Putyin haláláról és Orbán Viktorról kérdezték a világhírű chatbotot

Letarolta az internetet az OpenAI új chatbotja, a ChatGPT, ami az aktualitások kivételével szinte bármilyen kérdésünket képes megválaszolni, pontosan úgy, mintha egy végtelen tudású ember írta volna a válaszokat. Ezt bizonyítja az is, hogy a chatbot elég sokat tud a magyar miniszterelnökről is, bár Pumped Gabóval először meggyűlt a baja, és azt a kérdést is elhárította, amely arra irányult, hogy vajon meddig él még Vlagyimir Putyin.