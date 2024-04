Az Apple még 2020-ban mutatta be első M-szériás chipjeit, amelyekkel szó szerint új korszakot nyitottak a Macek történetében – ezzel ugyanis kezdetét vette egy olyan, közel három éven át tartó folyamat, amelynek keretén belül a vállalat teljesen elszakadt az Inteltől. Mint ismeretes, az iPhone-okban és iPadekben, sőt az Apple TV-kben, az Apple Watchokban és még az AirPodsokban is az Apple saját fejlesztésű chipjei ketyegnek, a Maceket azonban hosszú éveken keresztül Intel-lapkákkal szerelték.

Ennek első számú oka az volt, hogy az Apple akkoriban még nem tudott – vagy nem akart – olyan nagy teljesítményű chipeket készíteni, amelyek az asztali számítógépeket és laptopokat is kellő erővel látják el – 2020-ban azonban minden megváltozott. Az inteles modellekkel szemben az M-szériás Macek nemcsak sokkal gyorsabbak és erősebbek lettek, hanem az energiával is hatékonyabban bántak, így hatalmasat nőtt a készülékek üzemideje is. Azóta az Apple által forgalmazott összes Macben M-szériás lapka található – 2022-ben debütált az M2, 2023-ban az M3, idén pedig egyre inkább úgy néz ki, hogy bizony érkezni fog az M4 is.

Az elődökkel szemben azonban az M4-es chipszéria sokkal több lesz egy egyszerű teljesítménynövekedésnél – a legfrissebb információk szerint az Apple még a vártnál is komolyabban beleásta magát az MI-alapú munkavégzésbe, és készen állnak a forradalomra; egy év múlva ráadásul már az összes Macet M4-es lapkával akarják szállítani, ezzel a lehető legkonzisztensebb felhasználói élményt nyújtva.

De mit jelent ez?

A Bloomberg értesülései szerint az Apple jelentősen átalakítja idén és jövő év elején a Mac-családot, az ugyanis, hogy az M4-es lapka már egy szándékosan MI-re épülő chip lesz, nagy jelentőséggel fog bírni. A jelentés szerint a lapka legalább három különböző kiadásban fog debütálni – ennek megfelelően számíthatunk M4, M4 Pro és M4 Max chipekre is; jövő év első felében azonban minden bizonnyal egy M4 Ultra variánst is bemutathat a vállalat.

Elsőként egy új iMac, a belépőszintű 14 hüvelykes MacBook Pro, valamint a magasabb kategóriás, ugyancsak 14 és 16 hüvelykes MacBook Prók kaphatják meg az új chipet,

a későbbiekben azonban a Mac mini is M4-re frissülhet. Az Apple 2025 folyamán további M4-es Macekkel tervez: ekkor debütálhat az új 13 és 15 hüvelykes MacBook Air, illetve a frissített Mac Studio is. Ezek érkezésére jövő tavasszal érdemes számítani, ezzel azonban nem ér véget a teljes M4-es lapkára való átállás, a nyár folyamán ugyanis még felkerül a boltok polcaira az újratervezett Mac Pro is. Utóbbi két készülékben szinte biztosan az M4 Ultra elnevezésű chip fog ketyegni, néhány bennfentes szerint azonban a Mac Pro egy még ennél is erősebb M4 Extreme lapkát is kaphat. Erről egyelőre túl sokat nem tudni, mindössze a maximálisan támogatott memóriaméret szivároghatott ki, ez az új chip esetében már 512 gigabyte is lehet.

Júniusban debütál az Apple-féle mesterséges intelligencia

Ahogy arról az Index is beszámolt, az Apple nemrégiben megerősítette, hogy idén június 10. és 14. között rendezik meg a Worldwide Developer Conference-t, vagy röviden csak WWDC-t. Az esemény a vállalat legnagyobb – elsősorban programozóknak készített – programsorozata, számos ingyenes oktatóórával – az átlagfelhasználók számára a legérdekesebb azonban a nyitónapon tartandó Apple Keynote lesz; ugyanis itt leplezi le a vállalat a legújabb szoftveres fejlesztéseit. Idén az iOS 18-on, az iPadOS 18-on, a watchOS 11-en, a macOS 15-ön, valamint a tvOS 18 és a visionOS 2-n lesz a hangsúly, amelyekben mind-mind ott lehet már az Apple-féle MI.

Az iOS 18-ban például nemcsak a felhasználói felület kaphat új kinézetet, hanem most először valódi MI-alapú fejlesztések is érkezhetnek a rendszerbe, ami kimondottan meglepő az Apple részéről – a vállalat ugyanis a múltban kifejezetten eltávolodott az olyan hétköznapivá vált megnevezésektől, mint például a virtuális valóság vagy a mesterséges intelligencia. Az újítások ráadásul, mint írtuk, valószínűleg a macOS-ben is jelen lesznek – ezeket emelheti még magasabb szintre majd az M4-es chip. Arról, hogy pontosan milyen fejlesztéseket is várunk az új iOS-be, ide kattintva olvashat részletesebben.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)