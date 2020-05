Az oltásellenesek máris előnybe kerültek, pedig hol van még a vakcina

Mi lesz, ha az emberek többsége, az interneten terjedő hazugságoktól megrettenve, nem lesz hajlandó beoltatni magát az egyszer majd hozzáférhetővé váló koronavírus-vakcinával? Erre a kérdésre pontosan tudható a válasz: nagy baj lesz. Pedig erre a világ számos országában van esély, hiszen az oltásellenes összeesküvés-elméletek terjesztői már most teljes gázzal pörögnek a majdani oltás ellen. A Covid-19 ebben is újat hozott: nehezen található bármi a történelemben, ami ellen már jóval azelőtt elkezdtek volna uszítani, hogy létezett volna. Ez az ellentmondás azonban láthatóan nem zavarja az oltástagadókat.

A Plandemic című propagandafilm nagyot ment a közösségi médiában, főként Amerikában. Terjesztői szorgalmasan fordítják le a világ megannyi nyelvére, mint egy szekta lelkes misszionáriusai, illetve kicsit módosítva újra és újra megpróbálják feltölteni a videómegosztókra, hogy kikerüljék az álhíreket és uszítást kiszűrő algoritmusokat. Dokumentumfilmnek nevezik, valójában azonban nyilvánvaló hazugságokat és egy általános iskolás diák tudásszintjével is azonnal megcáfolható butaságokat hordanak össze benne.

És mégis, a film egy hét alatt sok millió internetezőhöz jutott el, az utóbbi időszak online videós megaslágere lett. Gyakorlatilag minden összeesküvés-terjesztő csoport, így a QAnon is osztja, ahol csak tudja. Időarányosan a Plandemic háromszor több interakciót (lájkolást, megosztás, kommentet) szedett össze a Facebookon, mint például az Office stábjának zoomos összejövetele, és hússzor többen reagáltak rá, mint Taylor Swift City of Lover számának klipjére.

Miért jött különösen jól a járvány az oltáselleneseknek?

Mi történik, ha meglesz a vakcina, de egy csomó ember nem akarja beadatni?

Hogyan lehetne meggyőzni az oltáselleneseket, hogy félrevezetik és manipulálják őket? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Mindezt úgy, hogy a videóra egy nagy „Félrevezető információ” figyelmeztetést helyezett az algoritmus, és csak többszöri extra kattintás után lehetett megtekinteni. Maga a film teljesen érdektelen. Egy ismeretlen producer, Miki Willis készítette, és főhőse egy etikátlan magatartás miatt rég megbukott fogorvos, Judy Mikovits, aki azt ecseteli benne, hogy hogyan tüntették el az oltások szörnyű veszélyeire fényt derítő kutatását.

Az pedig már tényleg halálosan unalmas, hogy az egész hátterében Bill Gates, Anthony Fauci és a többi állandó főgonosz áll, akik a koronavírus-járvánnyal, illetve az ellene majd kifejlesztett oltóanyaggal törnek világuralomra (innen a cím, ami kb. tervezett világjárványt jelent).

Szükségszerű álhírek

Sokszor írtunk már a járványt övező összeesküvés-elméletekről. A rémhírterjesztés ebben a helyzetben nem meglepő, hiszen közhely, hogy minden krízishelyzet az álhírek, illetve félinformációk terjedésével és népszerűségével jár. Most nem is vesztegetnénk sok időt ezek tételes cáfolatára, viszont az utóbbi hetekben a dezinformációt terjesztő források jól láthatóan célpontot váltottak, és ezzel sokszorosan veszélyesebbé váltak, mint korábban.

Amikor az átverések csak arról szóltak, hogy ki, mikor és hol fejlesztette ki a koronavírust az emberiség igába hajtásának céljából (senki és sehol, ez egy természetes módon létrejött vírus), addig a jelenség az erre fogékony rétegek frusztrációjának viszonylag ártalmatlan levezetéseként is felfogható volt.

Persze eddig is okozott károkat a dezinformáció. Angliában 5G-adótornyokat gyújtottak fel emberek, mert elhitték, hogy az 5G terjeszti a fertőzést. Arizonában pedig egy idős házaspár megitta az akváriumtisztító folyadékot, mert abban a Trump által favorizált klorokin egy változata volt a hatóanyag (egyikük meghalt).

Most azonban a rémhírterjesztők ráfordultak az új típusú koronavírus elleni oltásra

(amely természetesen még nem létezik, és talán még jövőre sem válik elérhetővé). Nagyon úgy tűnik, hogy a következő évben ez az aktivitás erősödni fog, és adott esetben, mire a vakcina beadhatóvá válna, a megvezetett emberek aránya elérheti azt a szintet, hogy önkéntes oltással elérhetetlenné válik a nyájimmunitás.

Most jön el az oltásellenesség fénykora

A félelmek szerint a jelenlegi vakcinaellenes propaganda még csak a bemelegítés ahhoz az információs háborúhoz képest, ami jövőre várható. Az előző amerikai elnökválasztás óta senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy a közösségi médiában terjesztett összeesküvés-elméleteknek milyen hatalmas szerepük lehet. Ezt akár ellenséges országok titkosszolgálatai is kihasználhatják a célország destabilizálása céljából.

és Mi lehet alkalmasabb a destabilizálásra, mint az elérhető oltóanyag ellenére is tovább pusztító járvány?

Sokan fogalmatlan, tanulatlan, frusztrált szerencsétlenekként képzelik el az oltáselleneseket – hiszen ugyan ki más tudná terjeszteni ezeket a nevetséges rágalmakat az orvostudomány talán legcsodálatosabb alkotásai ellen, amelyek már ki tudja, hány százmillió ember életét mentették meg világszerte. A nagy többségükre ez talán igaz is, a hangadókra azonban nem (kivéve talán a frusztráltságot).

Az oltásellenes mozgalom belső működését vizsgáló szociológiai tanulmányok rendszeresen arra az eredményre jutnak, hogy a véleményvezérek sokkal jobban szervezettebbek, mint az ellenük küzdeni próbáló közegészségügyi szakemberek és kutatók. Hatalmas hibát követnek el az emberi rációra apellálók, ha lebecsülik őket. A központi figurák hatékony kommunikátorok, akik veszélyes vírusként használják ki a laikusok természetes félelmeit, a szabad sajtó hazug propagandával szembeni védtelenségét, és láthatóan örömüket lelik mások manipulálásában.

A minden mellett a Covidot is gyógyítja

Most azt gondolhatják, hogy az oltások démonizálása, illetve a koronavírusról szóló átverések terjesztése legyen az csak amerikaiak problémája. Csakhogy az egész világon, így Magyarországon is léteznek azok a körök, akik saját céljaik érdekében igyekeznek manipulálni azokat, akik hallgatnak rájuk. Most például a koronavírus ürügyén, mert épp az van kéznél.

Vegyük például Varga Gábort, aki a semmit sem gyógyító „gyógygombákkal" került a köztudatba, de az utóbbi időben már inkább az ugyancsak semmit sem gyógyító C-peptidet árulja az összes elképzelhető betegség ellen (legfőképpen a jelenlegi tudásunk szerint gyógyíthatatlan autizmusra). Hatósági eljárás is indult ellene, de még ha esetleg meg is büntetik, a büntetés mértéke valószínűleg eltörpül majd a megtévesztettektől beszedett bevételekhez viszonyítva.

Varga (akinek semmiféle egészségügyi végzettsége sincs) már tavaly elkezdett a Facebookon oltásellenes húrokat pengetni, több tízezres követőtáborában. Itt például azt állítja, hogy az influenzaoltás 36 százalékkal növeli annak veszélyét, hogy "koronavírusunk lesz". Egy másik, azóta már eltávolított posztban pedig azt kérdezte híveitől, hogy érdekelné-e őket, ha írna arról, hogy

„hogyan okozhat az oltás súlyos maradandó agykárt”.

Nem egy bizonyos oltás, hanem „az” oltás.

Januárban, gyakorlatilag rögtön azután, hogy értesült a világ a Covid-19 létezéséről, hirtelen megvilágosodott előtte, hogy az általa árult c-peptid gyógyítja a koronavírus-fertőzést is. Persze nem ír olyasmit, hogy „gyógyítja”, ennyi hatása volt a korábbi büntetéseknek. Viszont naponta többször posztol a témában, itt például azt állítja, hogy a proinzulin C-peptid használatát követően megszűntek a kiújult (?) Covid-19 fertőzés tünetei.

Fotó: Varga Gábor / Facebook

Ez pedig arról szól, hogy „hogyan élhetjük túl” a kórházban a Covid-19-fertőzést, ha megtiltják nekünk az extraszűz olívaolaj és az étcsoki fogyasztását, és elveszik tőlünk a proinzulin C-peptidünket. Valamint szerepel benne egy állítás, miszerint egyes külföldi kórházak több pénzt kapnak az elhunyt fertőzöttekért, mint a meggyógyultakért.

Fotó: Varga Gábor / Facebook

Az efféle üzenetek nyilván sokkal károsabbak a járványellenes védekezés szempontjából, mintha valaki megírja a Facebookon, hogy hány ágyat kellett kiüríteni a helyi kórházban. Magyarországon az utóbbiakat üldözik.

Varga a Facebook mellett a Borsban közölt PR-cikkek dömpingjével is támad. Van itt „Súlyos autizmusnál is fejlesztően hatott a C-Peptid”, „A vízbefulladt Ákoskát újraélesztették és a C-peptid használata után az állapota rohamosan javulni kezdett”, „A 8 éves Sárika elkezdett beszélni, egy hónappal a C-Peptide használata után”, és még sok más érdekesség.

Persze nem Varga az egyetlen az egészségügy területén mozgó nyerészkedők közül, aki kihasználja a koronavírus-járványból adódó eszményi lehetőségeket. A vitaminokban utazó Lenkei Gábor például azt állította a Facebookon a 444 cikke szerint, hogy „belefeküdhetek egy kád koronavírusba, akkor sem lesz semmi bajom.” Az egyik posztjában így írt:

A média azzal tudná szolgálni az emberek érdekét, ha az alábbi információkat verné nagydobra: 1. Léteznek a fogékonyságot nagymértékben csökkentő vagy teljesen megszüntető természetes, gyógyszermentes módszerek, és ezek bárki számára elérhetők. 2. A járványok többsége akár védőoltások bevezetése nélkül is, pusztán természetes eszközökkel is minimalizálható vagy teljesen megelőzhető lenne.

Ki nem találnák, de ő éppen a saját termékportfóliójában, vagyis a vitaminokban látja a fertőzés elleni védettség kulcsát.

Minden együtt áll

A jelenlegi helyzetben számos körülmény az oltásellenes manipulátorok kezére játszik. Egyrészt a készülő vakcinák engedélyezése, a krízishelyzetre való tekintettel, sok országban valószínűleg gyorsabban fog végbemenni, mint ez a normális ügymenet alapján történne. Ez nyilván fel fogja erősíteni azokat a hangokat, amelyek a vakcina kipróbálatlanságát hangoztatják, ahogy történt ez a 2010-es H1N1 influenzajárvány idején is.

Persze, képtelenség addig tesztelni egy oltóanyagot, míg az ellene vallásszerűen tiltakozók egyszer csak azt mondják, hogy „oké, most már meg vagyok győzve”. Ugyanakkor a kipróbálatlanságra építő hangulatkeltés azért lehet sikeres, mert a vakcinát sürgető politikusok céljai látszólag összeegyeztethetők a bevett klinikai kísérletek megkerülésével.

A gyógyszerügyi hatóságok felelőssége,

hogy a közhangulattól függetlenül, csak bizonyított hatásosságú és biztonságosságú készítményeket hagyják tömegesen alkalmazni. Most az tűnik valószínűbbnek, hogy a hatóságokra azért fognak többen haragudni, mert látszólag hátráltatják az oltóanyagok bevetését a kukacoskodásuk miatt, semmint azért, mert valamilyen veszélyes szert engednek forgalmazni.

Ha elérhetővé válik az oltóanyag, az hatalmas logisztikai kihívás elé fogja állítani a világot. Ezért valószínű, hogy világszervezetek, talán az ENSZ, talán a WHO, talán az Orvosok Határok Nélkül (vagy leginkább mind együtt) fogják megszervezni a gyártását, elosztását. Márpedig ezek azok a nemzetek felett álló szervezetek, amelyek ellen az összeesküvés-hívők mindig is kampányoltak. Ők talán nem is tudtak volna eddig elképzelni annál kedvezőbb fordulatot, propagandacéljaik elérése szempontjából, mint hogy a leendő vakcinát a Bill és Melinda Gates Alapítvány gyárában állítják elő.

A kötelező oltás réme

Bár az szinte kizárt, hogy a demokráciákban kötelezővé tennék a vakcinálást, várhatóan a nem oltottak a mindennapi életük során érezni fogják ennek gyakorlati hátrányát. Nyilván lesznek olyan munkakörök (főként az egészségügyben, szociális ellátásban), ahol szükséges lesz az oltás. De elképzelhető, hogy egyes országokban repülőre se lehet majd enélkül szállni, esetleg nem lehet iskolába, óvodába járatni a gyereket.

A kötelezőség kérdése azokban az országokban fog nagyobb ellenállást kiváltani, ahol nincs kötelező oltási rendszer a gyerekek immunizálására. Jelenleg is közelharcot vívnak a magukat szerényen „választáspártinak”, sőt „életvédőnek" nevező oltásellenes aktivisták, amikor egy-egy amerikai tankerület kötelezően előír egy-egy oltást az iskolába beíratott gyerekek számára. Nyilvánvaló, hogy az oltókampányok indulásakor efféle tiltakozások lepik majd el mindenki Facebook-falát.

Amerikában, illetve Nyugat-Európában, ahol nem a kötelező gyerekkori oltásokon alapul az ismert fertőző betegségek elleni küzdelem, nem ritkák azok a járványok, amelyeket mi csak hírből ismerhetünk. Tavaly rengeteg gyerek halt meg az Egyesült Államokban kanyaróban, amely

egyértelműen az online aktív oltásellenes csoportok aknamunkájának volt tulajdonítható.

A George Washington Egyetem kutatói ennek kapcsán elemezték (még a koronavírus-járvány előtt) a Facebookon terjedő oltásellenes és oltáspárti üzenetek között dúló csatát. A tanulmány a múlt héten jelent meg a Nature-ben. Az elemzésből kiderül, hogy az oltásellenes propagandát folytató oldalak, bár kevesebb követővel rendelkeznek átlagosan, mint az oltásokat támogató oldalak, sokkal dinamikusabbak, sokkal gyorsabb növekedésre képesek, és háromszor aktívabbak, mint ellenfeleik.

Töketlen oltáspártiak

Így üzeneteiket hatékonyabban juttatják el a híveiknek, illetve – és ez a célcsoport sokkal fontosabb a már indoktrinált embereknél – a kételkedőknek, a bizonytalanoknak és a megtéveszthetőknek. Az eredmények igazolni látszanak a „hivatalos” tudomány elefántcsonttoronyba zárkózásáról szóló vélekedéseket.

Az oltásokról alátámasztott (vagyis támogató jellegű) információkat továbbító csoportok elzárt szigetként léteznek az online térben. Nincs kapcsolatuk a velük nem tökéletesen egyetértő külvilággal, így nem is képesek növekedésre. Buborék alakul ki körülöttük, a tagok úgy érezhetik, hogy nagyon sikeresek, hiszen csupa egyetértő megjegyzést kapnak, és sokan lájkolják az üzeneteiket. De a valóságban nagyon korlátozott az elérésük, és

az általános populációra nem képesek hatni.

Az oltásellenesek viszont nagyon profin, szinte már politikai kampánystratégákra jellemző taktikával lőnek célzottan a különféle célcsoportokra. Mindenkinek azt mondják, amit hallani akar, illetve ami leginkább rezonál a félelmeivel, előítéleteivel.

Az ezotériahívő, keleti miszticizmus iránt fogékony, magukat többségükben liberálisnak tartó, általában női közönséget az alternatív gyógymódok felől közelítik meg, és így próbálnak bennük kétséget ébreszteni az oltások iránt. A Trump-hívő jobboldaliaknak ezzel szemben a szövetségi kormányzat által rájuk erőltetett, szabadságjogaikat sértő kötelező oltások jelentette elnyomással közelítik meg. Ebben a felvilágosult, megfontolt hangok mindig is hátrányban lesznek, hiszen ők nem fogják a saját hasznukra kihasználni a szólásszabadság gyengeségeit.

Jelenleg még nem lehet megmondani, hogy hogyan fogják fogadni az emberek a vakcinát, ha ténylegesen ott lesz a háziorvosnál, aki beadja nekik, ha kérik. Az optimista szakemberek abban bíznak, hogy a világjárvány eddig, és az ezután következő hullámainak károkozása már meggyőzte az embereket arról, hogy nagy a veszély, és szükség van az oltásra. Ugyanakkor a közeljövőben még sok olyan esemény történhet, ami a feje tetejére állítja a közhangulatot.

Ne adj' isten, az egyik vakcinateszt során súlyos mellékhatásokra derül fény, Esetleg néhányan meg is halnak. Hányan fogják megérteni, hogy ettől egy másik készítmény még működőképes lehet?

Vagy nem lesz tökéletesen hatékony, és az ebben érdekelt csoportok azt a néhány, oltás ellenére bekövetkezett megbetegedést fogják harsogni minden csatornán, a megmentett milliókat figyelmen kívül hagyva.

Az biztos, hogy kommunikációs eszközökből az ő oldaluk tárazott be jó előre, miközben félő, hogy az ellenfeleik kevéssé értik az online kommunikáció mibenlétét. Ezt a harcot nekik is el kell kezdeni, mert hiába nincs még oltás, ha felkészületlenül várják, akkor már most kicsúsztak az időből.

(Borítókép: Donald Trump elnök támogatói hívnak további megmozdulásokra többek között egy oltásellenes molinóval 2020. május 16-án Kalifornia államban. Fotó: David McNew / Getty Images Hungary)