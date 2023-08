A hétvégi lustálkodás akár árthat is az egészségünknek

Az alvás az egészség alapvető pillére. Hiába étkezünk egészségesen, mozgunk sokat, ha nem alszunk, legyengülünk és lebetegszünk, mert a szervezetnek regenerálódnia kell. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a rossz alvás, például az éjszakás munkát végzők felborult alvási ritmusa felelőssé tehető az elhízásért, a szívproblémákért és a cukorbetegség kockázatának növekedéséért is.

Kis eltérés, nagy betegségek

Egy 2015-ös tanulmányban 500 ember alvásritmusát és napi aktivitását vizsgálták, több mint háromnegyedüknél a hétvégi alvásciklus felezőpontja későbbre esett pihenőnapon, mint hétköznapokon.

„Social jet lag”-nek nevezték a kutatók azt, amikor eltért egymástól a hétköznapi és hétvégi alvás ritmusa, ami megnövelte a mentális betegségek, az elhízás, az inzulinrezisztencia kockázatát és a koleszterinszintet is.

A kisebb alvási kilengéseket eddig még senki sem vizsgálta, pedig ezek is összefüggésbe hozhatók az egészség romlásával, a rossz bélbaktériumok elszaporodásával. Ha az alvás felezőpontja akár csak 90 perccel eltér a szokásostól, már megváltozik az egészségünk – ezt állapította meg a King’s College új kutatása.

A bélrendszerben lévő mikrobák összetétele toxinok vagy jótékony metabolitok termelésével negatívan vagy pozitívan befolyásolhatja egészségünket. Fajtáik hosszú távon súlyosabb betegségek (cukorbetegség, szívproblémák, elhízás) kialakulásáért is felelősek lehetnek – már ha rossz típusúak. A mikrobák összetételét bizony nagymértékben az elfogyasztott ételek fajtái szabályozzák, de mint kiderült, az alvási szokások is.

A legnagyobb, most is zajló táplálkozási tanulmány, a ZOE PREDICT 934 fős csoportjában a tanulmány szerzői vér-, széklet- és bélmikrobiom-mintákat elemeztek, és glükózméréseket végeztek azoknál, akiknek az alvását szabálytalannak ítélték másokéhoz képest. Míg a korábbi tanulmányok az elhízott embereket és/vagy a cukorbetegeket vizsgálták az alvás szempontjából, most főleg sovány és egészséges alanyokat elemeztek, akik hét óránál többet alszanak éjszakánként.

A King’s College kutatói összefüggést találtak az étrend és a felborult alvási szokások között is: ha tovább fennmaradunk hétvégén, és ezért később is kelünk, akkor a megfigyelések szerint kevésbé jó minőségű ételeket eszünk, több cukros italt iszunk, kevesebb gyümölcsöt és diófélét fogyasztunk. Ez pedig nagyban befolyásolja a bélben lévő mikrobiomok minőségét. A tovább fennmaradóknál gyakrabban előforduló hat mikrobiótafaj közül három is rossz hatással volt az egészségre. Ezek a mikrobák összefüggésbe hozhatók az elhízással, a szív-anyagcsere-érrendszeri betegségekkel és a szervezet magasabb gyulladásos szintjével.

Dr. Sarah Berry, a londoni King’s College és a ZOE vezető tudósa a kutatás konklúziójaként azt mondta, a rendszeres alvási szokások betartásával a bélmikrobiomon keresztül nagyon sokat tehetünk egészségünkért.

