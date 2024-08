Az ivóvízben előforduló mikroműanyag-részecskék nagy részét eltávolító egyszerű módszert fedeztek a Kuangcsoui Orvosi Egyetem és a Csinan Egyetem munkatársai: a megoldás, ha a vizet felforralják, majd leszűrik.

Mint ismert, a Földet elborítják a műanyag tömegtermelésének melléktermékeként keletkező, milliméteres és nanométeres méretű műanyag részecskék, amelyek állatok és emberek szervezetébe kerülve komoly egészségügyi problémákat okoznak, káros hatással vannak a hormonháztartásra és a belek mikrobiomjára.

A kínai kutatók és lágy és kemény csapvízhez mikroműanyagokat adva vizsgálták a forralás hatásait és megállapították, hogy az egyszerű háztartási eszközökkel végrehajtható művelet nyomán kalcium-karbonát kristályok keletkeztek. A konyhanyelven vízkőnek nevezett, a vízforralásra használt edények falán meszes bevonatot képző anyagnál megfigyelhető volt, hogy előszeretettel jelent meg műanyag szemcsék felületéhez tapadva. Miután körbenőtték azokat és hosszúkás kristályokká nőttek, a részecskék is könnyen kiszűrhetővé váltak.

A jelenség – bár kevésbé –, de a lágy víznél is megfigyelhető volt, és a szennyezés negyedét kiszűrhetővé tette, míg a kemény víznél 90 százalékos hatékonysággal működött. Utóbbi esetben a műanyagokat bekebelező vízkő miatt egy egyszerű fémhálós szűrő is el tudta távolítani a mikroműanyagok egy részét.

A víz mikroműanyagok mentesítésére több ötlet is felmerült már. Volt olyan, ami gyémántra épülő elektrooxidációval semmisítené meg a részecskéket. Van olyan ötlet is, ami csersavas fűrészpor szűrők tömeges alkalmazásával oldaná meg a problémát. A kínai recept, ha nem is a leghatékonyabb, eddig a legegyszerűbb.

(Science Alert)

