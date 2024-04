Egy friss szivárogtatás szerint idén július 10-én, Párizsban tarthatja meg második Galaxy Unpacked eseményét a Samsung, amelynek középpontjában a Galaxy Z Fold6 és Galaxy Z Flip6 mobilok mellett ezúttal más készülékek is lehetnek. A vállalat előreláthatólag itt fogja részletesen bemutatni a Galaxy Ringet, amit még januárban, San Franciscóban lepleztek le, de a Galaxy Watchok is régóta várt fejlesztéseket kaphatnak.

Azt már hetek óta tudjuk, hogy az Apple idén június 10-én indítja útjára a 2024-es Worldwide Developer Conference-t, ahol az iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS és visionOS mellett akár új Macek is felbukkanhatnak – de mi a helyzet a túloldalon, név szerint a Samsungnál. A vállalat az elmúlt években a nyár második felében, általában augusztusban tartotta meg második Galaxy Unpacked eseményét, ez azonban tavaly megváltozott. 2023-ban ugyanis néhány héttel előrébb hozta eseményét a vállalat, és július végén leplezték le a Z Fold5 és Z Flip5 telefonokat, illetve a Watch6-os szériát.

Most úgy néz ki, a dél-koreaiak még korábbi dátumban gondolkodnak, a SamMobile, az egyik legmegbízhatóbb, Samsung-hírekkel kapcsolatos portál szerint ugyanis 2024-ben július 10-én, a szerelem városában, Párizsban fogják bemutatni az új, hajlítható kijelzővel szerelt mobilokat. A helyválasztás persze nem véletlen, a 2024-es nyári olimpiai játékok miatt már eleve a francia fővároson lesz a világ szeme, amit a Samsung okosan ki is használ majd – de milyen készülékek bemutatására lehet majd számítani? Ezt gyűjtöttük most össze.

Egy kis finomhangolás

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Samsung tavaly újított nagyot a Fold és Flip mobilok tekintetében: végre teljesen összezárhatóvá váltak, enyhén frissült a dizájn is, a Flip mobil pedig minden eddiginél nagyobb előlapi kijelzőt kapott. Ennek okán idén csak egy kisebb finomhangolásra érdemes számítani a 6-os szériát illetően – a legnagyobb újdonság vélhetően a készülékekbe kerülő új, Snapdragon 8 Gen 3-as és/vagy Exynos 2400-as lapka lesz, ami a korábbinál nagyobb teljesítményt eredményez majd – emellett azonban néhány mesterségesintelligencia-alapú fejlesztésre is érdemes számítani.

A gyűrűk ura

A telefonok mellett az est másik nagy dobása a Galaxy Ring lehet, amit ugyan januárban már leleplezett a Samsung, de részletes információkat azóta sem osztott meg róla.

A jelenlegi információk alapján a Galaxy Ring az okosórákhoz hasonlóan fitnesz-, egészség- és alváskövetést kínál majd, és a csatlakoztatott okostelefonon keresztül minden adatot átküld a Samsung Health alkalmazásnak – kijelző nélkül ugyanis a gyűrű maga nem lesz képes adatokat megjeleníteni. A Galaxy Ring előreláthatólag a következő képességekkel fog rendelkezni: véroxigénszint-mérés, bőrhőmérséklet-mérés, pulzusmérés, légzésszámkövetés, alváskövetés, perióduskövetés, edzéskövetés, valamint lépésszámmérés.

A gyűrű tehát tulajdonképpen minden olyan dologra képes lesz, amit jelenleg egy Galaxy Watch lát el – az egyetlen hátrány, hogy méretéből adódóan a Galaxy Ringben nem lesz GPS, így például futóedzéseknél csak akkor lesz képes rögzíteni, hogy milyen útvonalat tett meg, ha a telefonja is a közelben van. Emellett a Galaxy Ring egy új Vitality Score funkcióval is büszkélkedhet majd, amely négy tényezőt használ fel, hogy személyre szabott egészségügyi betekintést készítsen a gyűrűt viselő számára. A Vitality Score olyan mérőszámokon alapul majd, mint az aktivitás, a nyugalmi pulzusszám, a pulzusszám-variabilitás és az alvásminőség.

Azt, hogy a készülékben milyen chip dolgozik, és hogy pontosan hogyan is néznek ki a hardveres specifikációk, egyelőre nem tudni, az azonban mindenképp bizakodásra ad okot, hogy a legfrissebb információk szerint a Galaxy Ring akár kilencnapnyi viselést is kibírhat egyetlen töltéssel – mindenesetre a júliusi eseményen vélhetően mindenre fény derül.

Az órával is nagyot újíthatnak

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a legfrissebb hírek szerint benne van a pakliban, hogy a Samsung idén visszatér a kezdetekhez, és egy Apple Watch-szerű, szögletes kijelzővel ellátott okosórát dob piacra. A SamMobile értesülései alapján egyelőre még nem tudni, hogy a gyártó már az idei, Galaxy Watch7-es szériával bevezeti-e az új dizájnnyelvezetet, vagy esetleg várnak még egy évet; a hozzájuk eljuttatott információk birtokában azonban biztosan állítják, hogy a Samsung erősen fontolgatja az átállást. Ennek tudatában duplán érdekes lesz az idei Galaxy Unpacked, ahol előreláthatólag – ahogy írtuk is – kivételesen nem a mobilok fognak a középpontban szerepelni.