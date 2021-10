Elektromos autókat mutatott be a Foxconn

Az elektronikai bérgyártással, főként az iPhone-ok és más Apple eszközök összeszerelésével ismertté vállt tajvani Foxconn saját fejlesztésű villanymotoros járműveket mutatott be. Az SUV, a limuzin és a városi busz prototípusok Foxtron márkanév alatt mutatkoztak be.

Fontos, hogy csak prototípusokról van szó, a Model C, E, és T járművek ugyanis referenciaként szolgálnak a tajvani konglomerátum által fejlesztett EV platformhoz, melyre az autógyártóknak építeni lehet. A demózott prototípusokat sem a Foxconn gyártotta, bérgyártásban készültek a tajvani autógyártó, Yulun Motor üzemeiben. A Yulun az első vásárlója is a Foxconn által kifejlesztett technológiának, derült ki a cég hétfői tájékoztatóján, melyet a Hon Hai Tech Day 2021 rendezvényen tartott.

A prototípusok közül a kompakt SUV, mely a Model C nevet kapta, a Foxconn állítása szerint 700 kilométer megtételére képes egy töltéssel, és öt (plusz két) ülésnek van benne hely. A Model E már nagyobb, ez egy limuzin, melyet a Pininfarinával közösen fejlesztettek. Üzleti és luxuslimuzinnak is használható, ehhez a második üléssort át lehet alakítani. A hatótávolsága 750 kilométer a gyártó ígérete szerint, vélhetően beépített hatótávnövelővel. Az utolsó, legnagyobb jármű pedig egy elektromos busz, a Model T. Ennek hatótávja 400 kilométer, a prototípusokkal a Foxconn szerint már 200 000 kilométernyi tesztutat megtettek.

A Foxconn 2025-re tervezi a gyártás beindítását, a cég vezetője szerint eddigre szeretnék elérni azt is, ha a forgalomban levő elektromos járművek öt százaléka a Foxconn által kifejlesztett technológiát használná. A tajvani cég terveihez felvásárlásokba is kezdett, jelezték igényüket például a General Motors egy korábbi üzemére, és befektettek a Lordstown nevű, elektromos járművekkel foglalkozó startupba, és szerződést kötöttek a Fisker Inc. elektromos járműgyártóval is az Egyesült Államokban. Emellett Kínában stratégiai megállapodást kötöttek a legnagyobb privát autógyártóval, a Geely-vel, ugyanakkor megszakították a közös munkát a Byton nevű céggel.

Bár legtöbben összeszerelőként ismerik, a Foxconn a világ egyik legnagyobb technológiai vállalata. Ennek ellenére a nemzetközi terjeszkedésre tett kísérleteik eddig nem voltak sikeresek, az Egyesült Államokban például több milliárd dolláros LCD-gyárat építettek Wisconsinban, ami ma üresen áll.