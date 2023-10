Karikó Katalin: Jólesik az elismerés, de legjobban mégis az emberek levelei érintenek meg

Hétfőn élettani és orvosi Nobel-díjat kapott Karikó Katalin biokémikus, kutatóbiológus, a koronavírus elleni, mRNS-alapú oltóanyag egyik kifejlesztője. A tudóst korábban az Index kérdezte arról, hogy mit gondol a Nobel-díjról, és más alkalmakkor is megszólalt ezzel kapcsolatban.

Karikó Katalin az első magyar nőként, valamint a 16. magyar díjazottként kapta meg a rangos elismerést. A bejelentés után röviden nyilatkozott újságíróknak, és azt mondta: a legfontosabb, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és egyben üzent a fiatal diákoknak is.

A biokémikus neve már 2021-ben és 2022-ben is felvetődött a Nobel-díj lehetséges várományosaként. Ezzel kapcsolatban az Index készített exkluzív interjút vele, amikor tavaly tavasszal szülővárosába, Szegedre látogatott.

Kérdésünkre, csalódott volt-e amiatt, hogy 2021-ben nem kapott díjat, azt mondta:

Én nem számítok semmilyen díjra, kérem. Egyébként úgy gondolom, hogy a díjak kicsit megosztóvá is teszik az embereket [...] Abszolút nem számítottam rá, és most se számítok, és egyáltalán, nem érdekel. Ezt nagyon nehéz elmondani, de ez az igazság

– nyilatkozta.h

Megjegyezte azt is, hogy 40 évig semmilyen díjat nem kapott, és „nagyon vidáman megvolt akkor is”. Hozzátette, nagyon szubjektív kérdés az, hogy kinek a munkája fontosabb a másikénál. Az interjú további részében arról beszélt, hogy milyen gyakorlati jelentőségük lehet majd az mRNS-vakcináknak, többek közt a rákos betegek gyógyításában is.

Mint mondta, nagyon sok kutatás beindult, és most rengeteg forrás érkezett az mRNS-hez kapcsolódó kutatásokra az utóbbi 20-30 évhez képest, amikor alacsonyabb prioritást élvezett ez a szakterület. Beszélt arról is, hogy véleménye szerint az oltással kapcsolatban nem voltak megfelelően felkészülve a kommunikációra, ezért is terjedhettek el ennyire az koronavírus-vakcinákkal kapcsolatos fals információk. Mint mondta, a vakcináról idővel egyre több ismeret gyűlik össze, és ezeket továbbadják a pácienseknek.

Karikó Katalin: A tájékoztatás nagyon fontos lenne

Több magyar embernek is szerepe volt a vakcina sikerében

Az mRNS-vakcina kifejlesztése kapcsán az utóbbi években Karikó Katalin számos egyéb rangos hazai és nemzetközi elismerést is átvehetett. Egy korábbi interjúban arról beszélt: nemcsak neki, hanem más magyar embereknek is nagy érdeme van abban, hogy sikeres lett a koronavírus elleni vakcina.

Pardi Norbertnek nagy szerepe van abban, hogy a módosított mRNS-ből vakcina lett. Norbert pedig magyar, kisújszállási. Úgyhogy igazság szerint őt is megilleti az elismerés. És még nem is szóltam a BioNTechnél dolgozó magyar kollégáimról, Boros Gáborról és Szabó Gáborról, akik sokat tettek azért, hogy a mi vakcinánk ilyen hatásos lett

– fogalmazott.

Egy másik alkalommal arról a korszakról beszélt, amikor még nem ismerték el tudományosan. „Olyan voltam, mint Kasszandra, láttam a jövőt, de nem tudtam meggyőzni másokat róla. Most sem érzek olyan érzést, hogy na ugye, én megmondtam”.

Az egyetemen biztos azt gondolták, hogy ez a nő örök vesztes, elmegy egy ilyen céghez

– mondta arról, hogy 2013-ban úgy igazolt el az akkor még szinte ismeretlen BioNTechhez, hogy a cégnek még saját honlapja sem volt.

Nem tartja magát különlegesnek

Arról is beszélt korábban, nem tartja különleges embernek magát, és a tanulmányai idején volt, amikor úgy érezte, hogy kicsit le van maradva, hátrányos helyzetben van a többiekhez képest. Előfordult, hogy egy egész nyarat bezárkózva töltött, így tanult meg angolul. Ebben az interjúban arra is kitért, hogy a sikerek nem változtatták meg őt vagy a férjét, ugyanúgy dolgoznak tovább, mint eddig.

Mindig elámulok azon, hogy milyen nagyságokkal említik a nevem egy lapon. Jólesik az elismerés, de legjobban mégis az emberek levelei érintenek meg, amelyekben leírják, számukra mit jelent a vakcina

– fogalmazott egy másik alkalommal.

Az Indexnek adott hosszú interjúban is beszélt arról, hogy sok tudóstársa szerinte tévesen nyilatkozott a vakcináról, és egyebek mellett ez is hozzájárult a hamis információk elterjedéséhez.

Azok, akik megfertőződtek, amikor még nem voltak vakcinák, azt mondják, hogy kicsit köhögtem, semmi gond. De azok nem tudnak interjút adni, akik most a temetőben vannak, akik szintén megfertőződtek, de meghaltak. Ez azon múlik, mit hisznek, és nagyon nehéz ez ellen harcolni. De mi annyira el voltunk foglalva a munkánkkal, hogy csak később vettük észre, hogy ezek az emberek, akik nagyon ráértek, bementek a stúdióba, és sok hülyeséget összehordtak

– mondta ugyanerről kereken négy hónapja, a a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ugyanezen az eseményen beszélt az idei Nobel-díj esélyeiről is, és azt mondta: a Nobel abban különbözik a többi díjtól, hogy nagyobb körülötte a felhajtás.

(Borítókép: A képernyőn Karikó Katalin Széchenyi-díjas biokémikus videókapcsolaton keresztül a Szegedi Tudományegyetem eredményváró eseményén 2023. október 2-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)