TikTok-kurzusokat indítottak az amerikai egyetemek

A tantárgyak között márkaépítés és tárgyalási technikák is szerepelnek.

A közösségi média sztárjainak új generációja fiatalabb, mint valaha. Már a diploma megszerzése előtt jövedelmező karrierjük van és havi több ezer dollárt keresnek. Az amerikai főiskolák és egyetemek is elkezdték követni a trendeket és elindították „online jelenlét”-kurzusaikat. Nem butaság, hiszen ma már egy népszerű TikTok-fiók egyesek számára értékesebb, mint egy diploma.

Az észak-karolinai Duke magánegyetem teljes kredites kurzusa – hivatalos nevén „Building Global Audiences”, de ismertebb nevén „TikTok osztály” – arra tanítja hallgatóit, hogyan optimalizálják jelenlétüket a közösségi média alkalmazásaiban, hogyan tárgyaljanak márkákkal és mennyi pénzt kérhetnek munkájukért.

Az elmúlt félév alatt a diákok együttesen 145 ezer követőt szereztek, és 80 millióan nézték meg az általuk készített videókat.

A közösségi médiára összpontosító órák nem számítanak újdonságnak az Egyesült Államok egyetemein. Mivel a Twitter, a YouTube és az Instagram központi szerepet játszanak az influencer-kultúrában, a digitális marketinggel és kommunikációval kapcsolatos kurzusok a főiskolai oktatás elengedhetetlen részévé váltak.

A Duke oktatói a közösségi médiát a kommunikáció és a művészet új formájának tekintik. De emellett Kaliforniában és Virginiában is tanulhatnak a diákok az online jelenlétről.

Tartalomalkotás

A Duke osztályban a diákok – akiknek összesen körülbelül 600 000 követője van a különböző platformokon – összehasonlítják fiókjaik elemzését és céljait, és megvitatják, hogy bizonyos bejegyzések miért teljesítenek jól vagy rosszul.

A feladatok között van például aktuális TikTok-trend által inspirált videók készítése, és a videó bemutatása, elemzése. Az órák keretein belül tárgyalhatnak márkákkal is, ami azért is nagyszerű, mert a diákok sokszor álláskeresésre is használják online jelenlétüket.

Anyagiak

Arról nincs mindenki meggyőződve, hogy tényleg kell diploma a tartalomkészítéshez, főleg mivel nagyon magas a tandíj. A TikTokon egy fiókkal akár 2500 és 20 000 dollár között is kereshetünk a fiók követőitől és elkötelezettségétől függően.

A Statista kutatócég adatai azt mutatják, hogy a globális influencergazdaság több mint kétszeresére nőtt 2019 óta. Persze a legtöbb mezei TikTok-felhasználó semmit sem keres a bejegyzéseivel, de a tandíjat fizető amerikai diákok komoly karriercélokkal alkotják meg online platformjaikat.

(Bloomberg)

(Borítókép: Wakil Kohsar / various sources / AFP)