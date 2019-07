Kijavította az összehajtható telefon hibáit a Samsung

A Samsung bejelentette, hogy kijavították a Galaxy Fold hibáit. A Bloomberg úgy tudja, hogy hamarosan elkezdődhet a gyártás, de egyelőre még nem tudni, mikor kerülhetnek forgalomba a készülékek.

Az összehajtható kijelző az idei Mobile World Congress abszolút sztárja volt, ám az első tesztek nem sikerültek kifejezetten jól, több újságírónál is néhány nap alatt tönkrementek a készülékek. Akkor a cég ezt azzal magyarázta, hogy a tesztelők levették a a védőfóliát, amit nem kellett volna. A cég kivizsgálta az ügyet, és törölte is az előrendeléseket, most pedig úgy tudni, hogy teljesen újratervezték a készüléket, és megoldották az eddigi problémákat, és ha lehet hinni a pletykáknak, akkor a védőfólia is úgy lesz majd a készüléken, hogy gyakorlatilag lehetetlen legyen levenni róla, és újragondolták a kijelző kialakításának részleteit is.

Arról nincs hír, hogy ezt újra bemutatnák augusztus 7-én, amikor a Note-széria új tagja is érkezik, de valószínűbb, hogy csak később érkezik majd a boltokba a Galaxy Fold.