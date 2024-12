Több mint fél éve már, hogy az Apple leleplezte a 2024-es Worldwide Developer Conference keretein belül az iOS 18-at. Az új szoftver számos újítást hozott az iPhone-okra: hosszú évek után végre szabadon rendezhetővé váltak az alkalmazásikonok, de ezentúl megváltoztathatjuk akár azok színét is. Ugyancsak számos újítás érkezett az iMessage-be és a Fotók appba is, amit tulajdonképpen teljesen újratervezett az Apple; a legnagyobb durranás azonban egyértelműen az Apple Intelligence, a vállalat saját mesterséges intelligenciájának bejelentése volt, amivel teljesen új korszakot nyitottak a cég történetében.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple Intelligence négy fő felhasználási területtel rendelkezik: képes szöveget generálni, módosítani, összesíteni, képes képeket, emojikat generálni és módosítani, képes kontextusukban értelmezni a szövegeket, és képes rendszerszintű feladatokat végrehajtani, akár olyanokat is, amelyekhez egyébként egy külön alkalmazás megnyitására is szükség lenne. A fejlesztés idén októberben némi késéssel ugyan, de megérkezett az iPhone 15 Prókra, az iPhone 16-os családra, valamint az M szériás chippel rendelkező iPadekre és Macekre.

Bár az Európai Unión belül iPhone-okon és iPadeken még nem használható az almás mesterséges intelligencia, Maceken már annál inkább – így nemrégiben mi is kipróbáltuk azt, tapasztalatainkat az alábbi cikkben részleteztük. Röviden és tömören fogalmazva nem voltunk elájulva az Apple fejlesztésétől, bizakodóak voltunk azonban annak jövőjével kapcsolatban. Nos, most úgy tűnik, mások egyáltalán nem így vélekednek.

Nem érdekli az embereket az AI

Egy friss felmérés szerint az iPhone-felhasználók többsége úgy érzi, az Apple Intelligence „kevés vagy semmilyen értéket” nem ad hozzá az iPhone-os élményhez. Hogy ennek pontosan mi lehet az oka, azt a felmérést készítők már nem részletezik, nem nehéz azonban kitalálni, hogy az Apple Intelligence legnagyobb problémája az, hogy egyszerűen nincs kész. Tagadhatatlanul érződik a fejlesztésen, hogy egy elsietett rajtról van szó, a vállalat csak azért adta ki saját mesterséges intelligenciáját az iOS 18.1-gyel, hogy lépést tudjon tartani a konkurenciával,

így azonban félkész ételt tettek a felhasználók elé, amit azok most elkezdtek sorra visszaküldeni a konyhára, hogy még kicsit süssék át.

Mint mi is írtuk, az Apple terve jelenleg az, hogy az év folyamán fokozatosan teszik elérhetővé az Apple Intelligence-hez köthető újításokat. Többek között ennek köszönhető az, hogy még mindig vannak olyan jelentős funkciók, amelyek a hónapokkal ezelőtti bejelentés ellenére még nem használhatók. Ilyen például az új generációs Siri, ami egyértelműen a felhasználók által leginkább várt fejlesztések egyike; Siri azonban jelenleg talán még annál is butább, mint amennyire korábban az volt.

Ha pedig ez nem lett volna elég, az almás mesterséges intelligencia sikerén az sem segít, hogy a már meglévő funkciók bizonyos esetekben borzasztóan működnek. Tökéletes példa erre az Apple Intelligence azon funkciója, ami több értesítés tartalmát képes összefoglalni egy-két mondatba. Az ötlet remek, a kivitelezés azonban még hagy magában kivetnivalót, főleg azok után, hogy az Apple Intelligence a napokban tévesen azt állította, hogy Luigi Mangione lelőtte magát – mindezt ráadásul úgy tette, mintha az információ egyenesen a BBC-től származna. Az ügyben a világ legnagyobb műsorszolgáltatója megkereste az Apple-t, a vállalat azonban egyelőre még nem reagált az Intelligence tévedésére.

Érdemes reménykedni?

Ahogy a mondás is szól, a remény hal meg utoljára – és ez így van rendjén. Mint említettük, az Apple Intelligence egyelőre egy nagyon elsietett fejlesztésnek érződik, éppen ezért nem is annyira letaglózó, hogy Magyarországon nem is használható. Mire 2025 tavaszán hozzánk is befut az almás AI, addigra nagy valószínűséggel már minden, nyáron bejelentett funkció használható lesz, a 2025-ös WWDC-n pedig újabb funkciók bejelentésére érdemes számítani, tehát reménykedni mindenképp érdemes, az Apple Intelligence-ben ugyanis hatalmas potenciál van; a kérdés csak az, hogy az Apple mennyire tudja a lehetőségeket kiaknázni.

(Borítókép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)