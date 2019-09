A tornászkarrier felé kacsintgat a világ legfélelmetesebb robotja

Egészen szürreális új videót villantott a Boston Dynamics az Atlas névre hallgató kétlábú robotjáról, ami ezúttal a sima rohangáláson és az akadályfutáson is jócskán túllépve ezúttal szó szerint egy tornagyakorlatot mutatott be a kamerák előtt – írja az Engadget.

Atlasról eddig is lehetett tudni, hogy kezd elég ügyessé válni, még a szaltózás is ment neki, az új videóban viszont kézen áll, bukfencezik, és ugrás közben pörög is, a végén pedig még egy szép szabályos szögállást is villant, magastartással, ahogy kell. Ja, és eközben egy pillanatig sem veszti el az egyensúlyát.

A Boston Dynamics elárulta, Atlas újdonsült képességeinek hátterében egy új munkafolyamat áll, ami nemcsak segít a robotnak megtanulni a mozdulatokat, hanem csökkenti a fejlesztéssel töltött időt, és 80 százalékosra tornázza fel a siker esélyét. Az persze több mint valószínű, hogy az Atlas sosem fog rendszeresen tornagyakorlatokat végezni, de az, hogy ennyire mozgékony, mindenképpen előnyére lesz abban, hogy önállóan tudjon haladni nehéz terepen.

A cég egyébként éppen a napokban jelentette be, hogy már le lehet adni az igényeket a kutyára hajazó robotjára, a Spotra, de egyelőre csak olyan cégek szállhatnak versenybe a megvásárlásáért, akik meg tudják indokolni, hogy miért van rá szükségük.