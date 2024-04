Egyre több információ lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogy hogyan is képzelhetjük el az iOS 18-cal debütáló új generációs Sirit. A legfrissebb szivárogtatások szerint az Apple-féle mesterséges intelligencia még a GPT-4 teljesítményét és képességeit is felülmúlhatja, ami rendkívül ambiciózus állítás, tekintve, hogy ez a vállalat első próbálkozása ezen a fronton – ha valakiknek azonban sikerülhet ezt elsőre is megvalósítani, akkor azok ők lesznek.

Több mint tíz éve már, hogy Siri nap mint nap segíti az iPhone-, iPad-, Mac- és Apple Watch-felhasználókat, az Apple asszisztense ugyanis tulajdonképpen a vállalat összes termékében jelen van – ez azonban hosszú ideig egyáltalán nem így volt. Siri a 2011-ben bemutatott iPhone 4s-be lett először integrálva, akkor még hangalapú asszisztensként. A felhasználók különböző kérésekkel és kérdésekkel fordulhattak hozzá, amit az asszisztens vagy megválaszolt, vagy nem.

Az évek során persze rengeteget fejlődött Siri – annyit, hogy sokkal többé is vált, mint egy hangalapú asszisztens. Az iOS későbbi verzióiban Siri már nem csak a szándékosan hozzá intézett kérdések megválaszolásáért felelt, hanem azért is, hogy a felhasználó a lehető legjobb apple-ös élményt kapja. Ma már például Sirinek köszönhetjük, hogy a kezdőképernyőn lefelé suhintva a helyzetünkhöz és napszakhoz mérten leghasznosabb alkalmazásokat indíthatjuk el egyetlen koppintással, de azt is, hogy a pakliba helyezett Widgetek közül mindig a legaktuálisabbat láthatjuk legfelül.

Ugyancsak Siri érdeme, hogy az e-mailek között található események és/vagy meghívók automatikusan bekerülhetnek a naptárba, ahogy az is, hogy az Apple Musicban személyre szabott válogatásokat kapunk.

Amint tehát írtuk, Siri mindenhol ott van, és ez nem csak az iPhone-okra igaz. A harmadik generációs iPad óta minden Apple tableten is fellelhető Siri, míg a Macekre a macOS Sierrával érkezett meg a mini mesterséges intelligencia – az Apple Watchokon, HomePodokon pedig már eleve ott volt. A széles körű felhasználás azonban nem jelenti azt, hogy az asszisztens kiemelkedően is teljesítene; az elmúlt években az olyan vállalatok, mint a Google (Assistant) és az Amazon (Alexa) csúnyán lekörözték az Apple-t. Többek között ennek is köszönhető az, hogy az Apple idén minden eddiginél több energiát fektet az MI-alapú fejlesztésekbe.

A GPT-4-et is lekörözheti

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az iOS 18 forradalmi újításokat hozhat az iPhone-okra. Nemcsak a felhasználói felület kaphat új kinézetet, de most először valódi MI-alapú fejlesztések is érkezhetnek az iOS-be, ami kimondottan meglepő az Apple részéről – a vállalat ugyanis a múltban kifejezetten eltávolodott az olyan hétköznapivá vált megnevezésektől, mint például a virtuális valóság vagy a mesterséges intelligencia.

Ékes példa erre a Vision Pro esete is. A készülék egyértelműen egy kevertvalóság-szemüveg – erről itt írtunk részletesebben – az Apple azonban soha nem hivatkozott rá így, helyette a saját maguk által kitalált Spatial Computer, azaz térbeli számítógép kifejezést használták a Vision Pro leírására. Idén azonban valami megváltozott. A márciusban debütáló M3-as chippel szerelt MacBook Airek leírásában az Apple szándékosan kiemelte, hogy a laptop tökéletes választás a nagyobb teljesítményt igénylő mesterséges intelligenciák és nagy nyelvi modellek futtatására is, ami rendkívül vállalatidegen lépés volt – ezzel egy időben azonban tulajdonképpen igazolta azokat a pletykákat is, miszerint az új iOS, iPadOS és macOS legnagyobb újítása az AI térnyerése lesz.

A napokban ráadásul arra is fény derült, hogy milyen képességekkel rendelkezhet majd az Apple-féle mesterséges intelligencia. Ugyan konkrét részletek egyelőre még nem ismertek, a 9to5mac birtokába jutott szivárogtatások alapján az Apple fejlesztése felülmúlhatja a jelenleg legkorszerűbbnek számító GPT-4-es technológiát is. Mindez annyit jelent, hogy a következő generációs Siri minden jelenleg ismert nagy nyelvi modellnél életszerűbb és megbízhatóbb válaszokkal szolgálhat majd a legkülönfélébb kérdésekre – emellett pedig rendszerszinten is képes lesz tevékenykedni.

Siri már most is képes hangvezérlés útján módosítani a készülék fény- és hangerejét, megnyit bármilyen appot, és a fókuszmódok között is örömmel váltogat, a jövőben azonban képes lehet például kérésre megváltoztatni a háttérképet, de egyszerre több feladatot is elvégezhet – utóbbi ugyanis jelenleg még problémát jelent számára. Amennyiben tehát hihetünk a pletykáknak, az új szoftververziókkal egy teljesen új Siri is érkezni fog, amihez foghatót jelenleg még egyik okostelefonba építve sem találunk. Kérdéses persze, hogy az Apple mennyire fog tudni az elvárásoknak megfelelni – ahogy attól sem szabad eltekinteni, hogy a leírtak közül egyelőre még semmit sem erősített meg a vállalat; így ezek pusztán csak kiszivárgott információmorzsára épülő találgatások.

Két hónap múlva minden kiderül

Az, hogy mi igaz, és mi nem, a június 10-én kezdődő Worldwide Developer Conference-en fog kiderülni. Ahogy korábban is írtuk, a vállalat ennek keretein belül fog nagyszabású bemutatót tartani, magyarországi idő szerint este hét órai kezdettel. A főszerepben az iOS 18, az iPadOS 18, a watchOS 11, a macOS 15, a tvOS 18 és a visionOS 2 lesz. Hardveres bejelentésre úgy néz ki, ezúttal annak ellenére sem kell számítani, hogy tavaly itt debütált a vállalat legforradalmibb terméke, a Vision Pro. Mindez azt is jelenti, a vállalat annyi újdonsággal készül szoftveres fronton, hogy azokkal bőven ki tudják majd tölteni az átlagosan kétórás műsoridőt.

(Borítókép: Thomas Trutschel / Photothek via Getty Images)