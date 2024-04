Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, minden eddiginél izgalmasabb nyárra készülhet idén a Samsung, az új Galaxy Fold és Flip mobilok mellett ugyanis ekkor mutathatják be részletesebben is a Galaxy Ringet – a vállalat első okosgyűrűjét –, valamint itt debütálhat a Galaxy Watch7 is.

Az okosóráról egyelőre nem sok mindent tudni, egyes bennfentesek szerint ezzel a generációval visszatérhet a vállalat a kezdetekhez, és egy szögletes, Apple Watch-szerű készüléket dobhatnak piacra – mások szerint erre azonban legkorábban csak jövőre kerülhet sor.

Ami azonban most már biztosabbnak látszik, az az, hogy a Galaxy Watch7 vélhetően megkapja majd a Samsung nem invazív vércukorszintmérő szenzorját, ami egy évek óta várt fejlesztés a piacon.

A funkció lényege, hogy az óra a különböző szenzoroknak és algoritmusoknak köszönhetően anélkül tudná megállapítani a felhasználó vércukorszintjét, hogy a viselőnek meg kellene szúrnia magát – innen ered a nem invazív elnevezés.

A SamMobile információi szerint azonban annak ellenére, hogy a funkció belekerült az órába, még nem biztos, hogy azt egyből használni is lehet majd – az EKG-hoz hasonlóan azt ugyanis először engedélyeztetni kell a különböző egészségügyi szervezetekkel. Példának okáért az Apple Watch Series 4-ben debütáló EKG-funkció sem volt mindaddig elérhető Magyarországon, míg azt nem hitelesítették.

Ahogy írtuk, a Samsung előreláthatólag július 10-én tartja meg második Galaxy Unpacked eseményét, méghozzá nem is akárhol – a bemutatónak a szerelem városa, Párizs adhat otthont.