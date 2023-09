A mobiltelefonok után a tabletek piacára is berobbant a Telekom, idén ugyanis piacra dobták első saját márkás táblagépüket, a T Tablet 5G-t, amely egy rendkívül megfizethető készülék lett – ennél több pozitívummal azonban nem nagyon rendelkezik.

Idén augusztusban új termékeket dobott piacra a Telekom a Google-lel közösen: a megújult T Phone 5G és T Phone PRO 5G mellett befutott a saját márkás T Tablet 5G is, amelyekkel egyértelműen az a szolgáltató célja, hogy minél szélesebb körben, elérhető áron biztosítson hozzáférést a digitális világ lehetőségeihez – így belátásunk szerint a Lenovo-féle Tab M9-hez hasonlóan ez a készülék is azoknak lesz a legmegfelelőbb, akik még csak most ismerkednek az „okosvilággal”.

A T Tablet egy hófehér, vékony dobozban érkezik, amelyen a készüléket nem is láthatjuk, azon csak egy hatalmas, rózsaszín Telekom-logót találunk. A fedőt levéve egyből elénk tárul a készülék, míg alatta a kiegészítőket találjuk: egy USB-A–USB-C típusú adatkábelt és a kötelező papírmunkát. Tehát olyan pluszokra, mint például a hálózati adapter vagy az extra tok, ez esetben nem kell számítani.

Vaskos darab

157,1 × 247,6 × 7,85 milliméteres dimenziónak köszönhetően a T Tablet nem a legkompaktabb készülék, amivel valaha találkoztunk, de ez egyáltalán nem probléma – nem is feladata annak lennie. Ami azonban már az első kézbevételnél meglepett minket, az a készülék súlya volt: a tablet kereken 500 grammot nyom, mely bizony megérződik, huzamosabb egykezes használat alatt pedig bele is fáradhatunk a tartásába.

Az előlapot egy meglehetősen fura, 15:9-es képarányú, 10,3 hüvelykes, 2000 x 1200 képpontos TFT-LCD panel borítja, amely 16,7 millió színt képes megjeleníteni. Ezzel egyébként nincs probléma, kategóriáját nézve kifejezetten jónak mondható a T Tablet kijelzője, a tesztidőszak alatt sem a színekre, sem a fényerőre, sem a betekintési szögekre nem volt különösebb panaszunk.

Szintén pozitívum, hogy maga a tablet összeszerelési minősége szinte hibátlan. A készülékház sötétszürke alumíniumból készült, ezt az egységet csak a magenta színű bekapcsológomb töri meg.

A T Tabletet egyébként úgy tervezték, hogy az elsődlegesen fekvő tájolásban legyen használva, amire két dolog utal: az előlapi 8 megapixeles szelfikamera és a sztereó hangszórók elhelyezése, amelyek csak így nyernek értelmet. A hátlapon egy újabb Telekom-logót, valamint a méretes kameraszigetet találjuk, ami egy 8 és egy 2 megapixeles szenzort foglal magába. Ezek minősége pontosan olyan, mint amit egy belépő szintű tablet kamerájától el lehet várni: rossz. Félreértés ne essék, jó fényviszonyok között akár egészén éles képek is készíthetők a készülékkel, amint azonban egy kicsit is eltérünk az ideális környezettől, a kép a legtöbb esetben teljesen szétesik.

Eldöcög

A T Tablet belsejében egy nyolcmagos (2 x Arm Cortex-A76, 6 x Cortex-A55) Mediatek Dimensity 700-as lapka ketyeg, melynek teljesítménye egyáltalán nem kiemelkedő, és azt sem nagyon értjük, hogy miért egy lassan hároméves lapkát kellett egy hetekkel ezelőtt kiadott készülékbe helyezni.

A tesztidőszak alatt túlzott melegedéssel nem találkoztunk, a nagyobb játékok azonban már bőven megizzasztották a T Tabletet, így erre nem feltétlenül ajánlanánk. Marad tehát az internet és a közösségi oldalak böngészése, a film- és sorozatnézés, illetve akár az olvasás – bár utóbbira még mindig sokkal jobb választás egy dedikált e-book-olvasó.

Pozitívum viszont, hogy a 7040 milliamperórás akkumulátor meglepően jól szerepelt, egy töltéssel akár 10–12 óra képernyőidő is kifacsarható a készülékből, így még mindennapos használat mellett is elég kétnaponta tölteni – gyorstöltést viszont nem kapunk, így érdemes 2–3 órás töltési idővel számolni.

Összegezve

Mindösszesen 85 ezer forintos árának köszönhetően a Telekom T Tabletje tényleg egy megfizethető készülék lett (főleg, ha előfizetés mellé vásárolja, akkor a havi törlesztő még a kétezer forintot sem üti meg), mely egyaránt a legnagyobb előnye és hátránya is. Az ár alacsonyan tartása miatt vissza kellett venni a teljesítményből, így azonban szűkült az a felhasználási kör is, amire a tablet még kényelmesen használható.

A Lenovo-féle tab M9-cel szemben egyébként előny, hogy a T Tablet 6 gigabájt memóriával és 128 gigabájt tárhellyel érkezik, ahogy az sem elhanyagolható tényező, hogy egy 5G-képes készülékről beszélünk, így SIM-kártyát is helyezhetünk bele. Az időtállóságról végül, de nem utolsósorban az Android 13 gondoskodik, arról azonban, hogy a későbbiekben milyen frissítéseket fog kapni készülék, sajnos semmilyen információval nem tudunk szolgálni – ennek függvényében vásároljon.

(Borítókép: Zöld Fanni / Index)