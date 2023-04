Napról napra közelebb kerülünk a 2023-as Worldwide Developer Conference-hez, vagy röviden csak WWDC-hez, melynek keretein belül az Apple leleplezi az iOS, az iPadOS, a watchOS, a macOS és a tvOS legújabb verzióit. Mint arról már az Index is beszámolt, az elmúlt hetekben még arról szóltak a pletykák, hogy az iPhone-okon futó operációs rendszer, azaz az iOS következő főverziója, az iOS 17 inkább egy kisebb, hibajavításokra fókuszáló frissítés lesz, a napokban azonban olyan szivárogtatások láttak napvilágot, melyek teljesen szembemennek ezzel az állítással.

Még nagyobb szabadságot kapnak a felhasználók

Korábban már írtunk arról, hogy az iOS 17 egyik legnagyobb újítása a Vezérlőközpont, azaz a Control Center teljes átszabása lehet, mely az iOS 11 óta jóformán semmit semmit sem változott – az azonban, aki azt hitte, hogy mindösszesen ennyivel készült az Apple, az nagyot tévedett. Egy Weibón feltűnt szivárogtatás szerint az iOS következő főverziója lehetőséget ad majd arra, hogy az Alkalmazáskönyvtárban három év után saját kategóriákat hozhassunk létre, valamint hogy azokat tetszésünk szerint rendezhessük el.

Frissül a Music alkalmazás is, mely az Apple Music-előfizetők számára lehetővé fogja tenni, hogy akár a zárképernyőn is megjeleníthessenek dalszövegeket – de maga az alkalmazás is egy dizájnváltáson fog átesni, hogy „még inkább a zene kerülhessen az előtérbe”. A szivárogtató szerint további testreszabási lehetőségeket kap a tavaly teljesen újradolgozott zárképernyő is – az iOS 17 telepítése után többek között lehetőségünk lesz az óra méretét növelni vagy éppen csökkenteni, új szám- és betűtípusokat kaphatunk, illetve lehetőségünk lesz kedvenc kompozíciónkat mással is megosztani, pontosan úgy, ahogy azt akár most is megtehetjük az Apple Watch-számlapokkal.

Ugyan kisebb frissítésnek mondható, a 9to5mac szerint mindezek mellett az új verzióval már lehetőségünk lesz arra is, hogy a vakut bármilyen fényességi szintre beállíthassuk, jelenleg ugyanis csak négy opció közül választhatunk.

Fókuszban a mentális egészség

A The Wall Street Journal információ szerint az Apple egy teljesen új, előre telepített alkalmazást is bemutat majd az új szoftververzióval, melynek lényege az lesz, hogy naplószerűen vezethessük benne, mi történt velünk a nap folyamán – a naplóírás ugyanis bizonyítottan segít például a szorongás leküzdésében. Az új alkalmazás a mesterséges intelligencia hozzájárulásával segítene a felhasználónak végigmenni azokon a dolgokon, melyek a nap folyamán történtek – emlékeztetné például a felhasználókat arról, hogy kivel beszélgetett aznap telefonon, és hogy merre járt.

Ez elsőre rémisztően hangozhat, a lap információi szerint azonban mindezen műveletek magukon a készülékeken és nem az Apple külső szerverein fognak lezajlani, így elméletben, és amennyiben hihetünk az Apple biztonsági törekvéseinek, úgy a gyakorlatban is, ezek az információk semmilyen körülmények között nem kerülhetnek a vállalat kezébe.

Az új alkalmazás a jelenlegi információk szerint minden iOS 17 által támogatott eszközön elérhető lesz, melyek a következők lehetnek: iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone SE (2022), iPhone SE (2020).

Három kifejezetten népszerű készülék nem szerepel a listán, ez az iPhone 8, az iPhone 8 Plus és a legendás iPhone X, melyekben egyaránt az A11 Bionic chip ketyeg, ami bizonyos források szerint megeshet, hogy már nem lesz elég erős ahhoz, hogy zökkenőmentesen futtassa a legújabb iOS-t – ez azonban annyira nem is meglepő, a készülékeket ugyanis közel hat éve, 2017-ben mutatta be az Apple.

Mit hozhat a macOS és a watchOS?

Amilyen sokat tudni már az új iOS-ről, olyan kevés információ látott napvilágot a következő watchOS-szel és macOS-szel kapcsolatban. Előbbiről annyit tudni, hogy egy viszonylag szignifikánsabb frissítés lesz, az azonban, hogy ez mit takar, egyelőre rejtély. Korábban lehetett olyan pletykákat olvasni, melyek egy átdolgozott menürendszerről szóltak – ezt azonban nem tartjuk valószínűnek, szimplán csak azért, mivel a watchOS dizájnja jelenleg úgy tökéletes, ahogy van, és ezzel az Apple is tisztában van.

Az új macOS-ről szintén keveset tudni, ha azonban megnézzük, hogy manapság mit tart fontosnak az Apple, akkor nem túl merész arra tippelni, hogy a macOS 14.0 hoz majd egy-két, legfőképp a játékosok számára kedvező újítást.

Hamarosan mindenre fény derül

A 2023-as Worldwide Developer Conference-re már kiküldte az Apple a meghívókat, magyarországi idő szerint június 5-én este hét órakor derül ki, milyen fejlesztésekkel és hardveres újdonságokkal rukkol elő idén az almás cég. Apropó hardveres újdonságok: az est igazi sztárja vélhetően a számos újítás ellenére sem az iOS 17 lesz, hanem a teljesen új, 15 hüvelykes kijelzővel szerelt MacBook Air, illetve az Apple első kiterjesztett és virtuális valóságot használó okosszemüvege, melyről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

(Borítókép: Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)