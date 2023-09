Beleszaladt egy napkitörésbe a NASA űrszondája, és túlélte

A NASA egy közleményben számolt be arról, hogy az egyik szondájuk áthaladt egy napkitörésen, és nemcsak hogy túlélte, de még azt is sikerült visszaküldenie a Földre, hogy mit „látott”.

A mashable.com a NASA beszámolója alapján azt írta: a napkitörés egy koronakidobódás (CME) volt, amelyben szuperforró gáz távozik a világűrbe. Az eset szeptember 5-én történt, és a NASA szerint ez volt a valaha mért egyik legerőteljesebb koronakidobódás.

Az eseményt egész közelről figyelhette meg a NASA egyik űrszondája, a Parker Solar Probe. Ezt az eszközt különleges hőpáncéllal látták el, hogy képes legyen kiállni akár egy ilyen napkitörést is.

A szonda ki is állta a próbát, sőt még egy videót is visszaküldött a Földre. Ez utóbbit a Johns Hopkins Egyetem Alkalmazott Fizikai Laborja töltötte fel a YouTube-ra. A videóról tudni kell hogy:

Maga a Nap nem látszik rajta, mivel a kamerától balra helyezkedett el (a napkitörés alapján lehet is észlelni azt, hogy a kamerától balra található);

0:15-nél lehet látni magát a koronakidobódást, amelyen az űrszonda szép lassan át is haladt.

A Johns Hopkins laborjának közleménye szerint nem kis teljesítmény volt ez az űrszondától. Mint írták, a Parker Solar Probe nagyjából két napig figyelte a koronakidobódást, és azzal, hogy utána át is haladt rajta,

az első olyan űrszondává vált, amely átrepült egy napkitörésen.

Ez az űrszonda egyébiránt korábban is döntött már rekordokat: a 2018-ban felbocsátott eszköz többször is sebességi rekordot döntött, valamint olyan közel ment a Naphoz, amire azelőtt nem volt példa. 2021-ben például – ahogy a NASA írta – átvitt értelemben még a Napot is sikerült „megérintenie”.

A tudósok arra használják a Parker Solar Probe és más megfigyelőeszközök adatait, hogy jobban megértsék a koronakidobódásokat és más olyan űrjelenségeket, amelyek akár veszélyesek is lehetnek a Földre.

A Parker Solar Probe segítségével van esély arra, hogy a következő években nagyobb bizonyossággal tudják megjósolni a kutatók, mikor történthet például egy-egy olyan napkitörés, amely akár a Földet is elérheti.

Ha minden rendben megy, akkor az űrszonda még jó ideig körözni fog rendszerünk központi égiteste körül. 2024-ben például egy újabb sebességrekordot is dönt majd várhatóan. akkor 692 000 km/h-val fog elhaladni a naptól nagyjából 6,27 millió kilométerre.