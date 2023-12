A Green Fox Academy több ezer embernek segített IT-karrierje kiépítésében, azonban a gazdasági nehézségek miatt nem tudja folytatni működését.

Az elmúlt 1 év nagyon sok változást hozott nemcsak IT területen, de az egész világon, így a mi életünkben is. A háború következményei, a magas infláció és egyéb gazdasági nehézségek folyamatos kihívás elé állítottak minket. Ezek a romló gazdasági körülmények a munkaerőpiacot is befékezték, ami komoly hatással volt az üzleti modellünkre. Próbáltunk az utolsó pillanatig alkalmazkodni, a tulajdonosoknak végül mégis meg kellett hozniuk a legnehezebb döntést: a Green Fox bezár