Február 14-én, kedden a SkyShowtime mellett elstartolt a Yettel legújabb szolgáltatása is, amely kivételesen nem a streaming, hanem a hétköznapi tévézés megreformálására koncentrál. Kipróbáltuk, mit tud a Yettel TV.

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, manapság tagadhatatlanul aranykorukat élik a különböző streamingszolgáltatók, elképesztő népszerűségnek örvend az HBO Max, a Disney+ és a Netflix még annak ellenére is, hogy az elmúlt hetekben nem kevés felhő gyűlt a fejük fölé. De mi a helyzet azokkal, akik a hagyományos tévézés iránt rajonganak? – merülhet fel a kérdés.

Számukra eddig az egyetlen megoldás a kábeltévé volt, amelynek beköttetése mai szemmel (és a korábban felsorolt streamingszolgáltatókhoz viszonyítva) nem épp gyors folyamat. Először is egy szolgáltató oldalán meg kell rendelnünk egy szimpatikus tévécsomagot, majd szerződést kell kötnünk online vagy rosszabb esetben személyesen, ezek után pedig akár egy-két hetet is várhatunk arra, hogy a cég kiküldöttje kiszálljon a címre, és bekösse a megrendelt szolgáltatást. Ez sem működik ám egyszerűen, a legtöbb esetben ugyanis fúrni-faragni kell a kábelek későbbiekben kényelmes elvezetése miatt.

A Yettel új szolgáltatása ezeket a kellemetlenségeket szeretné eliminálni azzal az egyszerű ötlettel, hogy kábel nélkül kínálna kábelcsatornákat.

Működéséhez okostelefonok és tabletek esetében csak egy egyszerű alkalmazás letöltésére van szükség – tévézni azonban nem ezeken a készülékeken szeretünk, hanem a tévén. Itt jön képbe a Yettel TV fizikai kis készüléke, amelyet elég csak preferált tévékészülékünkkel összekötni és felcsatlakoztatni az internetre vezetékes vagy vezeték nélküli formában.

A Yettel TV indulása hosszú távú, mobilközpontúságra építő stratégiánk újabb mérföldköve, amelyet a két éve kezdett, több tízmilliárd forintos beruházást igénylő hálózatmodernizációs folyamatunk tesz lehetővé. A 4G-technológia kapacitásának növelése mellett folyamatosan bővítjük az 5G-technológia elérhetőségét, ami lehetővé teszi, hogy kiváló ügyfélélmény mellett teljeskörűen kiszolgáljuk az ügyfelek otthoni digitális igényeit az otthoni internetezés mellett már a televíziózás terén is

– mondta el Peter Gazik, a Yettel Magyarország vezérigazgatója.

Kicsi a bors, de erős

A Yettel TV rendkívül kicsi, szinte bármelyik polcon vagy tévészekrényen találhat neki helyet. A készülék szoftvere Android-alapú, így beállítása is meglehetősen egyszerű még az idősebbek és a hozzá nem értők számára is. A csatlakoztatott kijelzőn a beállítás közben minden információt megjelenít a készülék, így hibázni szinte lehetetlen, a beüzemelés után pedig meg is történik a varázs: csomagtól függően közel 100 tévécsatornát nézhetünk pontosan olyan minőségben, mintha kábelről érkezne.

A tesztidőszak alatt nem tapasztaltunk akadozást, és a képminőségre sem volt különösebb panasz – bár csodát nem kell tőle várni, a legtöbb csatorna esetében ez ugyanis továbbra is csak a HD-felbontást éri el.

A Yettel TV menüje jól felépített, könnyedén böngészhetjük a műsorújságot, emellett pedig a Kicsiknek vagy a Sport fülre kattintva külön szortírozva találhatjuk az említett kategóriákba eső csatornákat vagy a kategóriának megfelelő, azonban éppen más csatornán futó műsorokat. Mivel androidos rendszerről beszélhetünk, az Extra fülön természetesen a Google Play Store-t is megtalálhatjuk, ahonnan olyan alkalmazásokat is letölthetünk a Yettel TV-re, mint például az HBO Max, a Disney+, a Spotify, a Crunchyroll vagy a YouTube és a YouTube Music.

Ennek köszönhetően a Yettel új készüléke nemcsak egy sima set-top-box, hanem egy tévéfelokosító is, neki köszönhetően ugyanis akár 10-15 éves készülékeken is elvégezhetővé válnak azok a dolgok, amelyekre csak a mai, modern tévék képesek.

A Yettel TV-hez csomagolt távirányító mérete és fogása kényelmes. A felső sávban a médiavezérlő gombokat találjuk, amelyek segítségével bármikor megállíthatjuk, visszatekerhetjük vagy rögzíthetjük az adott tévéadást, lejjebb pedig egy Google gombbal is találkozhatunk, amellyel – nevéhez méltón – egy nyomással hívhatja elő a Google-segédet, hogy megválaszolja akár legkacifántosabb kérdéseit is.

Így szerezheti be

A Yettel TV február 14-től a szolgáltató OtthonNet és OtthonNet Pro tarifájával vagy lakossági számlás hangalapú tarifájával együtt rendelhető meg – az otthoni tévézéshez szükséges stabil hálózati élmény érdekében a Yettel az előbbieket ajánlja.

A szolgáltatás tarifacsomagtól függően már akár havi 2000 forintos havidíjtól elérhető, az ügyfelek ráadásul rugalmasan átválthatják meglévő csomagjukat másikra – akár egy sorozat vagy bajnokság kedvéért. A Yettel TV S, M és L csomagban a legnépszerűbb csatornák mellett megtalálható az RTL+ Active és a TV2 Play Prémium streamingszolgáltatás is, emellett pedig az HBO Max egy kedvezményes, havi plusz 1590 forintos áron elérhető a legnagyobb Yettel TV-csomag mellé.

A szolgáltatás tévékészülékhez csatlakoztatható tévébox segítségével, mobilon és tableten a Yettel TV alkalmazásban, illetve számítógépről webes felületen is elérhető, a Yettel tájékoztatása alapján pedig már fejlesztés alatt áll az okostévékre elérhető applikáció is. Teljes körű tájékoztatást a szolgáltató oldalán találhat, amelyet ide kattintva érhet el.

