Bemutatkozott a Xiaomi Watch 2, ami néhány apróbb kompromisszum ellenére az egyik legjobb ár-érték arányú okosóra lett idehaza – már amennyiben androidos telefon mellé vásárolna készüléket. Adott a pulzusmérés, az alváskövetés és számos más egészségügyi funkció is, a legkülönbfélébb edzések követéséről már nem is beszélve. A legjobb az egészben azonban az, hogy a Xiaomi mindezt egy meglepően alacsony árú köntösbe tudta csomagolni.

Napról napra telítettebbé válik az okosórák piaca, és míg az iPhone-ok mellé egyértelmű, hogy egy Apple Watch lesz a legjobb választás, addig az androidos készülékek esetében már egyáltalán nincs ilyen könnyű dolga a potenciális vásárlónak. Számos variánst kínál a Samsung, a Huawei, a Honor és a Xiaomi is – nem beszélve az olyan profibb készülékekről, mint például amiket a Garmin készít.

Ugyancsak nem mindegy, hogy milyen céllal vásárolja az órát: amennyiben csak számon szeretné tartani, hány lépést tett meg egy nap, illetve hogy milyen a pulzusa és a véroxigénszintje, és nem fontos, hogy például magáról a készülékről tudjon válaszolni üzenetekre, akkor egy Galaxy Fit 3-mal is tökéletesen meg fog elégednie. Ha azonban egy kicsit többre vágyik, megeshet, hogy a Xiaomi Watch 2 lesz a legtökéletesebb választás. Mutatjuk, mit tud a kínai vállalat új okosórája, ami a prémiumkülső ellenére meglepően karcsú árcédulát kapott.

Tisztességes iparosmunka

A Xiaomi Watch 2 egy az okosórák szempontjából nézve teljesen átlagos fehér dobozban érkezik, amiben majdnem mindent megtalálunk, amire szükségünk lehet – maga készülék, és a kétpines töltőkábel mellé ugyanis már nem fért be egy hálózati adapter, így a telefonjaival ellentétben itt nem biztosít teljes csomagot a Xiaomi. Vigaszra ad okot, hogy a Watch 2 remekül néz ki, a tokozás alumíniumból készült, az összeszerelési minőség pedig hibátlan – a klasszikusabb dizájn miatt pedig még egy elegánsabb viselet mellett sem tűnik ki az összképből.

A méret persze már más kérdés. A Xiaomi Watch 2 egyetlen kiadásban, 47,5 milliméteres képernyőátlóval érhető el, ami férfi kezeken még éppenséggel jól mutathat, női csuklókon azonban már rendkívül nagy darabnak számít. Az sem segít, hogy vastagsága 11,8 milliméter – cserébe azonban egy remek kijelző kapott helyet az órában; és talán még egy annál is jobb akkumulátor. A készülékbe egy 1,43 hüvelykes, 466 × 466 képpontos, 600 nites AMOLED-panelt pakolt a Xiaomi, ami ráadásul támogatja az Always-on technológiát is, bár ez csúnyán lefarag az üzemidőből. Ettől eltekintve azonban a Watch 2 kijelzője közel hibátlan, a fényerő nagyon rendben van, ahogy a színek és a betekintési szögek is.

Ugyancsak megemlítendő, hogy a Watch 2 megkapta az 5ATM-védelmet, tehát 50 méteres mélységig vízálló – így bármikor rajtunk maradhat egy úszóedzés közben, búvárkodni azonban ne vigyük magunkkal.

A készülék hátulján találjuk a pulzus- és véroxigénszint-mérőt, valamint itt tudjuk a töltőfejhez is csatlakoztatni az órát. Hátrány, hogy energiához juttatni a Watch 2-t csak így tudjuk, a vezeték nélküli töltést ugyanis nem támogatja a készülék – a 495 milliamperórás teleppel egyébként használattól függően egy-két napos üzemidőre számíthatunk. Ez egy Apple Watchoz viszonyítva kielégítőnek mondható, az androidos vetélytársakhoz mérten azonban kifejezetten csúfosnak, ezen a területen nem ritka ugyanis az 5-10 napos üzemidő sem. Mindez annak köszönhető, hogy a Watch 2-n a Google által tervezett WearOS fut – annak minden előnyével és hátrányával –,

így hiába a combos hardver a Xiaomi részéről, nincs meg a tökéletes szinergia a szoftverrel, ami feneketlen hasú kisiskolásként falja az energiát.

Némileg javít a helyzeten, hogy a töltés rendkívül gyors, háromnegyed óra alatt játszi könnyedséggel 100 százalékra húzhatjuk a készüléket.

Végtelenül személyre szabható

Ahogy említettük, az órán a Google által fejlesztett WearOS fut, amiben rengeteg egyedi számlapot találunk, amennyiben pedig ezekkel nem lennénk megelégedve, tölthetünk le továbbiakat is – a lehetőségek tárháza közel végtelen. Ugyancsak pluszpont, hogy a Xiaomi külön megvásárolható szíjakat is biztosít az óra mellé, így ezekkel is variálhatunk, bár azok cseréje még mindig nem túl intuitív; sőt nagyobb kezűek számára egy valódi fejfájással is felérhet.

A korábban említett pulzus- és véroxigénszint-mérők mellett gyorsulásmérőt, giroszkópot, barométert és iránytűt is találunk a motorháztető alatt, na meg egy négy nanométeres Snapdragon W5+ Gen 1-es lapkát, ami minden feladatot kellő sebességgel végez el. A tesztidőszak alatt nem volt panaszunk sem az alkalmazások futtatásának sebességére, sem a menüben barangolás általános élményére – ilyen téren remek munkát végez a Watch 2. Ahogy említettük, az órán adott az alváselemzés, az automatikus lépésszám-, pulzus- és véroxigénszint-mérés, ami azonban még fontosabb, az talán az edzéskövetés.

Ezek terén ugyancsak hatalmas a választék, a kül- és beltéri futástól kezdve az úszáson át egészen a súlyzós edzésig tulajdonképpen mindent megtalálunk. Az óra egyébként kifejezetten pontosan mér – a pulzusszám az esetek java részében megegyezett azzal, amit maga az edzőgép, illetve egy Apple Watch mért. Az egyedüli pontatlanságot a lépésszámok tekintetében tapasztaltuk: volt olyan, amikor az almás óra 1500-2000 lépéssel is többet számolt egy nap folyamán. A helyzet persze kétesélyes, megeshet, hogy az Apple készüléke mért túl sokat, de az is fennállhat, hogy a Xiaomi órája méri túl szigorúan a lépéseket.

Összegezve

Mindent összevetve tehát egy kiemelkedő ár-érték arányú készüléket kapunk, ami nem tesz olyan ígéreteket, amiket aztán nem tud beváltani. Az összeszerelési minőség kiváló, ahogy a kijelző és WearOS személyre szabhatósága is – arról nem is beszélve, hogy a Play-áruházból számtalan appot telepíthetünk a készülékre. Hátrány, hogy nincs vezeték nélküli töltés, és hogy az üzemidő visszafogott használattal is csak maximum két napos, kárpótol minket azonban a körülbelül 75 ezer forintos indulóár, amit bőven megér a Watch 2. A Xiaomi új órája kétszínű, fekete és ezüst tokozással érhető el, náluk az utóbbi modell járt.

(Borítókép: Xiaomi Watch 2. Fotó: Tövissi Bence / Index)