Az új főverziót még a nyár elején, a 2022-es World Wide Developer Conference során mutatta be az almás cég, meglepetésünkre pedig még annál is több új funkciót hozott, mint arra korábban számítottunk. Többek között teljesen újradolgozták a zárképernyőt, ezzel temérdek testreszabási lehetőséget feloldva: iOS 16-on már személyre szabhatjuk az óra számtípusát, az Apple Watchokon már megismert komplikációkat helyezhetünk ki, a mesterséges intelligenciának köszönhetően pedig az egyszerű háttérképek is egy nagyon menő háromdimenziós effektust kaphatnak. Az újdonságok teljesen listájáról korábban már beszámoltunk, az ezzel foglalkozó cikkünket ide kattintva érheti el.

Így tud frissíteni

Az új főverzióra való átállás egyszerűbb, mint gondolná. Nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 16-nak. A frissítés mérete készülékektől függően 4-5 GB között alakul, így a tárhely szűkében lévő felhasználóknak érdemes némi helyet felszabadítaniuk a készülékeiken a zavartalan átállás érdekében. Szintén nem árt, ha a frissítés előtt készít egy biztonsági mentést az esetleges adatvesztések elkerülése érdekében, amire ugyan rendkívül csekély az esély, mégis jobb félni, mint megijedni.

Az, hogy a frissítés mennyi ideig tarthat, nehéz megmondani, egy azonban biztos: az elkövetkezendő 3-4 órában kifejezetten leterheltek lesznek az Apple szerverei, így akár egy órába is telhet, mire iPhone-ja letölti az új szoftvert, ez idő alatt azonban zavartalanul használhatja készülékét. A letöltés után következik a telepítés, mely az eddigi tapasztalatok alapján körülbelül 15-20 percet vesz igénybe.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az iOS 16 már egy jóval szűkebb készülékkört támogat, mint az elődje – a frissítésre kvalifikált iPhone-ok a következők: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció).

Az iPadOS és a MacOS új verzióira még kicsit várni kell

A megszokottól eltérően idén az iOS és az iPadOS újdonsült főverziói nem egyszerre jelennek majd meg, az Apple ugyanis kicsit megcsúszott az iPadeken futó szoftver optimalizációjával, mely a jelek szerint idén a MacOS Venturával közösen érkezik majd a készülékekre – várhatóan valamikor októberben. A dátum egyébként egybecseng azokkal a pletykákkal is, miszerint a korábbi évekhez hasonlóan az Apple idén októberre is tartogat egy második eseményt, ahol az iPadeken és a Maceken lehet majd legfőképp a hangsúly, konkrétat azonban egyelőre még nem tudni.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)