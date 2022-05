A brit kormány ma szavazhatja meg az új jogszabályt, ami enyhítené a génmódosított termékekre (elsősorban a növényekre) vonatkozó feltételeket. A technológia az Európai Unió szabályaiba ütközik, de a brexit miatt az Egyesült Királyság a saját útját járhatja – írja a BBC.

Génszerkesztés vagy génmódosítás

A génszerkesztés magában foglalja a gének be- és kikapcsolását egy szervezetben egy kis DNS-darab kivágásával. Olyan fajtákat hozhat létre, amik hagyományos keresztezési módszerekkel is előállíthatók, de sokkal gyorsabban. De vannak ellenzői is, például Liz O’Neill, aki a GM Freeze igazgatója, azt mondja, az új szabályozáshoz nincs meg a szükséges ellenőrzés.

Sok biotechnológiai és mezőgazdasági kutató lobbizott azért, hogy a kormány törvényt alkosson a GM-növények kereskedelmi felhasználásáról. A génmódosítás korábbi folyamataiban a gének hozzáadása – akár egy másik fajból – is szerepelt, és a tanulmányok szerint mindkét technológia biztonságos.

A brit kormány úgy véli, hogy a génszerkesztéssel ellenállóbb (kártevőknek, betegségeknek, éghajlatváltozásnak) növényeket termeszthetnek, hogy nőjön a termelékenység és az élelmezésbiztonság.

Mivel az Egyesült Királyságban vannak a legjobb géntechnológiai kutatók, a kormány reméli, hogy a törvény lazítása új élelmiszerek és új vállalkozások létrehozásához vezet.

A közvélemény-kutatások szerint a lakosság nem áll teljes mellszélességgel a technológia mellett: az emberek 57 százaléka támogatja a GE-növények használatát, 32 százalékuk viszont elfogadhatatlannak tartja.

Állatokon ne!

Kevésbé támogatják az állatokon végzett génszerkesztést, mert hiába a sok előny (ellenállóbb fajok, gazdaságok termelékenységének növelése), ha szenvedést okozna az állatoknak.

Ezért a törvényjavaslat nem engedélyezné még az állatok génszerkesztését, de felhatalmazást adna a minisztereknek, hogy bevezessék – ha meggyőződtek arról, hogy a szabályozás biztosítja, hogy az állatállomány nem szenved kárt.

A társadalom profitálni fog a jobb termés és a táplálóbb élelmiszerek új felfedezéséből

– mondta Jonathan Napier professzor a BBC Newsnak.

Jo Lewis, a bioélelmiszerekkel foglalkozó szervezet, a Soil Association politikai igazgatója bírálta a törvényjavaslatot, és azt mondta:

Nagyon csalódottak vagyunk, amikor azt látjuk, hogy a kormány a népszerűtlen technológiákat helyezi előtérbe ahelyett, hogy a valódi problémákra összpontosítana – az egészségtelen táplálkozásra, a termés sokféleségének hiányára, a haszonállatok túlzsúfoltságára, valamint a kártevőket pusztító rovarok számának meredek visszaesésére. A történelem bebizonyította, hogy a génszerkesztés elődje, a GM csak a nagyvállalkozások egy kis csoportjának hasznára válik, mivel megnőtt a szabadalmak szabályozása és a gyomirtószer-rezisztens gyomok mennyisége.

A National Farmers Union alelnöke, David Exwood üdvözölte a változást, mert a tudományosan előkészített szabályozás számos előnnyel járhat az Egyesült Királyság élelmiszer-termelése és a környezet számára. Szerinte a gazdálkodók és a termelők egy újabb eszközt kaptak, hogy legyőzzék az egyre növekvő népesség élelmezésével járó kihívásokat és az éghajlati válságot.

(Borítókép: Oli Scarff / Getty Images)