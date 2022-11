Közeleg a közösségi média vége?

Egy kegyetlen világjárvány és egy kegyetlen háború és gazdasági válság után és közben felüdülés egy olyan összeomlás, amit kicsit már mind vártunk. A szakértő vélemények megoszlanak, van aki szerint internetes média legbefolyásosabb ágává fejlődött közösségi média egyre mélyülő válsága átmeneti, de van olyan, aki szerint érdemes optimistának lenni és kimondani, hogy itt a vég. Új idők váltják a régit. De mi következik?

Összekötjük Önt

Valahonnan a Facebook elődjétől a Myspace-től kellene kezdeni a történetet, ahol a rocksztársághoz nem gitár, hanem a villogó betűk html-tagjének ismerete kellett. Ez volt az ős közösségi média, ahol még olyan tempóban mentek át szubkultúrából fősodorba a dolgok, hogy egyetlen ütemtévesztésre ráment a vállalat. Ki kellett válnia az anonim fórumos kontent anyagcserének, be kellett jönniük a nagyiknak és unokáknak. Ez volt a jövő útja, a Facebook.

Eltelt másfél évtized és Mark Zuckerberg egykori unikornisa a tőzsde legnagyobb vesztese: a Google és Apple között, vezető tech cégként jegyzett vállalat 2022 februártól novemberig piaci értéke több mint 70 százalékát vesztette el, 600 milliárd dollárt, ami valamivel nagyobb mint Svédország éves nemzeti összterméke.

Nem csak a gazdasági adatok mutatnak rosszul, a felhasználók is fogyni kezdtek. Az okok sokrétűek és korszakosak. Nem annyira érdekli már az embereket, hogy a nagybácsijuk mit főzött a hétvégén. Kicsit általánosítva, régebben ez volt az emberekkel való kapcsolattartás megunhatatlan módja, mára már széles tömegek számára nem ez a fő és egyetlen csatorna, és persze egy ideje már nem a legszórakoztatóbb. A tudatos és kevésbé tudatos fogyasztók is belefáradnak abba a nyomasztó világba, amiben az ingyenesség illúziójáért, a felhasználói tevékenységünk adataival fizetünk, miközben a háttérben dezinformációterjesztők harcolnak az algoritmus ellen és mellett. Ez nem is csak a Facebook, ez az egész közösségi média működési modellje.

Mindeközben Elon Musk birtokon belülre került az amerikaiak számára legfontosabb közéleti szocmédiánál, a Twitternél, ahol ámokfutásra emlékeztető tisztogatásba, tömeges elbocsátásokba és költségcsökkentésbe kezdett. Egyelőre nem látható, hogy a Twitter túléli-e váltást. Hogy ne csak Musk vélt vagy valós zsenialitásán múljon, ez nem a járműipar, itt hiába korbácsolja valaki a munkaerőt, sok múlik a közönség jóindulatán. A közösségi média tényleg porcelánbolt.

A Facebook és a Twitter együtt az amerikai közösségi média piac 70 százalékát jelenti.

Mi a jövő?

Alternatíva több is van és nem kizárt, hogy a többséget egyik sem vonzza. Ott a TikTok és ott a metaverzum.

A TikTok, mint ismert, egy nagyon népszerű kínai videómegosztó szolgáltatás. Annyira ez a jövő, hogy mindenki próbál TikTokká válni: a Youtube is, a Facebook az összes termékébe és az Instagramba is beépítette. Közben valaki vagy inkább mindenki kilobbizta, hogy betiltsák a TikTokot az Egyesült Államokban. Ha ez marad a trend a jelenlegi közösségi média felhasználók műsorkészítőkké konvertálódnak és mindent elönt a mobilos burleszk.

A másik potenciális jövő a metaverzum. Ez Mark Zuckerberg személyes hadjárata a túlélésért, ami egy színes, szagos videójáték valóság. Eddig 15 milliárd dollárt költöttek a fejlesztésére, de egyelőre senkit sem érdekel, beleértve saját fejlesztőiket. A főnök minden esetre elszánt, elképzelései szerint mintegy egy évtized lesz felépíteni ezt az új világot. Ez a világ már jelenleg is létezik: Minecraftnak és Fortnite-nak hívják. Bizonyos szempontból úgy tűnik, hogy az egykori Facebook azzal akarja tölteni a következő évtizedet, hogy megpróbál felugrani egy mozgó vonatra.

