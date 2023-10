Karikó Katalin philadelphiai otthonában aludt, amikor megszólalt a telefon

Karikó Katalin éppen a philadelphiai otthonában aludt, amikor Stockholmból telefonáltak, ezért a telefont nem ő, hanem a férje vette fel. A tudós saját elmondása szerint először azt hitte, csak viccelnek vele, azonban a telefonáló olyan információkkal rendelkezett, amelyek alapján megbizonyosodhatott a hír valódiságáról.

A díjat odaítélő bizottságnak adott telefonos interjúban Karikó Katalin arról beszélt, hogy amikor tíz évvel ezelőtt nyugdíjazták a pennsylvaniai egyetemről, felakarta adni, a férje azonban arra biztatta, hogy folytatta a kutatási munkáját a Biontechnél Németországban. Így is tett, és olyannyira belevetette magát a munkába, hogy saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat.

A beszélgetésben a tudós felidézte, hogy az édesanyja, aki 2018-ban halt meg, minden évben figyelte a Nobel-díj belejelentéseket, és mindig mondta a lányának, hogy talán most ő fogja megkapni. Elmondása szerint akkor csak nevetett rajta, mert még professzor sem volt, az édesanyja azonban azt mondta neki, hogy keményen dolgozik, mire ő úgy felelt:

minden tudós keményen dolgozik.

Karikó Katalint a saját lánya is végig támogatta. Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy korábban mindig úgy mutatták őt be, mint „a kétszeres olimpiai bajnok Zsuzsa édesanyját”. Azóta azonban fordult a kocka, és most már ő lett „Karikó Katalin lánya”.

A tudós arra is kitért, hogy egy nő akkor is lehet sikeres, ha családot alapít, és úgy véli, a gyermekkorban dől el, hogy kiből milyen ember lesz. Karikó Katalin példaként az egyik kedvenc gyermekkori olvasmányát hozta fel, amely arra tanította, hogy mindig arra kell koncentrálni, amit meg tudunk változtatni.

A Drew Weismannel való munkájáról azt mondta, hogy bár tudós társa nem olyan beszédes mint ő, de ha az adatok kielemzéséről volt szó, akkor egymás szavába vágva vitatkoztak.

Mindig azt mondta, hogy Kati, te cikcakkban jutsz el A-ból B-be, én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cikcakkokból

– mondta Karikó Katalin.

Karikó Katalin az első magyar nőként, valamint a 16. magyar díjazottként kapta meg a rangos elismerést. A bejelentés után röviden nyilatkozott újságíróknak, és azt mondta: a legfontosabb, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és egyben üzent a fiatal diákoknak is.

A biokémikus neve már 2021-ben és 2022-ben is felvetődött a Nobel-díj lehetséges várományosaként. Ezzel kapcsolatban az Index készített exkluzív interjút vele, amikor tavaly tavasszal szülővárosába, Szegedre látogatott.

Kérdésünkre, csalódott volt-e amiatt, hogy 2021-ben nem kapott díjat, azt mondta:

Én nem számítok semmilyen díjra, kérem. Egyébként úgy gondolom, hogy a díjak kicsit megosztóvá is teszik az embereket [...] Abszolút nem számítottam rá, és most se számítok, és egyáltalán, nem érdekel. Ezt nagyon nehéz elmondani, de ez az igazság

– nyilatkozta.

(Borítókép: Karikó Katalin. Fotó: Kaszás Tamás / Index)