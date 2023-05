Magyar fejlesztés segít kitalálni, hogy mit főzzön

Továbbra is tombol az MI-láz, nemrégiben például arról írtunk, hogy mesterségesintelligencia-alapú szövegszerkesztő és nyelvelemző, PULI nevű szoftvert fejlesztettek a Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársai a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve. A technológiával hatékonyabbá lehet tenni a médiatartalom-elemzést, legfőképp magyar nyelven. A PULI ugyanis 40 milliárd magyar szót ismer, szemben az OpenAI-féle ChatGPT 120 milliós adatbázisával – nem csak ilyen nagy volumenben történnek azonban magyar fejlesztések a mesterséges intelligencia terén.

Írtunk már a mesterséges intelligencia miatt a jövőben kialakulható mentális betegségekről, illetve a nyelvi modellek és képalkotó programok legkreatívabb felhasználási módjairól – most pedig egy olyan fejlesztést mutatunk be, ami a mindennapok egyik leggyakoribb kérdésére ad választ: arra,

hogy mégis mit főzzek?

hogy mégis mit főzzek?

A ChatGPT magyarul csoport egyik moderátora, Salamon Sándor ugyanis egy olyan minialkalmazást készített egy korábbi megoldás továbbfejlesztésével, ami a GPT-4 modell adta lehetőségét kiaknázva egy egyszerű, a kinyitott hűtőről készített fotó alapján képes recepteket összeállítani a fotón található hozzávalókból. Az ötlet nem meglepő módon a nyitott hűtő gyakori bámulásából jött, és abból, hogy Sándor lowcode- (RPA) és MI-ismeretekkel rendelkezik, így kézenfekvő volt egy ilyen miniapp fejlesztése.

A GPT-4 egy forradalmi lépést tett a multimodális képességek integrációjában a GPT-modellbe. A fejlesztésnek köszönhetően ez a nyelvi modell immáron nemcsak szöveggel dolgozik, hanem képes azonosítani és értelmezni a képeken látható tárgyakat is. Az OpenAI is úgy mutatta be (demózta) ezt a fejlesztést, hogy egy asztalra ki voltak készítve hozzávalók, és abból alkotta meg a GPT-4, milyen ételt lehet készíteni. Ezt egy lépéssel megtoldottam, hogy a hozzávalókat ne kelljen már az asztalra sem kirakni, csak lefotózni (akár mobiltelefonnal), mi van a hűtőben, és azt feltölteni az alkalmazásba.

– magyarázta az Indexnek Salamon Sándor, hozzátéve, hogy a GPT-4 könnyedén felismeri a képeken, videókon található objektumokat, így már csak recepteket kell keresni egy adatbázisból. Arról, hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban, a csoport adminisztrátora, Kerek István egy videót is készített, melyet alább tekinthet meg:

A jövőben rejlő lehetőségek

A minialkalmazást persze a jövőben még tovább lehetne fejleszteni, Salamon szerint például olyan funkcióval is fel lehetne vértezni, mely magát a bevásárlást is automatizálná. Képes lehetne például megjeleníteni a nyitott hűtő fotója alapján, hogy egy választott recepthez hiányzó hozzávalókat honnan lehet a leggyorsabban és a legkedvezőbb áron beszerezni – sőt, akár automatikusan meg is rendelhetné a legjobb vagy a kiválasztott ajánlatot. Mindezzel időt, pénzt és energiát lehetne megtakarítani, az ajánlatok böngészése ugyanis egy kifejezetten hosszadalmas folyamat is lehet.

A fejlesztést ide kattintva ingyenesen kipróbálhatja, kellő fejlesztői tudás mellett pedig akár további funkciókkal is ki lehet egészíteni. Ahogy az a videóban is látható, a fotó feltöltése után az Upload & Start chat gombra kell kattintania, majd a felugró szövegmezőben rá kell kérdeznie, hogy mit lát az MI a hűtőben. A kapott választ ezek után az OpenAI-féle ChatGPT-be érdemes átmásolni, mely a megfelelő utasítás (prompt) kiadása után már össze is állít egy részletes receptet – pl: „Állíts össze nekem egy süteményreceptet az alábbi hozzávalók alapján!”.