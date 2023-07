Kész a Vissza a jövőbe repülő autója

A kaliforniai székhelyű Alef Aeronautics bemutatta repülő autóját, ami engedélyt is kapott a légi közlekedésre. Az amerikai repülő autó gyártója 298 520 dolláros fogyasztói áron kínálja majd a teljesen elektromos Model A-t, ami iránt már rengeteg magánszemély és cég is érdeklődik.