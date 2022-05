A spanyol kormány négy eurót fizetne egy doboz cigarettacsikkért

Minden egyes cigaretta utáni 20 centes illeték fizetését vezetnék be, amivel majdnem megdupláznák egy doboz Marlboro Red árát, ami körülbelül 2 ezer forintnak felel meg. A műanyag palackokra és alumíniumdobozokra 1982-ben New Yorkban vezettek be hasonló illetéket, ami kicsi, de állandó bevételt biztosított a hajléktalanok számára.

Véget akarunk vetni a jelenlegi helyzetnek, amikor a cigarettacsikkek mintegy 70 százaléka a földön vagy a tengerben végzi

– mondta Isaac Peraire, a katalán hulladékügynökség vezetője.

Betiltanák a dohányzást Spanyolországban

Az EU szerint a cigarettacsikk a második leggyakoribb egyszer használatos műanyag hulladék az európai strandokon, az Ocean Conservancy környezetvédelmi szervezet szerint pedig a tengerbe dobott összes szemét közül a csikkek a leggyakoribbak.

A tengerszennyezés visszaszorítása érdekében júliustól Barcelona összes városi strandján tilos lesz a dohányzás.

Spanyolország szocialista vezetésű koalíciós kormánya azt is tervezi, hogy felülvizsgálja az ország dohányzási törvényeit, hogy tilos legyen rágyújtani a bárok és éttermek külső teraszain, a strandokon és a szabadtéri sportlétesítményeken.

A 2019-es adatok szerint a spanyolok 19,7 százaléka dohányzik naponta, ami valamivel meghaladja az uniós átlagot (18,4 százalék). A három uniós ország, ahol a legtöbben dohányoznak, Bulgária (28,7 százalék), Görögország (23,6 százalék) és Lettország (22,1 százalék) – írja a Guardian.

Az illetékterv részleteit még nem erősítették meg, de az egyik javaslat szerint a csikkeket vissza lehetne juttatni abba a dohányboltba, ahol a cigarettát vásárolták.

Az ötlet nem a bevételszerzés, hanem e termékek környezeti hatásának csökkentése. Reméljük, hogy egy napon erre az intézkedésre már nem lesz szükség, mert a probléma megszűnik.

– mondta Peraire.

Eközben a spanyol kormány azt javasolja, hogy a cigarettagyártók fizessék meg a csikkek feltakarítási költségeit, és oktassák a lakosságot, hogy ne dobják el a csikkeket, mert környezetkárosító cellulóz-acetátot tartalmaznak.

A javaslat a 2023 elején hatályba lépő hulladéktörvény keretében született.

A törvény megtiltja majd a műanyag vattapamacsok, evőeszközök, tányérok, expandált polisztirol poharak és műanyag szívószálak árusítását, bár a cigarettacsikkek egyelőre nem tartoznak a törvény hatálya alá.

