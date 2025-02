Magyarországon is megjelent az Asus januárban leleplezett laptopja. A vállalat a Las Vegas-i CES-en mutatta be a Zenbook A14-et, ami a gyártó eddigi egyik legkönnyebb készüléke lett: súlya még az egy kilót sem éri el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a laptop belsejébe ne került volna izmos vas – azt az a Snapdragon X Elite chip hajtja, ami ARM-architektúrája és AI-képességei segítségével lassan, de biztosan formálja át a windowsos laptoppiacot. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Zenbook A14-ről.

A Las Vegas-i CES-en temérdek új készülékkel jelent meg az Asus, ezek közül az egyik legérdekesebb kétségkívül az új Zenbookjuk volt. A Zenbook A14 néven debütáló 2025-ös modell több területen is újít: ez a tajvaniak első olyan laptopja, aminek egész testét saját fejlesztésű Ceraluminum ötvözetük borítja. Ennek köszönhetően teljesen átlagos mérete ellenére megdöbbentően alacsony a készülék súlya: még az egy kilót sem éri el, amihez foghatóval ritkán találkozni a laptop piacon – de ne szaladjunk ennyire előre.

Az Asus új laptopja a márkától már megszokott prémiumcsomagolásban érkezik, egy 90 wattos USB-C-s töltőadapter mellett pedig bőrhatású hordozót is találunk a dobozban. Maga a készülék rendkívül letisztult megjelenésű, 980 grammos súlya pedig már az első kézbevételkor ámulatba ejtő. Ahogy írtuk, a titok a készülékház kialakításában rejlik. Az Asus azt a Ceraluminum ötvözetet használta a Zenbook A14 teljes vázában, amit már számos más laptopjuk fedlapjának borításaként is bevetettek. Az eredmény egy könnyű, mégis strapabíró váz lett, aminek matt, selymes tapintása abszolút prémiumérzetet kölcsönöz a laptopnak.

Mindennapokra tökéletes

A többi Zenbookkal ellentétben a fedlapon semmilyen extra dizájnelemet nem találunk, az egységes szürke borítást egyedül csak egy logó töri meg. Ugyanez a letisztult megjelenés jellemző a laptop többi részére is; a teljes értékű magyar billentyűzet fehéren világít, a funkciósávban pedig minden fontos billentyűt megtalálunk. Copilot+PC lévén az egykori jobb oldali Windows-gomb helyén már a Copilot billentyű pihen, amit lenyomva előhívhatjuk a Microsoft saját asszisztensét. Összességében remek érzés a Zenbookon gépelni, a billentyűk utazótávolsága tökéletes, ahogy méretük is rendben van. Többek között ez a cikk is az említett laptopon íródott, egy élmény volt az Asus billentyűzetét használni.

A touchpad nagy, bár továbbra is csak átlagos minőségű – pluszpont azonban, hogy jobb vagy bal oldalán simítva gyorsan állíthatjuk a hang- és fényerőt.

Ugyancsak méltatásra érdemes az Asus által alkalmazott új zsanér. A laptop kijelzőjét bármiféle erőlködés nélkül, akár egyetlen ujjal is fel tudjuk nyitni – ez hosszú ideig csak a MacBookok kiváltsága volt. És ha már a kijelzőnél tartunk: az előlapot borító 14 hüvelykes, 1920 x 1200 képpontos Asus Lumina OLED-panel parádés, bár van egy-két hiányossága. Egyrészt lehetne fényesebb, másrészt ebben az árkategóriában már illett volna 120 hertzes panellel dolgozni – az Asus azonban egy hagyományosabb, 60 hertzes megoldás mellett tette le a voksát. Ettől eltekintve a betekintési szögek és a színhűség rendben van, erről tanúskodik az is, hogy a panel hivatalosan lefedi a DCI-P3-as színskála 100 százalékát.

A kijelző felett egy szenzorszigetet találunk. Ez rejti magában a Full HD felbontású webkamerát, illetve az infravörös egységet, ami lehetővé teszi a Windows Hello használat – tehát jelszó helyett akár arcunkkal is bejelentkezhetünk a Windowsba – ujjlenyomat-olvasó viszont nincs.

Pehelysúlyban indul, de odaüt

A Zenbook A14 sorozatot kizárólag a Qualcomm ARM-alapú Snapdragon X-sorozatú lapkái hajtják. A tengerentúlon beszerezhető olyan kiadás is, amiben a mérsékeltebb teljesítményű Snapdragon X lapka ketyeg, idehaza azonban csak az erőteljesebb – ámbár drágább – Snapdragon X Elite chipekkel kérhető a készülék. Ennek hátránya a magasabb indulóár, előnye viszont, hogy garantáltan a nagyobb teljesítményű modellt kapjuk kézbe. Memóriából az alapmodell esetében 16 gigabyte áll rendelkezésünkre, lehetőségünk van azonban dupla ekkora, azaz 32 gigabyte LPDDR5X RAM-mal szerelt modellt választani, felár ellenében. A tárhely esetében viszont nincs variálás, egy terabyte M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD-tárhely áll majd a rendelkezésünkre.

Mindennapi feladatok során a Zenbook tökéletesen állja a sarat, emellett pedig könnyedebb kreatív munkára, például képszerkesztésre is alkalmas.

Bár dedikált grafikus gyorsítóval nem rendelkezik, a Snapdragon X Elite chipbe épített Adreno GPU meglehetősen szépen teszi a dolgát – Full HD felbontás mellett alacsony/közepes grafikai beállításokkal akár a modernebb játékokkal is játszhatunk a gépen. Azt azonban érdemes észben tartani, hogy a Zenbook A14-et elsősorban nem erre találták ki. Ha a gaming fontos szempont, nemcsak izmosabb, de kedvezőbb árú laptopokat is talál az Asus palettájában – azok súlya viszont garantáltan nem lesz egy kiló alatt.

Csatlakozók szép számmal akadnak a Zenbookban. A készülék bal oldalán egy HDMI 2.1-es portot, két Type-C típusú USB 4.0 portot és egy 3,5 milliméteres combo audio jack csatlakozót találunk, míg a jobb oldalon egy Type-A típusú USB 3.2-es port fogad minket. A hétköznapokra megvan tehát minden, nagyon hiányzik viszont egy SD-kártya olvasó. Nem igazán értjük, hogy ez miért nem fért bele a gépbe, hely lett volna neki. Ami pedig a hangzást illeti: a letisztult megjelenést előtérbe helyezve nem találunk hangszórónyílásokat a billentyűzet két oldalán, ez azonban nem gátolja meg a laptopot abban, hogy ne szóljon meglepően jól. Bár egy MacBook Próval nem veszi fel a versenyt, kicsiny teste ellenére kiválóan muzsikál a Zenbook A14.

Nem csak odaüt, bírja is a strapát

A laptopban egy 70 wattórás, háromcellás lítiumionos akkumulátor kapott helyet, ami bőséges mennyiségű energiával látja el a laptopot. Bár az üzemidő nagyban függ attól, hogy pontosan mit is csinálunk a Zenbookon, összességében kijelenthető, hogy átlagosan 10–14 órás képernyőidővel számolhatunk. Ezt tovább növelhetjük akkor, ha csak internetes böngészésére, szövegszerkesztésre vagy filmnézésre használjuk a készüléket, de drasztikusan csökkenthetjük, ha erőforrás-igényesebb alkalmazásokat kezdünk futtatni rajta. Pluszpont, hogy a mellékelt 90 wattos adapterrel alig két óra alatt nulláról 100 százalékig tölthetjük a gépet.

Mindent összevetve tehát egy rendkívül jól összerakott laptopot tett le az asztalra az Asus, ami amellett, hogy elképesztően könnyű, kellően sokoldalú is. Ára viszont nemhogy borsos, hanem olyannyira fűszeres, hogy azt Dél-Ázsiában is megirigyelnék. A Zenbook A14 (UX3407) hazai indulóára 614 ezer forint, ezért cserébe a korábban említett Snapdragon X Elite lapkát, 16 gigabyte memóriát és egy terabyte tárhelyet kapunk. Felár ellenében lehetőség van 32 gigabyte memóriával szerelt modellt választani, ezért 37 ezer forinttal kér el többet az Asus, összesen 651 ezer jó magyar forintot. Ebben a kategóriában már bőven akad kihívó, ilyen például 530 ezerért az M3 chipes MacBook Air, de az Asus kínálatában is találni olyan kedvezőbb árú készülékeket, amiket ugyancsak egy Snapdragon X Elite lapka hajt, köztük a Vivobook S 15-öt.

