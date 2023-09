Most frissítsen: megjelent az iOS 17

Több mint három hónapnyi tesztidőszak után végre kiadta az iOS 17 végleges változatát az Apple. Mint arról az Index is beszámolt, az új főverziót még a 2023-as Worldwide Developer Conference-en mutatta be a vállalat, az újítások között pedig olyan funkciókat találunk, amelyek még személyre szabhatóbbá és kényelmesebbé teszik a készülékek használatát. Az újdonságok teljes listájáról korábban már beszámoltunk, az ezzel foglalkozó cikkünket ide kattintva érheti el.

Az iOS 17 mellett – mint említettük – befutott a watchOS 10 is, amely teljesen újratervezi az Apple okosóráinak szoftveres felületét, a legtöbb alkalmazás új kinézetet kapott, és a készülékeken található fizikai gombokat is újraprogramozta az Apple – az iOS 17 újdonságairól szóló cikkünkhöz hasonlóan a watchOS 10 legfontosabb újításait is összegyűjtöttük, a részleteket ide kattintva olvashatja el. Végül, de nem utolsósorban az iPadOS 17 is megérkezett, amelynek legnagyobb újdonsága, hogy most már az iPhone-okhoz hasonlóan az iPadek zárképernyője is telepakolható widgetekkel. A macOS Sonoma rendre idén sem lett teljesen kész az új iOS, iPadOS és watchOS rajtjára, így a Macekre érkező frissítést majd szeptember 26-ától lesz érdemes keresnie.

Így tud frissíteni

Az új főverzióra való átállás egyszerűbb, mint gondolná. Nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 17-nek. A frissítés mérete készülékektől függően 5-7 gigabyte között alakul, így a tárhely szűkében lévő felhasználóknak érdemes némi helyet felszabadítaniuk a készülékeiken a zavartalan átállás érdekében. Szintén nem árt, ha a frissítés előtt készít egy biztonsági mentést az esetleges adatvesztések elkerülése érdekében, amire ugyan rendkívül csekély az esély, mégis jobb félni, mint megijedni.

Az, hogy a frissítés mennyi ideig tarthat, nehéz megmondani, egy azonban biztos: az elkövetkezendő 3-4 órában kifejezetten leterheltek lesznek az Apple szerverei, így akár két-három órába is telhet, mire iPhone-ja letölti az új szoftvert – ez idő alatt azonban zavartalanul használhatja készülékét. A letöltés után következik a telepítés, amely az eddigi tapasztalatok alapján körülbelül 15-20 percet vesz igénybe.

Ezek a készülékek támogatottak

Az iOS 17-et a következő iPhone-okra fogja tudni letölteni: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció). A 2017-ben bemutatott iPhone 8, iPhone 8 Plus és iPhone X tehát mostantól kezdve már nem támogatottak.

A watchOS 10-et a következő Apple Watchokra fogja tudni letölteni: Apple Watch Series 4, Apple, Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 és Apple Watch Ultra.

Az iPadOS 17-et a következő iPadekre fogja tudni letölteni: iPad Pro (2. generációs vagy újabb, 12,9 hüvelykes), iPad Pro (10,5 hüvelykes), iPad Pro (1. generációs vagy újabb, 11 hüvelykes), iPad Air (3. generációs vagy újabb), iPad (6. generációs vagy újabb), iPad mini (5. generációs vagy újabb).

A macOS Sonoma ezeket a Maceket támogatja majd: 2019-es és újabb iMac, 2019-es és újabb Mac Pro, 2017-es iMac Pro, 2022-es és újabb Mac Studio, 2018-as és újabb MacBook Air, 2018-as és újabb Mac mini, 2018-as és újabb MacBook Pro.

(Borítókép: Zöld Fanni / Index)