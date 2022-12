Hamarosan ellepi őket a víz, a metaverzumban élnék tovább életüket

Bár meglehet, sokan még nem is hallottak róla, a Csendes-óceán szívében fekvő Tuvalu egy igazi ékszerdoboz, mely a klímaváltozás és a szüntelenül növekvő tengerszint miatt hamarosan teljesen víz alá kerül.

Tuvalu egy óceániai állam, a Polinéziához tartozó Ellice-szigetek területén, félúton Hawaii és Ausztrália között, a Csendes-óceánban fekszik – négy szigetből, és öt valódi korallzátonyból áll. Teljes szárazföldi területe mindösszesen 26 négyzetkilométer, lakossága pedig épphogy meghaladja a 12 ezer főt, így Vatikán és Nauru után Tuvalu tudhatja magáénak a harmadik legkisebb nemzetnek járó díjat.

A sziget először a 19. század végén került az Egyesült Királyság érdekszférájába, majd 1916 és 1974 között gyarmatterületté is vált. 1974-ben végül az Ellice-szigeteken szavazást írtak ki, hogy elszakadjanak-e Nagy-Britanniától, és Tuvalu néven új államot hozzanak-e létre. Ennek eredményeként teljesen elváltak a Gilbert-szigetektől, 1978-ra pedig teljesen független állam lettek – mostanra azonban a fennmaradásuk lett a tét.

A nehéz idők nehéz döntéseket szülnek

Tuvalu kormánya még novemberben jelentette be, hogy azon ügyködnek, hogy a szigetországot kvázi teljesen digitalizálják és átültessék a metaverzumba. Minderről elsőként Simon Kofe, Tuvalu külügyminisztere számolt be az ENSZ éghajlatváltozási konferenciáján, a COP27 nevet viselő, éghajlatvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló csúcstalálkozón. Mint mondta, ideje alternatív megoldásokat keresni országa túlélése érdekében, ez pedig magában foglalja azt is, hogy Tuvalu lesz az első digitalizált nemzet a metaverzumban – egy olyan online birodalomban, amely a kiterjesztett és virtuális valóságot használja a felhasználók interakciójának segítésére.

A külügyminiszter szerint ez az egyetlen módja annak, hogy megőrizzék Tuvalu történelmét és kultúráját, melyet a tengerszint emelkedése hamarosan teljesen tönkretenne.

A földünk, az óceánunk, a kultúránk, népünk legértékesebb kincsei, így hogy megóvjuk őket a bajtól, átvisszük őket a felhőbe, az online világba, így tulajdonképpen bármi történhet a fizikai világban. Az elképzelés az, hogy továbbra is államként működjünk, és ezen túlmenően megőrizzük kultúránkat, tudásunkat és történelmünket egy digitális térben

– mondta Kofe a videóban, amelyben egy olyan szigetecske digitális másolatán áll, amelyet a tengerszint emelkedése fenyeget. A külügyminiszter először a tavalyi COP26-on keltette fel a világ figyelmét, amikor a konferencián térdig a tengerben állva szólalt fel azzal kapcsolatban, hogy Tuvalu az éghajlatváltozás frontvonalában áll. Tuvalu belátása szerint azért volt kénytelen cselekedni, mert az országok világszerte nem tettek eleget az éghajlatváltozás megelőzése érdekében.

De hogyan lehet a metaverzumban élni?

Életvitelszerűen természetesen sehogy, hiszen még mindig élőlények vagyunk – az óceániai nemzet célja azonban az, hogy ha beüt a baj, az egykori lakosok a technológia segítségével bármikor visszatérhessenek egykori otthonukba, ehhez ugyanis csak egy virtuális valóság-szemüvegre lenne szükségük. A metaverzumban felépített digitális világ pontos másolata lenne Tuvalu kilenc szigetének és környezetének, szinte a legkisebb kövektől kezdve a fákon át a legjellegzetesebb épületekig.

A tervezés már elkezdődött, habozásra azonban nincs túl sok idő, a 12 ezer fős állam fővárosának, Funafutinak a 40 százalékát dagálykor ugyanis már most is víz borítja, a felmérések szerint pedig az évszázad végére teljes egészében ellepi a víz Tuvalu szigeteit.

Kofe abban bízik, hogy a digitális nemzet létrehozásával lehetőségük nyílik arra, hogy Tuvalu továbbra is államként működjön tovább, még akkor is, ha az teljesen víz alá kerül, a lakosoknak azonban biztosan új otthont kell találniuk, írja a Reuters.

(Borítókép: Légifelvétel Tuvaluról 2019. november 28-án. Fotó: Mario Tama / Getty Images)