Ennél menőbb iskolás laptopot aligha talál

Idehaza általában nem aratnak túl nagy sikert a különböző kollaborációkban készülő, limitált kiadású techcuccok – elsősorban azért, mivel áruk a magyar átlagember számára a megfizethetetlen kategóriába esik. Az Asus azonban úgy döntött, hogy változtat ezen, ezért a japán A Bathing Ape nevű divatmárkával közösen egy olyan laptopot készítettek, mely nemcsak jól néz ki, de egyben meg is fizethető.

Az iskolakezdéshez közeledve a szülőkben és egyetemistákban villámcsapásként realizálódhat a tény, hogy bizony szűkös határidőn belül be kellene szerezni egy laptopot. Ilyenkor kezdődik a végeláthatatlan böngészés és a pánikvásárlás, amelynek a vége általában egy olyan készülék megvásárlása, amivel egyáltalán nem elégedett a vevő – éppen ezért érdemes már jóval előre gondolkodni.

Iskolai, irodai felhasználásra tökéletes választás lehet például az Apple-féle MacBook Air család, ezek a laptopok azonban dizájnjukat tekintve kifejezetten unalmasak és egysíkúak. Ekkor jön képbe az Asus új készüléke, a Vivobook S 15 OLED, amelynek legújabb kiadása a japán A Bathing Ape – vagy röviden csak BAPE – divatmárkával közösen jött létre, annyi extra kiegészítővel, hogy azt egy levegővel még felsorolni is nehéz. Nézzük, mit rejt ez a különleges kollaboráció, és hogy milyen laptop lett az új Vivobook.

Minden porcikája egyedi

A BAPE védjegyévé vált terepminta szinte mindenhol visszaköszön – a laptop kartoncsomagolásától kezdve a Windows töltőképernyőjén át egészen a háttérképig. A készülék doboza egyébként rendkívül jó minőségű, a hagyományos laptopokéhoz hasonlítva pedig óriási, ami annak köszönhető, hogy még véletlenül sem csak egy laptopot találunk benne. A hordozható gépen felül a kollekció része egy szövet hordozótáska – melyben van hely bőven a kiegészítőknek is –, egy Asus Marshmallow egér – mely természetesen egyedi mintázatot kapott –, egy BAPE-figura, illetve számos matrica, amit vagy a laptopra, vagy a billentyűzetre tudunk ragasztani.

Ezeken felül természetesen az olyan kötelező kiegészítőket is megtaláljuk a csomagolásban, mint a töltőkábel és a használati útmutató, ennyi extra mellett azonban ezek már nem is érdekesek. A felhasználói élményhez mindezek persze nem adnak hozzá, egy műanyag figurától nem fog gyorsabban betölteni az Excel, és az üzemidő sem lesz hosszabb. Az ilyen és ehhez hasonló együttműködéseket azonban pontosan az ilyen „ajándékok” teszik egyedivé, a vásárló ugyanis nemcsak egy egyszerű laptopot kap, hanem valami pluszt is, amivel kifejezheti rajongását.

A BAPE egyébként, mint az említettük, egy japán divatmárka, ami férfi, női és gyermek életmód- és utcai ruházatra specializálódott. A különböző úgynevezett hypebeast márkákhoz hasonlóan ők is elképesztő árakkal dolgoznak – egy egyszerű pólót 26 ezer forint alatt nem igazán találunk náluk, egy pulóverért pedig szemrebbenés nélkül elkérnek 100 ezer forintot, a divatvilág ezen területén azonban ez a megszokott, maximum csak megbotránkozni lehet az árakon.

Nincsenek kompromisszumok

A kollaboráció fénypontja természetesen maga a laptop, amely jelen esetben egy Asus Vivobook S 15 OLED, ez a tajvani márka egyik legnépszerűbb szériája. A készülék összeszerelési minősége egyébként hibátlan, terepmintás fedlapja alumíniumból készült, egy ujjlenyomat-taszító réteg azonban nem ártott volna, a matt felület ugyanis mágnesként gyűjti azokat, ami sokat ront az összképen. Súlya mindösszesen 1,6 kilogramm, így könnyen hordozható, mérete pedig alig nagyobb egy 13 hüvelykes laptopénál, annak ellenére, hogy kijelzője 15,6 hüvelykes.

És ha már a kijelzőnél tartunk: a WQHD+, azaz 2880 x 1620 képpontos, 16:9 képarányú, 120 hertzes képfrissítésre és akár 600 nites fehérfényerő kibocsátására képes OLED-panel képe gyönyörű, a színek telítettek, a feketék pedig valóban feketék – az egyetlen negatívumot csak a betekintési szögek jelentik, oldalról, illetve felülről nézve a kijelzőt hamar torzulni kezdek a színek, egy zöldes árnyalat jelenik meg a teljesen kijelzőn.

Portok tekintetében – például egy MacBookkal ellentétben – nincs hiány, a készülék jobb oldalán egy USB-A, míg a jobb oldalán egy USB-C, egy második USB-A, egy HDMI 1.4 és egy kombojack csatlakozót találunk a töltőnyílás mellett. A hűtésről mindössze egy ventillátor gondoskodik, a hideg levegőt a gép a készülék aljáról szívja be, a forrót pedig a baloldali USB-csatlakozó mellett fújja ki. Hűvösnek egyébként a laptop semmiképp sem mondható, a tesztidőszak alatt bizonyos részei már egy rövid böngészés után is elkezdtek melegedni – cserébe azonban a ventillátornak szinte semmi hangja sem volt, ha pedig nem ölben használjuk a készüléket, a melegedés szinte észre sem vehető.

Van benne szufla, de játszani nem ezen fog

A Vivobook belsejében egy 13. generációs Intel Core i5-13500H processzor ketyeg, amely a hétköznapi feladatok elvégzéséhez több, mint elegendő. Falakba ütközhetünk azonban, ha például kreatív munkavégzésre (képszerkesztésre, videóvágásra), vagy játékra használnánk a laptopot, dedikált videókártya hiányában ezeket ugyanis csak döcögősen tudjuk majd elvégezni. A grafikus feladatokért egyébként az Intel integrált Iris Xe nevezetű chipje felel, ami nem használhatatlan, a dedikált megoldásokkal azonban nem tudja felvenni a versenyt.

Memóriából 16 gigabyte-ot kapunk, amit a későbbiekben már nem fogunk tudni bővíteni, míg tárhelyből 512 gigabyte áll rendelkezésünkre – ezt viszont már a kedvünk szerint növelhetjük a jövőben.

A tesztidőszak alatt egy töltéssel átlagosan 6-7 órát tudott üzemelni a laptop, ami nem túl kiemelkedő, sőt, ebben az árkategóriában inkább a képzeletbeli ranglista második felében helyezkedik el a Vivobook – a 15 hüvelykes MacBook Air brutális akkuideje után kicsit kiábrándító volt, hogy jóformán még véget sem ért a munkanap, már jelzett a Windows, hogy hamarosan nem ártana töltőre tenni a készüléket.

Összegezve

A szerény akkuidő ellenére az Asus új laptopja egy nagyon jól összerakott gép lett, az olyan pluszokról nem is beszélve, mint például a bekapcsológombba épített ujjlenyomat olvasó, vagy a FullHD-s webkamerát eltakaró biztonsági zár. Az Asus Vivobook S 15 OLED BAPE Edition limitált számban már rendelehető az Asus weboldalán keresztül, a teljes csomagért 485 ezer jó magyar forintot kér el a tajvani vállalat, ez magába foglalja az összes általunk említett extrát – de ha a legelső vásárlók még egy ráadás BAPE-es egérpaddal és monitor tisztítóval is gazdagodhatnak, így tényleg semmire sem kell pluszban költenie.

