Ha gyereket szeretne, ne igyon alkoholt!

A mindennapos alkoholfogyasztás a férfiaknál 9, a nőknél 7 százalékkal csökkenti a termékenységet.

A The Independentben most megjelent tanulmány alaposan körüljárja az alkohol és a meddőség kapcsolatát. A publikáció az Acta Obstetricia and Gynecologica Scandinavica folyóiratban október 19-én megjelent kutatásra támaszkodik. Eszerint a legalább naponta egy alkoholtartalmú italt fogyasztó férfiak gyereknemzési képessége 9 százalékkal esett vissza. A nőknél a napi alkoholizálás körülbelül 7 százalékkal csökkentette a teherbe esés esélyét.

A kutatásban meddőségi kezelésben részt vevőket vizsgáltak, az ő adataik analízise alapján

a RENDSZERES ALKOHOLFOGYASZTÁS CSÖKKENTI AZ EGÉSZSÉGES SPERMIUMOK SZÁMÁT, MEGVÁLTOZTATJA MÉRETÜKET, ALAKJUKAT ÉS MOBILITÁSUKAT.

Yufeng Li orvos, a tanulmány társszerzője így nyilatkozott:

A pároknak tisztában kell lenniük azzal, hogy bizonyos életmódbeli tényezők, például az alkoholfogyasztási szokások, befolyásolhatják a meddőségi kezelésük eredményét.

Az azonban még nem teljesen tiszta, hogy egész pontosan hogyan is hat az alkohol a reproduktív rendszerre. Yufeng Li szerint biztos, hogy az alkohol metabolizmusakor reaktív oxigénfajták képződhetnek. Ez a túlzott termelés növelheti az oxidatív stresszt, amelyet az endometriózis, a policisztás petefészek szindróma vagy a konkrét okokkal nem magyarázható meddőség kísérőjének tartanak.

A napi alkoholfogyasztás vagy a dohányzás részben magyarázatot adhat arra, hogy a tudósok miért észlelik egyes embereknél az in vitro megtermékenyítés (IVF) eredményeinek romlását.

Ha a párok valóban szeretnének gyereket, a legjobb, ha teljesen lemondanak az alkoholról, de legalábbis csökkentik a mindennapos fogyasztást.

Yufeng Li kategorikus a kérdésben: szerinte gyerekvállalás előtt az alkoholfogyasztás legbiztonságosabb szintje a nulla.

A korábbi analízisektől eltérően azonban a mostani tanulmány kutatói nem azonosítottak közvetlen kapcsolatot a kávéfogyasztás és a meddőség között.

