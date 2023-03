Öt órán át faggatták a TikTok-vezért Kínáról, titkosszolgálatokról és halott gyerekekről

Miközben a Kongresszus épületénél ismert tiktokerek tüntettek azért, hogy ne tiltsák be Amerikában a platformot, a TikTok vezetőjének többek között arra kellett válaszolnia a képviselőház kereskedelmi bizottsága előtt, hogy milyen kapcsolatban áll a kínai kormánnyal, milyen típusú adatokat gyűjtenek a felhasználókról, és azokkal mit kezd az alkalmazás. Akárcsak a Facebook esetében, ezúttal is központi téma volt a gyermekek védelme, az öt órán át tartó meghallgatáson egy olyan házaspár is megjelent, akiknek a fiuk TikTok-videók miatt dobta el az életét.

Horror a TikTokon

A 16 éves Chase Nasca azután végzett magával, hogy több mint ezer kéretlen, erőszakos és öngyilkosságot népszerűsítő videót kapott a TikTokon. Gus Bilirakis republikánus képviselő a fiú szüleire mutatva azt mondta Shounak:

Itt vannak azok az emberek, akiknek az életét tönkretette a cége.

Shou Zi Chew-t szembesítették azzal a korábbi állításával, hogy a gyerekeinek nem engedi a TikTok használatát, de erre azt válaszolta, hogy Szingapúrban mások a törvények, mint Amerikában, és a gyermekek mentális egészségét veszélyeztető tartalmak problémája egy olyan összetett kérdés, amely nem csak a TikTokot érinti.



A TikTok-vezér egyébként is végig hangsúlyozta szingapúri származását, hogy ezzel is gyengítse a cég kínai kötődését, mivel a platform anyavállalata a kínai ByteDance, és már ez önmagában gyanakvásra ad okot az egymilliárd felhasználóval rendelkező TikTokkal szemben.

Európában és az Egyesült Államokban is egyre több aggály merül fel azzal kapcsolatban, hogy a kínai titkosszolgálatok adatokat gyűjthetnek a TikTokon. A ByteDance védekezése szerint ugyanakkor egy Kajmán-szigeteken bejegyzett cégről van szó, amely többségében nyugati befektetők tulajdonában áll.

Tény azonban, hogy az egyik nagy központjuk Pekingben van – Shou efölött átsiklott –, és a 20 százalékos tulajdont birtokló kínai alapítók nagyobb szavazati joggal rendelkeznek.

A TikTok első embere azt is tagadta, hogy a platform kapcsolatban áll a Kínai Kommunista Párttal, és leszögezte: mindent megtesznek a 150 millió amerikai felhasználó biztonsága érdekében. Emlékeztetett arra, hogy a cég több mint 1,5 milliárd dollárt fordított az adatbiztonságra, hogy elkerüljék az amerikai felhasználók adatainak illetéktelen kezekbe kerülését.

„A lényeg a következő: az amerikai adatokat amerikai földön, egy amerikai vállalat segítségével és amerikai személyzet felügyelete mellett tároljuk” – szögezte le.

Úton a betiltás felé?

Több nyugati országban már megtiltották a hivatali informatikai eszközökön a TikTok használatát. Az Európai Bizottság szintén hasonló intézkedést vezetett be, az amerikai kongresszusban pedig éppen törvénytervezet kidolgozása folyik, amely felhatalmazást adhat Joe Biden elnöknek arra, hogy teljes körű tilalmat vessen ki az alkalmazásra az országban.

Shou végig tagadta, hogy a ByteDance kínai befolyás alatt állna:

Határozottan kijelentem, hogy a ByteDance sem Kínának, sem más országnak nem az ügynöke

– jelentette ki. Shou Zi Chew ötórás vallomása nem oszlatta el a törvényhozók aggodalmait, és megfigyelők szerint inkább új lendületet adott a felület betiltására vonatkozó követeléseknek.

Úgy tűnik, 2023 egyébként sem a közösségi platformok éve lesz az Egyesült Államokban. Elsőként Utahban korlátozzák a tizenévesek hozzáférését a közösségi médiához, hogy „megóvják az államban élő fiatalokat”. A jogszabályok arra kötelezik a platformok tulajdonosait, hogy adjanak teljes hozzáférést a szülőknek gyerekeik közösségimédia-beli fiókjaihoz, vagyis bejegyzéseikhez és privát üzeneteikhez is.

Satuban a Facebook és az Instagram is

A utahi intézkedések értelmében a szülők vagy gondviselők hozzájárulására van szükség, mielőtt a gyerek olyan alkalmazásokon hozna létre fiókot, mint az Instagram, a Facebook vagy a TikTok. Emellett az esti órákban blokkolják a gyerekek hozzáférését a platformokhoz, ezt azonban a szülő módosíthatja.

Az intézkedések alapján a közösségimédia-cégek nem gyűjthetik a gyerekek adatait, és nem célozhatják reklámmal őket.

A két jogszabály jövő március elsején lép életbe. Hasonló intézkedéseket fontolgat négy másik, republikánus vezetésű amerikai állam, Arkansas, Texas, Ohio és Louisiana, ezeken kívül a demokrata irányítású New Jersey is.

(Borítókép: Shou Zi Chew, a TikTok elnök-vezérigazgatója a kongresszusi meghallgatás után, 2023. március 23-án. Fotó: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta)