Az Apple egyáltalán nem új versenyző a chipfejlesztés területén, az iPhone-okba és iPadekbe évek óta a saját tervezésű A szériás lapkáikat helyezik, 2020 óta pedig már a Macekbe is Apple szilícium kerül, nevezetesen az M széria tagjai. A vállalatnak mindezekkel ráadásul sikerült valami olyat alkotniuk, amit másnak korábban sohasem – az Apple chipek ugyanis a legenergiahatékonyabbak a piacon.

Többek között ennek köszönhető az is, hogy a MacBookok piacvezető üzemidővel és teljesítménnyel rendelkeznek, most azonban úgy néz ki, hogy van egy terület, ami még az Apple-ön is kifogott. A vállalat évek óta azon dolgozik, hogy az iPhone-okba minél kevesebb harmadik féltől származó alkatrész kerüljön, amivel kapcsolatban meglehetősen jól haladnak, az 5G modemek azonban túl nagy falatnak ígérkeznek.

Mint ismeretes, a vállalat még 2020-ban dobta piacra az első 5G-képes iPhone-okat, ezek a 12-es széria tagjai voltak, amikben már akkor is egy-egy Qualcomm modem kapott helyet. Mindez persze nem tetszett az Apple-nek, más választásuk azonban nem nagyon volt: saját fejlesztéseik még sehol sem tartottak, azt pedig már nem engedhették meg maguknak, hogy olyan készülékeket dobjanak piacra, ami nem tud felcsatlakozni az 5G-hálózatra.

Az utolsó pillanatig próbálkoztak

Ami sokakat meglephet, az az, hogy 2020 óta eltelt három év, az iPhone-okban pedig továbbra is Qualcomm-féle 5G-modem ketyeg, ami annak köszönhető, hogy a vállalat még a 15-ös széria rajtjára sem tudott előrukkolni egy olyan chippel, ami teljesítmény és gyorsaság tekintetében ne lett volna visszaesés az előző generációhoz képest. A feladat persze hatalmas: az Apple-nek egy olyan 5G-modemet kellene terveznie, amely a világszerte használatban lévő számtalan 2G, 3G és 4G vezeték nélküli frekvencián is jól működik.

És hogy hogy állnak jelenleg a fejlesztések? Sehogy, az Apple ugyanis minden tervet elkaszált.

A The Wall Street Journal cikke szerint az Apple végül úgy gondolta, hogy az a stratégia, miszerint több ezer mérnököt alkalmaznak az 5G fejlesztésére, végül nem lesz kifizetődő – hiába vált be ez a technika az okostelefonok és laptopok „agyának” tervezésénél. A cég ennek ellenére az utolsó pillanatig próbálkozott, nemrégiben ugyanis még olyan pletykákat lehetett hallani, hogy a 2024-es iPhone-ok már Apple-féle 5G-modemmel érkezhetnek, a legfrissebb értesülések szerint azonban erre még nagy bizonyossággal jó pár évig nem kerül sor.

Azt, hogy az egyébként idén decemberben lejáró szerződést milyen feltételekkel hosszabbította meg az Apple, egyelőre nem tudni, Mark Gurmannek, a Bloomberg újságírójának köszönhetően az azonban kiderült, hogy az új szerződés 2026-ig szól – így leghamarabb 2027-ben láthatunk Apple-féle 5G-modemmel szerelt iPhone-okat.

Másra helyezik a fókuszt

Annak ellenére, hogy a modemek tekintetében falakba ütköztek, az SoC-k esetében továbbra is parádézik a vállalat – az iPhone 15 Prókba kerülő A17 Bionic például mérföldeket ver minden konkurens mobilos chipre. Ahogy arról az Index is beszámolt, a már 3 nanométeres technológiát alkalmazó lapka teljesítménye a mérések alapján bizonyos esetekben meghaladhatja az ugyancsak Apple-fejlesztésű M1-es lapkákét, ami egészen elképesztő eredmény – főleg, ha azt nézzük, hogy utóbbiakat az Apple a MacBookokba, a Mac minikbe és az iMacekbe szánta.

Többek között ennek köszönhető az is, hogy a chip már hardveresen támogatja a sugárkövetést, így az Apple szerint teljesen más élmény lesz ezen a készüléken játszani, mint az elődökön, főleg azért, merthogy az iPhone 15 Prón már olyan, korábban csak számítógépen és konzolokon elérhető játékok is natívan fognak majd futni, mint az Assassin's Creed Mirage, a Resident Evil Village vagy éppen a Resident Evil 4 Remake. Arról, hogy mindezek mellett milyen újdonságokkal kecsegtetnek az új iPhone-ok, ide kattintva olvashat, hamarosan pedig egy teszttel is jelentkezünk, a magyarországi rajt óta ugyanis naponta használjuk az iPhone 15 Prót.