Megtisztulva, ezer lóerős elektromos SUV alakjában támad föl a Hummer

Már maga az ötlet annyira bizarr, mint a napelemes Hummer, az alkoholmentes whiskey, vagy a Kalasnyikov vízipisztoly (a PETA ajánlásával)

– írtuk tavaly a Las Vegas-i CES-en, amikor bemutatták az első elektromos meghajtású Harley Davidsont, az USA decibelorgiában és benzingőzben fogant szent motorkerékpár márkájának zéró emissziós, csendesen zümmögő termékét.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy látnokok voltunk a Livewire bemutatóján, ugyanis a friss hírek szerint Detroit nagy múltú autógyártója, a General Motors feltámasztja ikonikus, benzinzabáló, katonai stílusú terepjáróját, a tíz évvel ezelőtt nyugdíjazott Hummer-t, csakhogy nem belsőégésű motort raknak bele, hanem elektromost. Tehát ha nem is napelemes, de elektromos Hummer valóban hamarosan piacra kerülhet.

Az autógyár csütörtökön hivatalosan is megerősítette a jó ideje keringő hírt, majd négy rövidke videót is közzétettek a teljesen elektromos meghajtású, SUV-ként pozicionált leendő termékükről – és ha minden igaz, a vasárnap éjszakai Super Bowl döntőjére egy 30 másodperces reklámszpottal is készülnek (akit érdekel, a második negyed környékén figyeljen, hogy föltűnik-e a képernyőn LeBron James az új Hummer volánjánál).

A hangsúlyozottan nagyon csendesnek kikiáltott GMC Hummer EV-ről pár dolgot lehet csak tudni előzetesen:

1000 lóerős lesz,

3 másodperc alatt gyorsul majd százra,

972 nm lesz a motor forgatónyomatéka (efelől vannak azért kétségek),

2021 őszén tervezik piacra dobni.

Nem tudni egyelőre, hogy

mekkora lesz a hatótávolsága,

önvezető lesz-e,

mennyibe fog kerülni,

és hogy legyőzheti-e a már most nagyon népszerű Tesla Cybertruck-ot.

A Hummer egyébként az amerikai hadsereg Humvee terepjárói alapján született, elég népszerű is volt, bár sok kritika érte hatalmas méretei, szörnyen magas fogyasztása, és környezetszennyező volta miatt. A gazdasági világválság miatt 2009-ben csődöt jelentő GMC 2010-ben szüntette be a Hummer gyártását, és most, az elektromos járművek világméretű reneszánszát meglovagolva döntöttek úgy, hogy ideje felülni az elektromos szekérre. A hírek szerint a GMC Hummer EV-t egy sor újfajta elektromos pickup és SUV követi majd, a tervek szerint 3 milliárd dollárt fektet a detroiti cég az új fejlesztési irányba.