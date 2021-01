Nógrádi antitestet használ a vakcinához a Pfizer

Egy 1200 lelkes nógrádi faluban, Szirákon kísérletezett ki és gyárt egy olyan fehérjefelismerő antitestet egy magyar tudós, amit a világ legjelentősebb vakcinagyártói is alkalmaznak. Lukács Noémi professzor a Covid-vakcina gyártásában élenjáró Pfizer és BioNTech vállalatoknak is szállít, de egyedülálló termékét csaknem félszáz ország gyártói építik be oltásaik hatóanyagába – írja a Blikk.

A SciCons nevű cégük elődjét 1999-ben alapították, eredetileg egészen más céllal hozták létre, első bevételeik például fordításból származtak.

Ma kizárólag dupla szálú RNS-t felismerő fehérjemolekulákat, azaz antitesteket, más néven ellenanyagokat gyártunk, amelyeket legfőképpen a víruskutatás terén alkalmaznak

– közölte a kutató, akinek családja segít a cégben.

Lukács Noémi egyébként azt is elárulta, hogy nagyon bízik az oltásokban, a vakcinálást általánosan is az emberiség egyik legcsodálatosabb vívmányának tartja.

Nem hiszem, hogy ha ismertek káros mellékhatások, akkor a vakcina-előállításon és -engedélyezésen világszerte dolgozó sok kutató közül senki sem állna ezzel a nyilvánosság elé. Én is be fogom oltatni magam. Bántana, ha tőlem kapná el valaki a fertőzést

– tette hozzá Lukács Noémi.

Termékeiket annak vizsgálatára alkalmazzák, hogy milyen sejtekben, szövetekben szaporodik a vírus, vagy hogy bizonyos gyógyszerek, kezelések gátolják-e a szaporodását. Egy másik felhasználási terület az mRNS-típusú vakcinák gyártásával függ össze. Termékeikkel arról lehet megbizonyosodni, hogy sikerült-e eltávolítani ezt a nemkívánatos szennyeződést a vakcinából egy-egy tisztítási folyamat során, azaz biztonságos-e.