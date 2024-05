Saját kategóriájában minden korábbinál jobbnak számító panelekkel, illetve új, az elődökhöz képest sokkal komolyabb, már MI-re alapozó chipekkel futottak be a Samsung 2024-es NeoQLED tévéi, melyek közül nekünk is szerencsénk volt használni az egyik kiadást. Teszten a dél-koreai vállalat 65 hüvelykes, 4K-s, Neo QLED-szörnyetege, avagy közeli ismerősöknek egyszerűen csak a QN90D.

Amikor április végén egy exkluzív budapesti sajtóesemény keretein belül hivatalosan is leleplezte teljesen új MI-tévékínálatát a Samsung, még nem igazán tudtuk, hogy mire számíthatunk a készülékektől – nem sokkal később aztán kiderült, hogy mit is ért a vállalat a mesterséges intelligencia által felturbózott televíziók generációja alatt. Az MI jelenlétét a készülékek esetében ugyanis egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a telefonoknál – ezen készülékeknél az MI két fő területen próbálja javítani a felhasználói élményt, ami nem más, mint a képi világ és a hangzás.

Előbbi esetében olyan funkciókkal találkozhatunk, mint a „8K AI Felskálázás Pro” funkció, ami a felhasználó kedvenc műsorait és filmjeit – a 8K minőséghez közelítő –, részletgazdagabb és tisztább tartalommá alakítja át, túlmutatva a hagyományos 4K-s tévék képminőségén; vagy az „AI Mozgásjavító Pro” funkció, ami még élvezetesebbé teszi a sportmérkőzéseket, hiszen az olyan gyorsan mozgó elemeket is jól láthatóvá teszi a képernyőn, mint egy focilabda vagy egy jégkorong. Szintén újdonság a „Real Depth Enhancer Pro” funkció, ami élethű és magával ragadó mélységélességet kölcsönöz a képnek.

Végül utóbbi, azaz a hangzás terén olyan újdonságokkal találkozhatunk, mint például az „Active Voice Amplifier Pro”, ami az emberi beszédet segít kiemelni a háttérzajból, így minden szó tisztán hallható. Az 2024-es tévécsalád csúcskategóriás modelljei a QN900D és QN800D nevekre hallgató 8K-s Neo QLED-tévék lettek, nálunk azonban nem ezek, hanem a közép-felső kategóriát képviselő, és talán a magyar pénztárcák számára is kedvezőbb árazású 4K-s kiadás, a 65 hüvelykes QN90D járt. A készülék közel tökéletes középút a között, hogy milyen funkciókkal és kijelzővel rendelkezik, illetve, hogy milyen áron szerezhető be – bár utóbbi, ahogy az lenni szokott, a megjelenési időszakban még irreálisan magas.

7 Galéria: Samsung NeoQLED 4K AI TV 2024 Fotó: Szollár Zsófi / Index

De mi az a Neo QLED?

A Neo QLED-televíziók valahol a hagyományos LED- és az OLED-készülékek között állnak mind árban, mind képminőség tekintetében – bár utóbbival kapcsolatban rengeteg a vita. A Neo QLED, vagy közismertebb nevén mini LED-panelek előnye, hogy a fénykibocsátó diódák mérete radikálisan kisebb a hagyományos LED-tévékéhez viszonyítva, amelynek köszönhetően sokkal többet tudnak belőlük elhelyezni egy televízióban, általában rácsalakzatban. A ledeket minden korábbinál nagyobb számú, egyedileg vezérelhető csoportba (dimming zone-okba) tudják osztani, amelyek fényereje külön-külön is szabályozható, illetve akár ki is kapcsolható, sokkal nagyobb kontraszttartománnyal és fényerővel rendelkező panelt eredményezve.

A feketék tehát az esetek 95 százalékában valóban teljesen feketék lehetnek, míg a fényes részek vakító fényerővel világíthatnak, ezzel bravúros HDR-látványt generálva.

A QN90D-re ez mind igaz, a 65 hüvelykes, 3840×2160 képpontos, akár 144 hertzes képfrissítést is lehetővé tévő mini LED-panel szinte mindennel fel van szerelve, amit csak várhatunk tőle. A fényerő még a nappalit bevilágító erős májusi napsütést is túlszárnyalja, a HDR10+-szabványnak, illetve Micro Dimming-technológiáknak köszönhetően pedig OLED-közeli élmény kapunk, csupán magasabb fényerővel és néhol egy kis bloominggal. A tévé emellett támogatja a HLG-t, de van MI által támogatott HDR remastering, intelligens képkalibrálás, kontrasztfokozás, és természetesen Filmmaker Mode is. Mindezek működtetéséért egyébként a NQ4 AI Gen2-es chip felel, ahogy a 4K-s MI-felskálázásért is.

Dísz a szobában

A készülék kialakítása rendkívül minimalista, a keret vékony és letisztult, ahogy a talp sem rondít bele az összképbe – ez egyébként benne van a csomagban, amennyiben azonban falra szeretné szerelni a készüléket, a konzolt már önnek kell beszereznie. Hangzás tekintetében egy 60 wattos hangszóróval látta el a tévét a vállalat, ami meglepően jó mélyekkel és tiszta közepekkel szól, az audiofilek számára a profi hangrendszer beszerzése vagy a már meglévő tévére kötése azonban elengedhetetlen lesz.

7 Galéria: Samsung NeoQLED 4K AI TV 2024 Fotó: Szollár Zsófi / Index

A tévéhez hasonlóan a távirányító is kicsi és letisztult – a be- és kikapcsoló, a mikrofon, a vissza, a kezdőképernyő, a megállít/elindít és a hangerőszabályozó, illetve csatornaváltó gombok mellett beépített Netflix, Amazon Prime és Disney+ gombokkal találkozhatunk még, amelyekkel egy pillanat alatt elindíthatjuk az adott streamingalkalmazást. Külön pluszpont, hogy a készülék energiaellátásáról sem kell gondoskodunk, a táviránytó hátulján ugyanis egy napelem található, ami folyamatosan tölti a belső akkumulátort.

Mindemellett szerencsére csatlakozókból sincs hiány. Természetesen adott a wifi-kapcsolat (WiFi 5), illetve a Bluetooth (BT 5.2) is, egyszerre azonban csak egy készüléket tudunk a tévéhez csatlakoztatni. Emellett a tévé hátoldalán négy darab HDMI-, két darab USB A-, és egy darab Ethernet-bemenetet találunk az optikai digitális hangkimenet, a CI-foglalat és az RF-bemenet mellett.

Sokkal több, mint tévé

A QN90D-n a Samsung saját fejlesztésű Tizen OS-e fut, ami itt-ott ugyan változott az előző évi kiadáshoz képest, az alapok azonban maradtak a régiek. A kezelőfelület továbbra is kellemes és könnyen használható, mindent ott találunk, ahol az a leglogikusabb, emellett pedig a stabilitás is adott – a tesztidőszak alatt fagyásokkal, akadásokkal nem igazán találkoztunk. A rendelkezésre álló alkalmazáskészlet ugyancsak bravúros, az olyan esszenciális appok mellett, mint a YouTube vagy éppen a Netlflix és a Disney+ olyan kevésbé ismert streamingszolgáltatók natív alkalmazásaival is találkozhatunk, mint például az animerajongók körében népszerű Crunchyroll – az appok tárháza azonban közel végtelen.

7 Galéria: Samsung NeoQLED 4K AI TV 2024 Fotó: Szollár Zsófi / Index

Találkozhatunk életmóddal, időjárással, kultúrával, gasztronómiával, hírekkel, testmozgással kapcsolatos szoftverekkel is, ráadásul a rendszer részét képezi egy böngésző is, amelynek révén akár internetes oldalak felkeresése is megoldott. Ugyancsak nem elhanyagolható, hogy a Tizen OS képes okosotthon-központként is működni, tulajdonképpen bármilyen, a Samsung által gyártott okos háztartási eszközt vezérelhetünk a QN90D-ről, legyen szó a mosógépről, a sütőről, a klímáról, vagy éppen a szárítógépről. Adott még a Work Space nevű felület is, aminek segítségével a felhasználó beléphet Microsoft-accountjába, és így elérheti, valamint szerkesztheti a felhőbe feltöltött dokumentumait, vagy akár a levelezőfiókjába is beléphet.

És ha már munka, akkor a játékról is essen néhány szó: nem meglepő módon a 2024-es Neo QLED-tévék mind PC-re, mind Xbox Series X-re, mind PlayStation 5-re kötve remekelnek – a készülék például automatikusan felismeri, ha bekapcsoltuk a konzolt, ilyenkor egyből a Játék módra vált, tehát ehhez optimalizálja a képi világot, a képfrissítést és a hangzást is.

Összegezve

Mindent összevetve tehát nehéz negatívumokat mondani a QN90D-re, a mini LED-technológiát használó panelek közül az egyik legjobbat szállította a tévébe a Samsung, amit csak tovább fokoz az MI-újításokat segítő NQ4 AI Gen2-es processzor. Az sem elhanyagolható, hogy a Tizen OS mára az egyik legsokrétűbb tévés szoftverfelület lett, bravúros alkalmazáskínálattal és egyéb lehetőségekkel. Az egyetlen negatívum a készülék ára: a Samsung jelenleg 720 ezer forintot kér a nálunk járt 65 hüvelykes modellért, ami egy kisebb vagyon, egyszerűen túl sok – a múlt példái alapján azonban ez néhány hónapon belül mérséklődni fog, egy akció keretén belül már sokkal érdemesebb lesz lecsapni a tévére.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)