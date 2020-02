Már a másik irányba is hajtogatja a telefonját a Samsung

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Újabb összehajthatós telefonnal jelentkezett a Samsung, a Galaxy Z Flip a klasszikus flip telefonokat idézi abból az időből, amikor már nem lehetett ortodox módon rácsapni a telefont az emberekre, ehelyett a felgyülemlett indulatot az összecsukásba lehetett belevinni. Most rongyos félmillió forintért lehet újra átélni ezt az érzést, miközben nem kell lemondani a csúcskészülékes funkciókról sem.

Mi az a Z?

Bár nyilván nem az a legfontosabb kérdés egy telefon esetében, hogy honnan a név, abból a szempontból mégis érdekes, hogy a Z jelzés egy új készülékcsaládra utal. Így a hétköznapi felhasználóknak ott lesz a Galaxy A-széria, a csúcskészüléket keresőknek az S-széria és az üzleti felhasználóknak, meg azoknak, akik szeretik az S Pen nyújtotta lehetőségeket ott a Note. A Z betű pedig az összehajtható telefonokra utalhat, azaz a cégnél hivatalosan is elkötelezték magukat, hogy újabb kihajtható telefonokat dobjanak piacra a következő években.

A Z összecsukva nagyjából akkora, mint egy retikülbe passzoló kompakt sminktükör, még kinézetben is hasonlít rá, és ez azt jelenti, hogy újra lehet zsebben hordani a telefont. Kinyitva viszont egy 6,7 inches kijelzőt kap az ember.

Azt a bemutatón is hangsúlyozták, hogy ez nem egy mezei okostelefon, hanem egy nem szokványos, úgynevezett statement phone olyan embereknek, akik ki akarnak tűnni a tömegből a mobiljukkal. Sajnos azért az igazi rongyrázásról és feltűnősködésről le kell mondani, mert az arany színű telefon Magyarországon nem lesz elérhető.

Összecsukott állapotban is rengeteg információ elfér a külső kijelzőn, lehet látni az értesítéseket, fogadni a hívásokat, sőt még fényképezni is tud, de titkos fotók készítésére nem alkalmas. Ezt a videónkban fejtjük ki részletesen, és megmutatjuk a készülék legizgalmasabb funkcióit is:

Tovább hajtogatja a telefonjait a Samsung

A Fold óta megújult az üvegfelület, ahogyan azt már a korábban kiszivárogtatott információkból ki lehetett olvasni, a kijelző hajlítható ultravékony üvegből készült. Ez biztosítja, hogy az ígéretek szerint minimum 200 ezer alkalommal lehet összecsukni a telefont. Ezzel az információval leginkább a konkurens Motorola Razr telefon körül kialakult balhéra utaltak, ami a Cnet szerint 27 ezer összecsukás után már nem az igazi, de a Motorola szerint bőven bírja, ha 100 ezerszer nyitogatják.

Megújult a zsanér is, a telefon képes úgy megállni az asztalon, mint egy laptop, ez filmnézésnél, videózásnál vagy videocsetelésnél, de akár gépelésnél is hasznos lehet. Sőt,

arra is tökéletes, hogy állvány nélkül tudjon az ember videókat, akár hosszú hyperlapse felvételeket készíteni.

Apropó hyperlapse: a készülékbe bekerült ennek az éjszakai módja is. Az új zsanér másik előnye, hogy úgy alakították ki, hogy a port és az egyéb mocskokat, morzsákat, és bármi zsebpiszkot egyszerűen kisöpri a készülékből, miközben kinyitja vagy becsukja az ember.

Ez a gyártó első 21,9:9 képarányú készüléke, vagyis nagyon jól mutatnak rajta a videók és fotók, képes 4K videó felvételére, és vezeték nélküli töltésmegosztásra is. Duálakkumulátort kapott, aminek a névleges teljesítménye nem tűnik túl nagynak a maga 3300 mAh méretével, de majd a teszteken derül ki, hogy mire lesz ez elég a gyakorlatban. A kijelzőbe épített előlapi kamerája 10 MP-es, a hátlapi duál kamera pedig 12 MP széleslátószögű, vagyis nem veszi fel a versenyt a frissen bemutatott S20 család fotózási képességeivel, nagyjából hasonló képeket lehet tőle várni, mint az S10 készüléktől. Ez azért messze nem jelenti azt, hogy le kellene mondani arról, hogy jó képeket készítsen az ember, maximum közelebb kell menni a témához, és nem a zoomra hagyatkozni.

A telefon február 21-től lesz itthon is elérhető tükör lila és tükör fekete színekben, 535 900 forintos áron.