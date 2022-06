Sokszor hallhatjuk, hogy egészségünk egyik legnagyobb ellensége a cukor fogyasztása, azonban egy friss tanulmány szerint van olyan eset, amikor mégis jót tehet az egészségünknek.

A kávét a hagyományok szerint ki magában, ki cukorral vagy tejjel fogyasztja, az agyoncukrozott kávékról azonban általában mindenki azonos véleményen van: lehet, hogy finom, de biztosan nem egészséges. Az elmúlt években temérdek kutatás született a témában, amelyek közül egyesek a kávéfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet, míg mások azon jótékony hatásait mutatták ki.

Egy friss tanulmány szerint egy kis cukor azonban csodákra lehet képes, ugyanis egy napokban publikált kutatás szerint azok, akik egy kanál cukrot adnak a kávéjukhoz, hosszabb ideig élnek, mint az italt máshogy fogyasztó társaik – írja a Ladbible.

Az Annals of Internal Medicine által közzétett új tanulmány szerint emellett a kutatók azt is megállapították, hogy a kávézás nem hogy nem káros az egészségre, hanem fogyasztója hosszabb ideig is élhet, mint a nem kávézók. A kínai Kantonban található Southern Medical University kutatói hét év alatt 171 000 brit résztvevőt vizsgáltak meg.

Az egyetem kutatóinak tanulmánya kimutatta, hogy a vizsgált csoportban a kávéfogyasztók 21 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg, mint azok, akik nem ittak kávét.

A kutatás alapján kiderült, hogy a kávéfogyasztóknál kisebb valószínűséggel alakul ki szívbetegség és rák, mint az azt kerülők körében. Ennél még érdekesebb megállapítást is hoztak a kutatók, akik a vizsgálat eredményeinek kiértékelése során megállapították, hogy azok az emberek, akik naponta enyhén édesített kávét ittak, 29-31 százalékkal kisebb valószínűséggel haltak meg a vizsgálat ideje alatt, mint akik nem így itták a koffeines italt.

A tanulmány azt is megjegyezte, hogy nem számít, hogy az emberek instant, koffeinmentes vagy őrölt kávét ittak, hiszen mindegyik típusú kávé megakadályozta, hogy a résztvevőknél jelentős egészségügyi problémák alakuljanak ki. Akárcsak most, korábban egy másik, 2018-ban végzett tanulmány is összefüggést talált a mértékletes kávéivás és az Alzheimer-, valamint a Parkinson-kór kialakulásának csökkent valószínűsége között.

A koffeines ital agyra gyakorolt pozitív hatását több tanulmány is bizonyította már, a Torontói Egyetem és a kanadai Krembil Kutatóintézet tudósai felfedezték, hogy a kávéfogyasztásnak neuroprotektív hatása lehet, amely megvédi a fogyasztókat bizonyos agyi rendellenességek kialakulásától.

Ezt az állítást támasztotta alá a 2021-ben az Edith Cowan Egyetem „Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle Study of Ageing” elnevezésű tanulmánya is, így a kutatók is a kávéfogyasztásra ösztönzik azokat, akiknél fennáll valamely neurotikus betegség kialakulásának esélye.

Ez egy egyszerű dolog, amit az emberek könnyedén betarthatnak. Különösen hasznos lehet a rendszeres kávéfogyasztás azoknál az embereknél, akiknél fennáll a kognitív hanyatlás veszélye, de még nem jelentkezett semmilyen tünet. A jövőben ki kell dolgozni néhány világos iránymutatást, amelyet az emberek követhetnek, és remélhetőleg ezeknek lesz tartós hatása

– magyarázta a New Food Magazinennak a kutatást vezető Samantha Gardener.

