Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple már gőzerővel dolgozik az M4-es chipeken, annak ellenére is, hogy az előző generációs lapkákat alig fél éve leplezték le. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy az Apple minél előbb szeretné kizárólag olyan készülékekkel feltölteni portfólióját, amelyek már kifejezetten nagy MI-modellek futtatására is alkalmasak – többek között ezt ígéri az M4-es chip is.

A híresztelések mindeddig arról szóltak, hogy a vállalat valamikor az év második felében az új MacBook Prókkal kezdheti meg az átállást, most azonban úgy néz ki, hogy

az Apple-féle AI-forradalom sokkal hamarabb beköszönt, mint azt hittük – a vállalat ugyanis már a jövő heti eseményén felfedheti a várva várt lapkát, majd azt egyenesen bele is pakolhatja az új iPad Prókba.

A teljesen újratervezett táblagépek lennének tehát az első készülékek, amelyek megkapják az Apple legújabb M szériás chipjét, ezzel valóban új időszámítást nyitva az Apple-féle tabletek világában.

Más is érkezik majd

Az új iPad Prók mellett a vállalat vélhetően új iPad Aireket is bemutat majd – most először a MacBook Airekhez hasonlóan két méretben, 10,9, valamint 12,9 hüvelykes kijelzőkkel.

Az iPadek mellett pedig két új kiegészítő is érkezhet: az újratervezett, harmadik generációs Apple Pencil hosszabb üzemidővel, többféle keménységű heggyel és haptikus visszajelzéssel újíthat, míg a Magic Keyboard nagyobb trackpaddel és még több csatlakozóval vonná magára a figyelmet.

Az Apple bejelentését május 7-én, magyarországi idő szerint délután négy órától követheti figyelemmel a vállalat YouTube-csatornáján.