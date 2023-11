Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt számoltunk be először a Manifest V3 elnevezésű új Google Chrome bővítményformátumról, amelynek elsődleges célja a böngésző adatvédelmének és biztonságának a javítása – emellett azonban a háttérben a különböző hirdetés- és reklámblokkolók hatékonyságát is csökkenti, azzal az indokkal, hogy ezek veszélyt jelentenek a felhasználók adataira.

A vállalat akkor azt nyilatkozta, hogy 2023 júniusától, a Chrome 115-től kezdődően végérvényesen beszüntetik a V2-re épülő bővítmények, így a hirdetésblokkolók támogatását is, 2024-től pedig végérvényesen eltávolítják azokat az online áruházból. Ez azonban olyan szintű haragot váltott ki a felhasználókból, hogy a Google is érezte, hogy változtatniuk kell – ennek köszönhető az is, hogy idén júniusban semmi változtatás nem történt, továbbra is a V2-es formátum a legfrissebb; de már nem sokáig.

Készen állnak változtatni

A Google ugyanis némi variálás és finomítás után most készen áll arra, hogy visszatérjen az eredeti tervhez, nem hagyják veszni a Manifest V3-at, az új tervek szerint 2024 júniusától lép életbe az új formátum. Ekkortól kezdve a Chrome fejlesztői változatai számára – ami a Beta, Dev és Canary csatornákat foglalja magába – a Google megszünteti a Manifest V2-es bővítmények támogatását, sőt, azokat automatikusan le is tiltják, így nem is lehet majd őket telepíteni a Chrome Web Store-ból.

Mindez az átlagfelhasználókat még nem fogja érinteni – azt, hogy a végleges átállás pontosan hogyan és mikor fog megtörténni, még maga a Google sem tudja pontosan.

Várhatóan legalább egy hónapig tart majd a változások megfigyelése és stabilizálása a fejlesztői verziókban, mielőtt a bevezetést kiterjesztjük a stabil csatornás Chrome-ra, ahol szintén fokozatosan, különböző idősávokban aktiváljuk majd a Manifest V3-at. Pontos időzítés egyelőre még nincs, az az összegyűjtött adatok függvényében változhat – ez idő alatt azonban folyamatosan tájékoztatni fogjuk a felhasználókat az előrehaladásról

– fogalmaz a vállalat az átállással kapcsolatban.

De mi az a Manifest V3?

Az új bővítményformátumról korábban úgy nyilatkozott a Google, mint „az egyik legjelentősebb változás a bővítményplatformban, amióta az egy évtizeddel ezelőtt elindult”. Ahogy írtuk, lényege, hogy a felhasználók adatai még nagyobb biztonságban legyenek, illetve hogy a böngészési élmény gördülékenyebb legyen. Ennek érdekében azonban számos korlátozást is bevezet a vállalat, ezek azok, amelyek keresztbetesznek például a hirdetésblokkolóknak is.

Érdekesség, hogy az Electronic Frontier Foundation a Google Manifest V3 leírását „megtévesztőnek és fenyegetőnek” nevezte, sőt, egyenesen azt állítják, hogy a V3 szinte semmit sem fog tenni a biztonságért. Az EFF arra is rámutatott, hogy a Google „erőforrás-kímélőbb” érve sem igazán állja meg a helyét. Bárki megnyithatja a Feladatkezelőjét, és láthatja, hogy egyetlen weboldal hatalmas mennyiségű memóriát foglalhat el, gyakran 200 megabyte feletti értéket, de az sem ritka, hogy egy-egy weboldal 1,5 gigabyte memóriát is megeszik.

Ugyancsak a szemöldökök megemelkedésére adhat okot, hogy a Google egyik legnagyobb konkurense, a Firefox is implementálni fogja a Manifest V3-at, azonban azt a korlátozások bevezetése nélkül teszik majd, így a rókás böngészőben továbbra is a ma megszokotthoz hasonlóan működhetnek majd a hirdetés- és tartalomblokkolók.

Nem tudni, mi lesz a történet vége

A fejleményeket olvasva enyhe déjà vu érzés kaphatja el, ugyanis egy évvel ezelőtt is pontosan ugyanez a történet játszódott le. A Google bejelentette a Manifest V3 érkezését, a fejlesztők és a felhasználók felháborodtak, mire a Google elhalasztotta a platform bevezetését. A Google most ismét beharangozta a V3 érkezését, a fejlesztők és felhasználók pedig újfent felháborodtak – nem elégedettek a vállalat által eszközölt finomításokkal.

Mivel többen is arról írnak, hogy a Manifest V3 bevezetését követően egyszerűen böngészőt váltanak, benne van a pakliban, hogy a Google másodjára is visszavonulót fúj, a nap végén ugyanis maguk is a felhasználókból élnek meg. A vállalatnak egyébként ez egy bevett stratégiája, folyamatosan pengeélen táncolnak és a felhasználók tűrőképességét tesztelik. Nemrégiben például a YouTube-bal kísérleteztek, a 4K-s felbontást szerették volna kizárólag a Prémium-előfizetők számára hozzáférhetővé tenni – mondanunk sem kell, hogy mi lett ennek a történetnek a vége –, a hirdetésblokkolókat azonban ezen a platformon már tiltották; ha a videónéző úgy érzékeli, hogy valaki ilyet használ, egyszerűen nem játssza le a tartalmakat addig, míg azt a felhasználó ki nem kapcsolja, vagy elő nem fizet a YouTube Prémiumra.

A vállalat tavaly decemberben jelentette be, hogy mégsem vezetik be 2023-ban a Manifest V3-at, kíváncsian várjuk, hogy ezúttal mit hoz az év utolsó hónapja.