Elítélte az MTA a Figyelő listázását

Az MTA elnöksége egyhangúlag elítélte a listaállítást, és elfogadhatatlannak nevezte

a magyar történelemben különösképpen rossz emlékű, ártó listázások gyakorlatát.

A teljes állásfoglalás:

Egy országos hetilap olyan cikket közölt, amely a Magyar Tudományos Akadémia egyes hazai és nemzetközi megbecsülésnek örvendő, élő és már elhunyt tagjait és köztestületi tagjait, köztük a magyar és a nemzetközi tudomány kiemelkedő képviselőit egy „spekuláns embereiként” tüntette fel egy listán. Az MTA Elnöksége 2018. április 17-ei ülésén egyhangúlag kifejezte azt a véleményét, hogy elfogadhatatlannak tartja a magyar történelemben különösképpen rossz emlékű, ártó listázások gyakorlatát.

Miután Orbán Viktor 2000 Soros-zsoldosról beszélt, a Figyelő legutóbbi, 15. számában két teljes oldalon listázta azokat, akik szerinte Magyarország ellen, Sorosnak dolgoznak. A hevenyészett listára nem fordítottak túl nagy gondot, halottak is felkerültek rá, és mint a CEU egyik szintén a listán szereplő vallástörténész professzora rámutatott, valószínűleg egyszerűen a CEU Wikipédia oldaláról kopizott az álneves szerző. A listázás után sokan jelentkeztek, hogy ha már listáznak, őket is vegyék fel rá. A listát korábban a konzervatív tudósokat tömörítő Professzorok Batthyány Köre, több egyetemi tanszék, több száz ELTE-s oktató és az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége is elítélte.