Kiderült, mi lesz a kormány által megálmodott Nemzeti Oltóanyaggyárral

A kormány a koronavírus-járvány alatt jelentette be, hogy Debrecenben egy oltóanyaggyárat építenek, ahol nemcsak a koronavírus, hanem más betegségek elleni oltóanyagokat is gyárthatnak majd, csökkentve ezzel Magyarország külső függését a vakcinabeszerzések terén. Sőt, a kormány nem kevesebbet ígért, mint hogy az orosz Szputnyik V oltóanyag gyártását (amelyhez az ország megkapja a technológiát az orosz szakhatóságtól) már 2022 decemberében el is kezdhetik a gyárban.

Az említett dátumhoz képest már majdnem egy év eltelt, de a közelmúltban nem sok hír érkezett arról, hogy mi van az oltóanyaggyárral. Egy tavaszi Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezték erről, de ott csak az hangzott el, hogy még egyeztetés van arról, hogy mit gyártanak, mert a koronavírus elleni vakcinát már nem érdemes.

Hétfőn a Demokratikus Koalíció képviselője, Varga Zoltán kérdezett rá az Országgyűlésben arra, hogy „megépül valaha a nemzeti oltóanyaggyár?”. A képviselő azt mondta, hogy az építés leállt, de a költségek egyre csak nőnek, valamint arra hivatkozott, hogy Debrecenben „a Fidesz egy újabb kifizetőhelyének” nevezik a pletykákban a gyárat, ahol „a milliós fizetéseket jórészt »fideszes feleségek, szeretők, barátnők és hozzátartozók« veszik föl” (az előző évben 22 alkalmazott kapott összesen 321 millió forintnyi bért a képviselő szerint).

Erre válaszolva Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára „ízléstelen, minden alapot nélkülöző baloldali vádaskodásnak” nevezte a képviselő szavait, majd kijelentette:

a beruházást a Debreceni Egyetem valósítja meg, az épületcsarnok héjszerkezete 2022 decemberére elkészült, jelenleg a gyártóberendezések beszerzése zajlik.

„A munkálatok az ütemezésnek megfelelően zajlanak, a gyár fel fog épülni” – mondta az államtitkár.

Hogy mikor indulhat meg a gyártás, azt már nem árulta el. Az viszont biztosnak tűnik, hogy az egyetem az idei év végéig átad egy olyan üzemet, amely a vakcinagyár működését is támogathatja a jövőben.