség megfelelő beállításához használja a rendszer, valószínűleg később olyan új funkciók is érkezhetnek rá, mint a távolságmérés vagy játékokhoz is lehet majd használni.

Fotó: Németh Sz. Péter

Mostoha helyzete a 229 ezer forintos ára miatt lehet, mert ezzel túl drága azoknak, akik nem szeretnének sokat költeni, de aki 230 ezer forintot kifizet egy készülékre, az jó eséllyel megpróbál hozzátenni még hetvenezret, hogy kompromisszumok nélkül a csúcskészüléket vásárolhassa meg. A kameratulajdonságok persze sok mindenben elmaradnak: az ötszörös hibrid zoom mellett harmincszoros optikai zoomra képes, aminél már eléggé elmosódnak a képek. Ami viszont még izgalmas lehet azoknak, akik a profi módot szokták használni, hogy ez a telefon is 102400-as ISO-értéket is használhat, ami elég magas egy telefontól. Persze tény, hogy a csúcskészülék 409600-as értéke alatt marad, de még így is kiváló képeket tud készíteni gyenge fényviszonyok mellett, és gyakorlatilag a lassított videókban sincs különbség, utóbbiról a P30 Proval készült telefonhoz hasonló kutyás videóval lehet meggyőződni.

11 Galéria: Huawei P30 széria: P30 Fotó: Juhász Edina / Index

A P30 lite-ba került a legnagyobb felbontású kamera

A P30 család legkisebb tagját megbízható középkategóriának lehetne besorolni. A 48 megapixeles kamera azért nem feltétlen az a kategória, ami bele szokott kerülni a százezer forint körüli telefonokba, itt viszont ezen felül még a 8 megapixeles ultraszéles látószögű és 2 megapixeles lencse is került a telefon hátlapjára. Utóbbi támogatja a háttérelmosódást, előre pedig egy 24 MP-es kamera került. Az egyértelmű, hogy a sok megapixel nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó is lesz az a kép, ez ennél sokkal összetettebb kérdés – mindenesetre a P30 Lite-nál sincs gond a készülék fotóképességeivel. Annak ellenére, hogy nagy felbontású kamera került bele, nincs benne makró mód, és a lassítás sem az igazi a maga 480 fps sebességével.

Azt meg kell hagyni, hogy a csúcsmodellhez képest vannak hiányosságai, de azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy majdnem kétszázezer forinttal kevesebbért ne kellene, hogy legyenek. A processzora ugyanaz a Kirin 710, ami a P Smart 2019-es változatában van, így érdemes azon is elgondolkozni, hogy aki nem szeretne sokat költeni a készülékére, annak melyik éri meg jobban. A P30 Lite mindenképpen erősebb telefon, nem állítjuk, hogy minden játék gond nélkül elpörög rajta, de azért a 4 GB RAM összességében mégiscsak felhasználóbarátabb. Jóval erősebb a kamerája is, ezért aki szeret fotózni, annak ez sokkal jobb választás lesz. Viszont azoknak, akik csak egy megbízható, átlagos internetezésre és néha egy kis fényképezésre is alkalmas, de ugyanakkor jól kinéző telefont keresnek, azoknak jó választás a P Smart 2019-es verziója is.

10 Galéria: Huawei P30 széria: P30 Lite Fotó: Juhász Edina / Index

Az akkumulátor természetesen a legdrágább verzióban a legerősebb, és a gyorstöltés is itt a leggyorsabb: a P30 Pro egy töltéssel két napot bőven kihúz. Viszont a legolcsóbb telefonnál sem kell azon aggódni a nap végére, hogy lemerül-e a készülék. A kameratesztek alapján nem kérdés, hogy a P30 Pro a legjobb, főleg nagyon gyenge fényviszonyok között, és ha a zoomolásra kerül sor. Viszont a két kistestvérnek sem kell szégyenkeznie, a széles látószög mindegyiken jól működik, a legolcsóbb P30 Lite is jó képeket csinál átlagos és jó fényviszonyok között.