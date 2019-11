Az új Huawei pont ugyanaz, mint a régi Honor

Egy ideje a legfőbb kérdés, amikor a Huawei bemutat egy új telefont, hogy vajon lesz-e rajta teljes értékű Android - úgyhogy a Nova 5T telefonnál már az elején érdemes leszögezni, hogy igen, van rajta, azaz mehet rá a Facebook, az Instagram és gyakorlatilag bármi, ami a Play Store-ban megtalálható.

Mintha már láttuk volna

Első ránézésre meglehetősen ismerős ez a készülék, bár elvileg ez az első olyan Huawei telefon, aminek az elülső kamerája nem a csepp alakú szenzorfélszigetre lett száműzve, hanem egyszerűen a kijelzőben egy lyukként jelenik meg. A hátlap megoldásának köszönhetően csak az nem jön rá, hogy ez egy Huawei Nova, aki direkt elfordítja a fejét ha elé kerül a telefon háta, ugyanis a lila változat egész hátlapját beborítják a "nova" feliratok. Aztán persze beugrott, hogy miért kell ilyen erőszakosan győzködnie a készüléknek, arról, hogy mi a márkaneve.

Mert Ez a telefon totál ugyanaz mint a Honor 20

Ugyanaz elölről, ugyanaz hátulról, és még belülről is, annyi különbséggel, hogy a Huawei készülékén az EMUI 3.1 fut, a Honoron pedig a Magic UI 2.1 kezelőfelület, ami eget rengető különbséget nem jelent, csak néhány apró eltérésben lehet észrevenni a különbséget. Például kicsit másmilyen dizájnt kaptak az ikonok, vagy a Huawei-n nincs előre telepítve a Fortnite - de a két készülék funkcióiban és tudásában ugyanaz. Ennek oka persze abban keresendő, hogy a Honor anyacége a Huawei, és bár más a márkanév, és a Honor külön cégként funkcionál, azért az olyan részletek, mint a kutatás-fejlesztés vagy akár a szervizhálózat, azonos. Eddig is voltak a két cég itthoni portfóliójában egymásra erőteljesen emlékeztető telefonok, azonban ez az első alkalom, hogy ennyire nyilvánvaló a hasonlóság.

Árban sem nagy a különbség

A Honor 20 készüléket a megjelenésekor 160 ezer forint körüli áron lehetett megvenni, most 130 ezer forintért lehet elvinni. Ha ugyanezt Huawei néven veszi meg az ember, 140 ezer forinttól már hozzá lehet jutni a hivatalos partnereknél. Még a színekben sincs hatalmas különbség, mindkét telefon elérhető kékben és feketében, bár ami a Honornál zafírkék és éjfekete néven fut, az a Huaweinél óceánkék és sima fekete megnevezésekkel található meg. Jó, a nova felirattal teleszórt lila dizájn nyilvánvalóan csak a Huaweinél érhető el.

Egy nagyon erős középkategóriás telefonról van szó, aminek a legfőbb hívószava, hogy jó fotókat lehet vele készíteni, mégsem kerül annyiba, mint egy csúcskategóriás készülék. A hátán egy 48 megapixeles főkamera, 16 megapixeles ultraszéles látószögű kamera, 2 megapixeles bokeh kamera és egy szintén 2 megapixeles makró kamera található, míg az elülső kamerájával 32 megapixeles szelfiken lehet részletesen megvizsgálni a bőrhibákat. Kivéve ha az ember ráküldi a szépítést vagy rábízza magát a mesterséges intelligenciára, ami az összes kamera munkáját segíti.

Ebbe is Kirin 980-as processzort tettek, vagyis ugyanaz került bele, mint a Huawei csúcskészülékeibe, szóval attól nem kell tartani, hogy lassabb vagy gyengébb lenne a telefon. Még abban is stimmel a specifikáció a Honor 20 készülékével, hogy 6 GB RAM és 128 GB memória került bele, ami ennél a telefonnál sem bővíthető. Gond nélkül futtatja a játékokat , ebben segít a GPU Turbo, amit elvileg kifejezetten arra szolgál, hogy játék közben is optimálisan muzsikáljon a telefon, ezzel együtt pedig tökéletes videózáshoz is.

Azt sosem gondoltam volna, hogy egy ujjlenyomatolvasó lehet idegesítően gyors - hát ez az, és ez azért baj, mert az oldalsó olvasó ráadásul kézre is áll, így volt a kabátzsebben turkálás közben vagy simán miközben felemeltem, már azonnal valamelyik alkalmazásban találtam magam.

Persze lehet azt mondani, hogy minek még egy teljesen ugyanolyan készülék, mint amit már egyszer piacra dobtak, ugyanakkor érthető, hogy a Mate 30 család kiesésével és a karácsony közeledtével azért mégis csak elő kellett állni valami újdonsággal, amíg jön a következő Huawei csúcstelefon, és közben gőzerővel készül a saját ököszoisztéma.

(Borítókép: Aradi László / Index)