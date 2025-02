Tagadhatatlan, hogy technológiai és mérnöki bravúr az, amit a Samsung az első okosgyűrűjével művelt: közel egyhetes üzemidőt támogató akkumulátort és megannyi szenzort préseltek bele egy hagyományos gyűrűnél alig nagyobb kütyübe. A készülék profiként elemzi az alvásunkat és figyeli a jólétünket, amit aztán a Samsung saját alkalmazásában a mesterséges intelligencia is elkezd elemezgetni. Megér viszont mindez közel 200 ezer forintot úgy, hogy ugyanezt – és még többet is – feleennyiért megkaphatjuk egy okosórával? Többek között erre is kerestük a választ a Galaxy Ringről készült tesztünkben.

Több mint egy éve már, hogy a Samsung a 2024-es januári Galaxy Unpackeden hivatalosan is bemutatta a Galaxy Ringet. A készüléket rengetegen várták, annak ellenére is, hogy korántsem ez volt az első ilyen találmány, kisebb gyártók már évekkel ezelőtt piacra dobták az első okosgyűrűket. A Samsung ugyanakkor az első az Apple-höz, Xiaomihoz, Honorhoz és Huaweihez hasonló óriásvállalatok közül, akik mertek belevágni egy ilyen projektbe. És hogy megérte-e? De még mennyire! Bár a Galaxy Ring egyelőre abszolút rétegtermék, már puszta létezése is egy mérnöki bravúr – kis csiszolással pedig akár szélesebb körben is kedveltebb lehet. Teszten a Galaxy Ring, a Samsung első okosgyűrűje.

Amikor tavaly júliusban lehetőségem volt az elsők között kipróbálni a Galaxy Ringet, egy olyan fura érzés kapott el, amit már régóta nem éreztem techkütyüvel kapcsolatban. „Ez jó, ez menő, ez jó lesz!” – mondogattam magamban, miközben arra vártam, hogy rám kerüljön a sor a párizsi bemutatóteremben. Aztán a Samsung az ujjamra húzta a Galaxy Ringet, és minden tovaszállt. A kezdeti lelkesedés eltűnt, nem értettem, mit keres az ujjamon egy ormótlan fekete karika és azt is elfelejtettem, hogy egyáltalán miért voltam öt perccel azelőtt még annyira izgatott... Így hát az oltár elé sem vonultunk a Samsunggal, rövid, körülbelül tíz percen át tartó jegyben járásunk után levettem magamról a gyűrűt, és visszaadtam annak, akitől kaptam.

Önmagában a Galaxy Ring ugyanis egy végtelenül unalmas készülék. Egy okosórával ellentétben nincs rajta kijelző és nem is rezeg, így értesítések fogadására sem alkalmas – kis idővel még arról is elfelejtkezhetünk, hogy egyáltalán hordjuk.

Aztán rájöttem, hogy pontosan ez egy okosgyűrű lényege.

A Galaxy Ring egyfajta türelemjátékot játszik a felhasználóval. Minél tovább hordjuk, annál több, részletesebb és átfogóbb adatot szolgáltat majd általános egészségi állapotunkról. Mindez persze igaz a Samsung okosóráira is, a Galaxy Ring viszont egy teljesen más kategóriát képvisel. A készülék nem hivatott leváltani az okosórákat, sokkal inkább kiegészítené azok képességeit, főleg azokon a területeken, ahol egy okosóra viselése nem éppen a legkényelmesebb opció. Ennek ékes példája az alváskövetés, amiről a későbbiekben részletesebben is írunk majd.

Mérnöki bravúr

Ahogy korábban is említettük, a Galaxy Ring puszta létezése is felér egy mérnöki bravúrral. A februári magyarországi rajt okán most lehetőségem volt huzamosabban is tesztelni a készüléket, a tavaly júliusi malőr után mondhatni visszatáncoltam az oltár elé – ezúttal pedig ki is mondtam a boldogító igent! A kérdés tehát innentől kezdve csak az volt, hogy meddig tartanak majd a mézes hetek.

Akárhányszor a Ringre pillantottam, az járt a fejemben, hogy már-már felfoghatatlan, mennyi szenzort sikerült egy ennyire kicsi készülékházba pakolni úgy, hogy az mindeközben kellően strapabíró is legyen. A 10ATM vízállóságnak és az 5-ös fokozatú titánborításnak köszönhetően a Samsung okosgyűrűjét gond nélkül hordhatjuk kézmosás és akár fürdés közben is, de a forróság és a hideg sem tesz neki keresztbe. A zöld és vörös színűen világító szenzorok nemcsak a pulzusunkat, de a véroxigén-szintünket is képesek megmérni, a Galaxy Health appban pedig folyamatosan láthatjuk az aktuális stressz-szintünket és energiapontszámunkat is.

A gyűrű kialakítása pontosan olyan, amilyennek lennie kell – különleges, homorú felülete letisztult, de egyben egyedi megjelenést kölcsönöz neki. Egyelőre három szín közül tudunk választani, amelyek mindegyike titánból készül. A titánfekete és titánszürke variánsok matt felülettel rendelkeznek, míg a titánarany modell fényesre polírozott külső borítást kapott. Akik a hétköznapi megjelenést kedvelik, azok számára egyértelműen az utóbbi két opció egyike lesz a befutó, akik viszont vevők valami extravagánsabbra is, azoknak a fekete modellre lesz érdemes ránézniük. Tudásban nincs különbség a variánsok között, a méret azonban ez esetben számít, nem is keveset.

Jelenleg ez a Galaxy Ring egyik legnagyobb hátránya. A gyűrű mérete nem állítható, így a vásárlás nem éppen a legegyszerűbb folyamat – azok után pedig, hogy letette voksát egy méret mellett, azt vélhetően csak az egyik ujján fogja tudni a későbbiekben hordani. A legegyszerűbb egy Samsung Store-ban intézni a vásárlást, ahol fel tudja próbálni a méreteket, amennyiben azonban erre nincs lehetősége, úgy egy Sizing Kitet kell rendelnie a gyártó weboldaláról. Ebben a Galaxy Ring műanyagból készült másait találja, amiknek egyetlen célja, hogy megmutassák, a tényleges modellek közül melyik méret fog majd az ujjára passzolni.

És ha már az ujjaknál tartunk: a Galaxy Ringet nem mindegy, hogy hogyan hordjuk. A Samsung szerint a legpontosabb méréseket akkor adja a készülék, ha azt a mutató ujjunkon viseljük,

és arra is figyelnünk kell, hogy a gyűrűn található jelzés – ami a szenzorok helyét mutatja – mindig a tenyerünk felé nézzen. A dobozban a gyűrűn felül találunk még egy rendkívül stílusos átlátszó tokot, amivel körülbelül kétszer tudjuk feltölteni a Ringet – annak üzemideje azonban bravúros, a tesztidőszak alatt hat napon keresztül hordtuk anélkül, hogy töltenünk kellett volna. Erre először a hatodik nap végén került sor, nulláról 100 százalékra körülbelül másfél óra alatt töltötte fel a tok a gyűrűt. Magát a tokot a dobozban mellékelt Type C-kábellel tudjuk áramhoz juttatni, ennek akkumulátorát ugyancsak körülbelül másfél óra alatt tudjuk teljesen feltölteni.

Alváselemzésből jeles

A Galaxy Ring bármilyen androidos telefonnal párosítható, amire letölthetők a Galaxy Wear és Samsung Health appok – előbbi a párosításért, míg utóbbi az egészségügyi adatok rögzítéséért felelős. A Galaxy Ring egyik legnagyobb hívószava a profi alváselemzés, méretéből és mindösszesen három grammos súlyából adódóan sokkal kényelmesebb egy ilyen készüléket viselni, mint mondjuk egy okosórát. Ahhoz, hogy átfogó elemzéseket, trendeket és kimutatásokat kapjunk, legalább egy héten keresztül kell hordanunk alvás közben a Ringet, ezek után azonban a Galaxy Health app szó szerint eláraszt minket információkkal.

Amellett, hogy kimutatást kapunk arról, mennyit aludtunk, a Health app azt is elemzi, milyen minőségű volt az alvásunk, milyen volt a kényelmünk, a fizikai regenerálódásunk és a mentális feltöltődésünk.

Ábrán mutatva láthatjuk, hogyan alakultak az éjszaka folyamán az alvásfázisaink, emellett pedig az alvás közbeni véroxigén-szintünkről és bőrhőmérsékletünkről is részletes kimutatásokat kapunk. Utóbbit hölgyek esetében a Galaxy Ring a menstruációs ciklus kiszámítására is képes használni. Ha pedig mindez nem lett volna elég, a fent említett adatokat a Health app egy alvási pontszámmá alakítja, amivel könnyedén követhetjük, hogy az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban milyen minőségűek voltak az alvásaink. Az alábbi képeken ezeket láthatja:

Mindez a Galaxy Watch-tulajok számára már ismerős lehet, a Samsung okosórái pontosan ugyanezeket az adatokat szolgáltatják – a hangsúly a Ring esetében a méreten és a kényelmen van. De nem kizárólag! A Samsung megerősítette, hogy a Galaxy Watch és a Galaxy Ring képes együttműködni, így ha mindkét készüléket viseli, úgy még pontosabb egészségügyi adatokat kaphat – a Galaxy Health app egyszerűen átlagot von a két forrásból érkező adatokból. Ettől függetlenül a Galaxy Ring önmagában is meglepően pontos alváselemzéseket készít. A tesztidőszak alatt egy Apple Watch-csal ellenőriztem, milyen adatokat szolgáltat a gyűrű. Ahogy az lentebb is látható, a két készülék 90 százalékban azonos méréseket készített.

Messze nem tökéletes

Az edzéskövetés és a lépésszámlálás viszont nem éppen a Ring erőssége. A készülékkel olyan egyszerűbb edzéseket mérhetünk, mint a gyaloglás, a futás, a kerékpározás vagy az úszás – tapasztalataink alapján viszont itt az alváselemzéssel ellentétben már akadnak pontatlanságok. Az előbb említett Apple Watch-csal összehasonlítva például két-háromezer lépéssel is van, hogy többet vagy kevesebbet rögzít a nap folyamán a Galaxy Ring, így ilyen téren bőven van még min csiszolni. Ugyanez igaz a formatervre is. Szó szerint. Bár a Galaxy Ring már most is rendkívül könnyű, egy hagyományos gyűrűnél sokkal vastagabb, így egyesek számára fura lehet annak megjelenése.

Ugyancsak több figyelmet igényelnek a Samsungtól az olyan extra funkciók, mint például az intelligens mozdulatok. A Galaxy Ring képes észlelni, ha hüvelyk és mutató ujjunkat kétszer egymás után összecsippentjük – ilyenkor két különböző művelet egyikét végzi el a gyűrűhöz párosított telefonon. Ha a kamera appban vagyunk, a telefon képet készít, míg ha bejövő értesítésünk vagy jelzésünk érkezik, dupla csippentéssel be tudjuk azokat zárni. A Samsung gyűrűje jelenleg az esetek felében rögzíti helyesen a mozdulatokat, ami nem túl jó arány, viszont abszolút javítható. A jövőben pedig újabb mozdulatok implementálása is hasznos lenne – főleg, miután a Galaxy S25 Ultra S-Penjéből ok nélkül eltűnt a Bluetooth-támogatás.

Összegezve

A Galaxy Ring jelenleg alig olcsóbb, mint a Samsung legdrágább okosórája – a Galaxy Watch Ultra –, ebből szempontból nézve tehát szörnyű ár-érték arányt képvisel. Amennyiben viszont figyelembe vesszük, hogy egy teljesen más kategóriát reprezentál, máris megváltoznak az erőviszonyok. A Galaxy Ringre jelenleg úgy érdemes tekinteni, mint hat évvel ezelőtt az első Galaxy Foldra. Egy briliáns első generációs termékről van szó, ami már most is remekül működik, de érezni rajta, hogy idővel sokkal jobb is tud lenni. A közel egyhetes üzemidő zseniális, ahogy a tok kinézete is első osztályú. Ugyancsak elismerésre méltó a dizájn, annak ellenére is, hogy egyesek számára túl vastag lehet a gyűrű. Az alváskövetés és a Galaxy Health appba épített alvástanácsadás remek, ahogy az egyéb jóléttel kapcsolatos metrikák is hasznosak.

Képes minderre egy alig 100 ezer forintos Galaxy Watch 7 is? Igen, és még többre is, azt a készüléket viszont soha nem fogja tudni észrevétlenül az ujján viselni.

Rövid, de annál intenzívebb kapcsolatunkat most mégis válás követi, a Galaxy Ring megy vissza a Samsunghoz, hogy egy kicsit még átdolgozzák – alig várjuk viszont, hogy két-három generációval később mire lesz képes ez a parányi készülék. A Samsung Galaxy Ring – ahogy korábban is említettük – titánfekete, titánarany és titánszürke színekben szerezhető be, nálunk az utóbbi modell járt. A készülék ajánlott fogyasztói ára 185 ezer magyar forint, tehát mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az elsők között szeretné kipróbálni a dél-koreaiak újdonságát. Jelenleg azonban ők kínálják ilyen téren az egyik legkiforrottabb felhasználói élményt.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)