Kiderült a jó alvás titka

Ha megszabadulunk a gyötrő gondolatoktól, az alvás is jobban megy. Mutatunk két jó technikát a stresszoldásra.

Megtisztítottuk és leápoltuk a bőrünk, megittuk a nyugtató mézes tejünk, a telefont is rég kikapcsoltuk már, az atkamentesítésről már nem is beszélve. Minden kész tehát, hogy átadjuk magunkat egy mély, pihentető éjszakai alvásnak.

Fekszünk az ágyon, csábít az álom, de mégsem jön el. Ásítozunk még 10-20 percet, és közben azon gondolkozunk, ha ilyen fáradtak vagyunk, miért nem sikerül elaludnunk. És akkor sorban eszünkbe jut a rengeteg nyugtalanító és stresszelő gondolat, dilemma, feladat, amelyek persze gátolják a pihentető alvást. Az agy pedig ahelyett, hogy megnyugodna, egyre jobban és jobban pörög. Mit lehet ilyenkor tenni? A szakemberek az „agyürítésre” esküsznek.

Elengedhetetlen a stresszoldás

A Neurolingvisztikai Programozás és Sarah Fletcher coach szerint ezt kétféleképpen lehet végezni.

Az egyik egy klasszikus írási technika, amikor az ember úgy rendezheti gondolatait, hogy papírra veti mindazt, ami napközben történt, vagy foglalkoztatta őt. Kicsit hasonlít a naplóírásra, csak itt a hangsúly az áradáson van, a gondolatok, szavak szabad kiömlésén – egyfajta Szabad-ötletek jegyzéke József Attila mintájára.

Írás közben történik az agyi feldolgozás, és ha elég ellazult állapotban vagyunk már a folyamat alatt is, akkor nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is nyugodt, relaxált állapotba lehet kerülni.

Fő előnye a stresszoldás, különösen azoknak, akik sokszor csak a paplan alatt jutnak elég gondolkodási időhöz. A legjobb ezt nem a hálószobában csinálni, mert az maradjon csak az alvás, a kikapcsolódás helyszíne. Egy hátulütője lehet, ha nagyon belelendülünk, meg sem állunk reggelig – igaz, ez akár egy bestsellerhez is vezethet.

Pozitív gondolatokat és érzéseket kell előhívni

A másik technika a mentális és meditatív állapot elérése. Ez a nappali gondolatok, szavak, képek, érzések előhívásával történik. Ha megjelentek, nyugtázni kell őket, és elfogadni, nem kritizálni vagy próbálni megváltoztatni. Ezt a gyakorlatot úgy lehet fokozni, ha egyik kezünket a szívünkre, a másikat a hasunkra tesszük, közben pozitív gondolatokat, érzéseket hívunk elő, és mélyeket lélegezünk. Segít a

nyugodt vagyok, biztonságban vagyok

mantra ismételgetése és a test ellazítása.

Fontos, hogy bármelyik módszert is választjuk, annak szokássá kell válnia, különben csak véletlenszerűen működik, és nem épül be a mindennapjainkba. Az ismétlésekkel egyre jobbak leszünk benne, még ha az elején furcsa is, vagy ha alvó partnerünk kinevet (hacsak nem alszik még), a próbálkozást és a gyakorlást nem szabad abbahagyni.

A gyakorlatok nemcsak az alváshigiéniának felbecsülhetetlen értékű részei, hanem segítenek csökkenteni a stresszt, a szorongást is, és letisztult elméhez vezetnek.