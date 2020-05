Ijesztő mennyiségben vásároltak be az USA-ban a veszélyes gyógyszerből

Az elnök nagyon hitt a hidroxi-klorokinban, de a szer klinikai vizsgálatait a WHO is felfüggesztette.

Pedig a szer vizsgálatát már a WHO is felfüggesztette, mert kutatások szerint nemcsak hatástalan, de akár ártalmas is lehet az egészségre.

Az Egyesült Államokban márciusban hússzorosára nőtt annak a maláriagyógyszernek a felírása, amelyet Donald Trump amerikai elnök is hatásosnak gondolt a koronavírus ellen. A hidroxi-klorokinról azóta kiderült, hogy a súlyos mellékhatásai miatt inkább árt, mint használ.

A CNBC egy a JAMA-n megjelent tanulmányt idézett, amely szerint március 15. és 21. között 45 858 vény szólt hidroxi-klorokinról vagy klorokinról, míg 2019-ben csak 2 280 volt ez a szám, tehát kétezer százalékos volt a növekedés. A február 16. és április 25. közötti tízhetes időszakról pedig megállapították, hogy az eredetileg malária ellen fejlesztett gyógyszereket 483 425 alkalommal írták fel.

A nagyarányú növekedésben Trump is benne lehet, mert az amerikai elnök március 19-én már megemlítette a klorokint, mint lehetséges gyógyszert, majd később arról beszélt, hogy több mint egy héten át napi rendszerességgel szedte.

A klorokinról azóta kiderült, hogy súlyos mellékhatásai vannak, izomgyengeséget és halálos szívritmuszavart is okozhat. Több ország emiatt le is állt a használatával, és az egészségügyi világszervezet, a WHO is felfüggesztette a klorokin tesztelését a koronavírus-kezelésben.